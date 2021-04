Oduu_Ganamaa! Waraanni Shaabiyaa  sakatta’insa Waraana Bilisummaa Oromoo,

Tokkoo tokkoon miseensa waraana shaabiyaa ji’aan qarshii 20,000(Hooggantootaan ala) kan argatu cinaatti durgoo guddaan kaffalama. Miindaan isaanii ji’a sadii si’uma takkaa akka kaffalamuuf gaafatanii baajatni waan dhibeef wal dhabdeen uumamee jira. Imalli gara Gujiitti kaleessa taasifamuuf tures sababa kanaan hafee jira. Dhugaan Oromoo walitti haa naqu!

The Tigray war spreading to other regions? Are the Oromo next? https://t.co/BoXOXJnu4k

— Martin Plaut (@martinplaut) April 11, 2021