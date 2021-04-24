Oduu Simbirtuu #Finfinnee! Mootummaa federaalaa keessatti gareen sadi uumamee,
Oduu Simbirtuu
Mootummaa federaalaa keessatti gareen sadi uumamee, Wal ugguruu fi wal hunkuruun itti fufeera!
Akka odeeffannoo FSM maddeen amanamoo irraa argatetti mootummaa keessatti garee saditu (3) uumame.
-Garee 1ffaa, mootummaan Itoophiyaa MM Abiyyi Ahimadiin durfamu rakkoo siyaasaa uumamaa jiru furuu hin dandeenye waan taheef diigamee, Heerri hojiirra jirus ugguramee, koreen Bulchiinsa Yeroo Waraana fi Siivilii akka dhabbatu kan barbaadu,
-Garee 2ffaan, Komaandi Poostii yeroo ammaa jabeessuudhaan humnoota keessoo mootummaa fi alaan morman rukutuun, filannoo akkuma tahetti darbuun itti fufuu kan jedhu.
Garee 3ffaan, Bulchiinsa yeroo ammaa jalatti filannoo baatii ja’aaf dheeressuu, hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi mariin siyaasaa hunda hirmachise yaa eegalamu jedha. Gareen kun akkanaan malee uummata Itoophiyaa fi haawaasa addunyaatti araaramuu hin dandeenyu yaada jedhu dhiyeesse.
Gareen sadeenuu humna waraanaa, caasaa paartii, deeggarsa biyya alaa, abbootii qabeenyaa fi tikaa keessatti Ijaarsa adda addaa waan qabaniif garri itti bahu hin beekamne!
Professor Berhanu Nega came back to Ethiopia with an Eritrean passport and it took him only three weeks to regain Ethiopian nationality (Ethiopian passport).
On the other hand, Jawar Mohammed was refused an Ethiopian passport although he presented full documentation that he had relinquished his US citizenship. His application was dragged on and on for several months with the national electoral board issuing statements after statements all in an attempt to bar him from participating in the upcoming national elections.
When authorities realised that this was not a battle they would win, they attempted to have Jawar assassinated, and when that assassination attempt was thwarted, they put him behind bars on trumped up charges. This one is for the history books.
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Please note that this is not a travel document but a passport, which means that Professor Berhanu Nega was a full-fledged Eritrean citizen.
Source: a friend of a friend
ወገን፥
የቆምንበት መሬት እንደ ምንጣፍ ከስራችን እየተጎተተ ነው፤ እስክንወድቅ አንጠብቅ። የወደቁ አልተነሱም።
ፍልስጤማዊያንን ዛሬ አገር ነስቶ ተንከራታች ያደረጋቸው እንዲሁ እንደ እኛ በፍዘት የፈፀሙት ስህተት ተጠራቅሞ ነው።
ብዙ ሰው እንደሚመስለው ይህ ሂደት በ1948 ድንገት እንደ ዱብ ዕዳ የወረደ አይደለም። ከ50 አመታት ቀደም ብሎ በ1897 ቴዎዶር ሄርዘል የተባለ በኦስትሪያ የሚኖር ጋዜጠኛ ቪዬና ላይ በጠራው ዓለም አቀፍ የአይሁድ ጉባኤ ላይ የ50 አመት ስትራቴጂክ ዕቅድ በማውጣት የፍልስጤሞችን መሬት የመንጠቅ ሴራ መጀመሩን አበሰረ።
ጉባኤውን በንግግር ሲከፍት እንዲህ አለ፦
… ዛሬ ብዙዎች የማያይዋት የአይሁድ አገር የዛሬ 50 አመታት በፍልስጤም ምድር ትመሰረታለች ብዬ ድምጼን ከፍ አድርጌ ብናገር ዓለም ‘ጅል ነው’ ብሎ ይስቅብኛል። ለኔና ለእናንተ ግን ጅልነት ሳይሆን እውነት ነው።”
በርግጥም ከቪዬናው ጉባኤ ልክ ከ50 አመታት በኋላ በግንቦት 1948 እስራኤል በይፋ ተመሰረተች።
የሺ ኪሎ ሜትሮች ጉዞ በአንድ እርምጃ ይጀመራል እንደሚባለው እብራዊያን ቀስ በቀስ ጥቅት በጥቅት እየሆኑ እግራቸውን በፍልስጤም መትከል ጀመሩ። ምን እንደተደገሰላቸው ያላወቁት ፍልስጤሞች በቁብም አልቆጠሯቸውም። እንዲያውም የማይፈልጉት ጨፌና ጪንቻ መሬቶችን ለአይሁዳዊያን እየተሻሙ መሸጥ ያዙ። (ዛሬ በምዕራብ ዳርቻና በጋዛ ሰርጥ ይዞታቸው ለተወሰኑት ፍልስጤሞች የግል መሬታቸውን መሸጥ በሞት ያስቀጣል)
በስደት ሲቅበዘበዙ በነበሩባቸው ዘመናት በትምህርትና ሀብት በማፍራት ላይ ተጠምደው ያሳለፉት እብራዊያን ለደንቆሮዎቹ ፍልስጤማዊያን ዋጋ የሌለው የመሰለውን ጭንቻ፣ ረግረግና በረሃማ የሆነውን መሬት በእውቀታቸውና በገንዘባቸው በመግራት ወደ ምድራዊ ገነትነት ለወጡት።
እንዲህ እንዲህ እያሉ እንደ ድመት እየተለሳለሱ፤ እየበዙና ይዞታቸውን እያሰፉ ሄደው በ1948 ላይ ፍልስጤሞቹ ከእንቅልፋቸው መንቃት ሲጀምሩ የአገራቸው 1/3 ኛ መሬት በተደራጁ እብራዊያን ተይዟል። እንቀላችሁ ብሉ የሚቀመሱ አልሆኑም።
እንዲያውም እብራዊያኑ በይዞታቸው ስር ባለው ግዛት ነፃ የእስራኤል መንግስት ለማወጅ ከጫፍ ደርሰዋል።
ጉዳዩ ለተመድ ጠቅላላ ጉባኤ በ1947 በሶቪዬት ህብረት አሳሳቢነት ቀርቦ በ1948 ላይ በድምፅ ብልጫ በተወሰነ በማግስቱ ጊዜ ሳያባክኑ የአይሁዳዊያን ነፃ መንግስት አወጁ። ከፍልስጤሞች ጋር በማበር በርካታ የዐረብ መንግስታት የተመድን ውሳኔ አንቀበልም ብለው በአዲስቱ አገር ላይ ጦርነት አስነሱ።
እብራዊያኑ ለዚህም ቀደም ብለው ተዘጋጅተዉ ስለነበረ የዘመተባቸውን አምስት የአረብ አገሮችን ጦር ድል በመንሳት ይዞታቸውን አፀኑ።
የተባበሩት መንግስታት ካወቀላቸው መሬት ዉጪ የፍልስጤሞችን መሬትም በጉልበት ነጠቁ። የፍልስጤም በገፍ መሰደድ Exodus ተጀመረ።
ፍልስጤሞች ቁጭ ብለው የሰቀሉትን ቆመው ማውረድ አቃታቸው። በመቶና ሁለት መቶ ካሬ ሜትሮች መሬት ሽያጭ የጀመሩት ጅልነት የኋላ ኋላ አገር አሳጣቸው። ብዛት ብቻውን ጉልበት አልሆነም። የተደራጀና የነቃ ህዝብ ጥቅት ሆኖ ሚሊዮኖችን የሚነጥቅበት ኃይል ሰጠው።
ሳይወድቁ ነው መጠንቀቅ፤ ዓለም ስለቆመው እንጂ ስለወደቀው አይጨነቅም።
ግፋ ቢል፥ ስሞታህና አቤቱታህን ያዳምጣል፤ የደረሰብህን ግፍ እስከ ማውገዝ ሊሄድ ይችላል። በተረፈ “ እባካችሁ፥ ነገራችሁን በሰላም ጨርሱ” ብሎ ዞር ነው።
ለየውኋት ሰው ነገሩን ከፍትህ አኳያ ያየዋል፤ ዓለም በገቢር በሚተዳደርበት “ጉልበት ትክክል ነው” might is right በሚለው መርህ ሲታይ ግን ፍልስጤሞች መፍዘዝ አልነበረባቸውም። የሰው ልጆች ህይወት ዳርዊን “ብርቱ ይዘልቃል፤ ደካማው ይከስማል” ካለው የስነ ተፈጥሮ ህግ ውጪ እንዳልሆነ አውቀው ጠንከረው መገኘት ነበረባቸው።
የራሳችንን ጉዳይም በዚሁ መልክ እንመዝን
ህዝብን እያፈናቀሉ መሬቱን እንደ ጉድ የሚቸበችቡት አንሶ ከሌሎች ክልሎች እየመጡ ሲወሩት በቸልተኝነት የሚመለከቱ አሳማዎችን የቀፈቀፈው የኦሮሞም ዕድል ያሰጋል።
የተቀረነውም በድንዛዜና ራስወዳድነት ታስረን ለመንቀሳቀስ አልቻልንም።
‘ወለጋ፣ ሙሉ ሸዋ፣ ግማሽ ባሌ የአማራ ነው’ ሲባል የሞኝ ወሬ እንዳይመስልህ። ደግሞስ እንዴት ይመስልሀል? እንዲህ የሚሉት ለመቶ አመታት ኦሮሞን ከርስቱ የነቀሉት ናቸው እኮ!
ካርታ የተዘጋጀለት፣ በዕቅድ የሚመራ በተለያዩ ስልቶች እየተፈጸመ ያለ ፕሮጄክት መሆኑን ልብ በሉ ።
ኦሮሚያ ላይ ለተዘረጋው የሰፈራ ፕሮግራም አሜሪካና አውሮፓ የሚኖሩት መዋጮ እንደሚከፍሉ ታውቁ ይሆን?
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