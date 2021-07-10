Oduu! Guyyaa arraa Hidhaarraa Hiikamanii jiran!
Art. Falmataa Kabbadaa dabalatee Wallistoonni Mana hidhaatti hiraarfamaa turan guyyaa arraa hiikamanii jiran
Irkoo Miidhagaa
Nama jachuun kan onnee qulqulluun mirgaaf kabaja ummata isaaf umrii gutuu dhugaa irratti cichee qabsootti jiru Galmee Seenaaf Qabsoo Oromoo jaal Dawud Ibsaati
“ለመሆኑ ሰሞኑን ወ/ት ቤተልሄም ታፈሰ ከአቶ ሌንጮ ለታ ጋር ያደረችዉ ቃለ ምልልስ ለምን ኦነግ ላይ አተኮረ?
በአጋጣሚ ነዉ? ወይስ “ኦነግ ስራዉን ጨርሷልን ለማወጅ” በተልእኮ?
ወ/ት ቤተልሄም ታፈሰ ቃለ ምልልሱን ስትጀምር ስለ እስር ቤትና ስለ እነ ጀወር መሀመድ በእስር ቤት ያደረጉትን የረሃብ አድማ መሰረት በማድረግ ትጀምራለች፤ ስለ እስር ቤትና በእስር ላይ ስለሚገኙ ፖለቲከኞች ስታነሳ የጀዋር መሃመድ፣ በቀለ ገርባና እስክንድር ነጋን ጠቅሳ ስታበቃ በብዛት በእስር ቤት እየማቀቁ የሚገኙ የኦነግ አመራርና በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩ የኦነግ አባላትና፣ ደጋፊዎችን አንዳችም ስም ለማንሳት ደንታ የሰጣት አይመስልም።
የአብይ አህመድ መንግሥት የኦሮሞ መንግሥት ነዉ ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቷል፣ አቶ ሌንጮም ከዚህ በፊት ሲሉ የነበሩትን ሽምጠጥ አድርገዉ የካዱ በማስመሰል ግን ደግሞ የኦሮሞ ሕዝብ የመረጠዉ ነዉ የኦሮሞ መንግሥት ሊሆን የሚችለዉ በማለት ድራማ ነክ ይጫወቱና ወ/ት ቤተልሄምም ምርጫ ተደርጎ የለም እንዴ? ብላ አቅጣጫ በመምራት አቶ ሌንጮም የምርጫዉን ዉጤት ገና አልሰማንም፣ ዉጤቱን ከሰማን በኋላ የምርጫዉ አሸናፊ የኦሮሞ መንግሥት ይሆናል የሚል ተልእኳቸዉን አስተላልፈዋል። ይኸ ምን ለማለት እንደሆነ የማይገባዉ ይኖር ይሆን? ስለዚህ የወ/ት ቤተልሄም ታፈሰ ቃለ ምልልስ ተልእኮ ያነገበ መሆኑ ሊያጠራጥር አይገባም
ነገር ግን ወዲያዉኑ ቀጥላ አቶ ሌንጮን የጠየቀችዉ ስለ ኦነግ ነበር። ስለ ኦነግ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የእገሌ ኦነግ፣ የእገሌ ኦነግ. የእገሌ ኦነግ በማለት ለአድማጩ መጥፎ መልእክት ሊያስተላልፍ በሚችል ሁኔታ ጥያቄዋን አስተጋባች? ለነገሩ አቶ ሌንጮ እኮ ወደ አገር ቤት የገባዉ የሌላ ድርጅት ኦዴግ/ODF የሚባል ድርጅት ፕሬዝዳንት ሆኖ መርቶ ነበር፣ ለምን ስለ ኦዴግ/ODF አልጠየቀችዉም? ለምን ስለ ኦነግ እሱ ቀደም ብሎ ስለተሰናበተዉ ድርጅት ትጠይቀዋለች? እሱስ አቶ ሌንጮ ኦነግን ድሮ ኮንኖ ከተሰናበተ ረዥም ጊዜ እንዳሳለፈ እየታወቀ አሁን በመንቀሳቀስ ላይ ስላለዉ ኦነግ ምን የሚያዉቀዉ ነገር አለና ስለ ኦነግ ከአቅሙ በላይ የሆነ መመሪያ ለመስጠት የዳዳዋዉ? የራስዋ አሮባት የሰው ታማስላለች አሉ
የራሳቸዉ የፖለቲካ ድርጅት ያላቸዉም የሌላቸዉም ስለ ኦነግ መከፋፈል ያወራሉ! ለኦነግ ተጨንቀዉ ይሆን? የኦነግን ጉዳይ ለኦነግና ኦነግን ለሚፈልጉት ቢተዉስ?
አቶ ሌንጮ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የኦሮሞ ሕዝብ ሆ ብሎ ተነስቶ ኦነግን ሲደግፍና ሲቀበል የድርጅት መዋቅሩን ሳያዉቅ ማን እንደሚመራዉ ሳያዉቅ እንዲሁ በባዶ ሜዳ የሚጮህ አድርጎታል እንዴ? ለኦሮሞ ሕዝብ ያለዉ ትልቅ ንቀት ይመስላል፡.
ያለፉት 3 ዓመታት በኦሮምያ በተለያዩ የኦሮምያ ዞኖች የተገደሉት ኦሮሞዎች ለምን እየተገደሉ እንዳሉ አይታወቅም? የኦሮሞ ሕዝብ አያዉቅም? በብዙ ሺህዎች የሚቆጠሩት በአብይ አህመድ እስር ቤቶች በመማቀቅ ላይ የሚገኙ ኦሮሞዎች(በተለይ ወጣቶች) የኦነግ አባላትና ደጋፊዎች የሆኑት ድርጅታቸዉን ሳያዉቁ ነዉ እንዲሁ በሜዳ እየተሰቃዩ ያሉት? እነ በቴ ኡርጌሳ፣ እነ ለሚ ቤኛ፣ እነ ዳዊት አብደታ፣ እነ ገዳ ገቢሳ ምንም አያዉቁም ማለት ነዉ በአቶ ሌንጮ አስተሳሰብ፤ ወይስ አቶ ሌንጮ በሚፈልገዉ መንገድ የማይሄድ ኦነግ ሊኖር አይችልም ማለት ይሆን?
ለማስታረቅ ሞክረን አልቻልንም አለ አቶ ሌንጮ፣ ምንድን ነዉ የሚያስታርቀዉ? አቶ ሌንጮ ኦነግ መኖር የለበትም እያለ ምኑን ነዉ የሚያስታርቀዉ? ሊያጠፉ ሲያስቡ ወዳጅ ያደርጋሉ ይባላል፣
ከንቱ ምኞት ነዉ! ኦነግ በጠላቶቹ ሬሳ ላይ ተራማምዶ ያብባል! እስከአሁንም በተግባር አሳይቷል! የከዱት ሁሉ እንደ ጉም ሲበኑ የኦነግ አመራር ኦሮምያ ሲገባ የኦሮሞ ሕዝብ ከመላ ኦሮምያ በሚሊዮኖች ተንቀሳቅሶ ድጋፉንና ደስታዉን ገልጾ አሳይቷል! የኦነግ ጠላቶች አይናቸዉ ደም ይልበስ እንጂ! ሳይወዱ ያዩታል!
ለማንኛዉም ወ/ት ቤተልሄም ታፈሰ ራሷን ችላ ወደ ጋዜጠኝነት ሥራ ተመለሰች ሲባል ሁላችንም ደስታችንን ገልጸን ነበር።
ነገር ግን ዉሎ ሲያድር ሌሎች ሃይሎች ከኋላዋ እንዳሉ ሲናፈስ ሰምተን እንዳልሰማን ቀጥለን እያለን የእሷ በፖለቲካ ወገንተኝነት ዙርያ መሽከርከር ግን የተናፈሱትን ወሬዎች ማጣራት እንዳለብን ይገፋፋናል።
ግልጽ መሆን ያለበት ኦነግ በአቶ ሌንጮ ለታም ሆነ በቤተልሄም ታፈሰ ወይም በማንም ግለሰብም ሆነ ቡድን መልካም ፈቃድ የሚንቀሳቀስ ሳይሆን በሰፊዉ የኦሮሞ ሕዝብ ታጅቦ መሆኑን እየመረራቸዉም ቢሆን ለመዋጥ ይገደዳሉ!
ኦነግ ሕያዉ ነዉ!”
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