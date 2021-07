Oduu Gammachiisaa! Mohaammad Deeksisoo Hiikamee Jira!

Abbaan Irree marti waan ittiin walfakkaattu qabdi; aangoo irra turuuf dhugaa dhoksuuf yaalti. Dhugaan garuu hin dhokatu!!

Abiy fi gareen isaa sobaa fi hukkaamsaadhaan saba keenya dukkana keessa tursuuf waan danda’an mara godhan. Garuu akkuma isaan duraa innis hin milkoofne; waanti sobaa fi gowwoomsaan hojjatamu abbuma sana galaafatti.

Do we negotiate with such inhuman cruel who killed and dragged freedom fighters?

The answer is big NO!!

WBO koo gumaan kee ni baha!!

ABIY FI CAASAAN ISAA OTUU AGARRUU BAQEE BADUUF JIRA! WARRI ULEE FI LUKKEE ISAA TAATAN YEROON MALADHA!!