#ODUU_AMMEE!! Gareen Bilxiginnaa kan Abiy Ahmed durfamu guyyaa boru gara Baalee Gindhiirfi Gaasaraa akka imalu beekamee jira!

“Nuti Qeerroo Baalee, Gindhiir, Gaasarsa, Boru ummata keessa Wallaggaa, Boorana, Gujiif akka sagalee taanu walii gallee jirra Dhaadannoo

1, Command post Wallaggaa Gujii Boorana irraa hatattamaan akka kaafamu,

2, dhiigni Wallaggaa, Boorana, Gujii Dirree Dhawaatti Jigaa jiru dhiiga keenya,

3, Oromoo hidhuun, reebuun, ajjeessuun haa dhaabbattu,

4, Gaaffiin mirga Abbaa biyyummaa Oromoo Finfinnee, Dirree Dhawaa, Harar hatattamaan nu haa deebi’u,

5, Barattoota Oromoo University irraa Sababaa Oromummaa isaa qofaaf ari’uun haa dhaabatu,

6, Mootummaa ummata Amantaa walitti buusuuf maallaqa guddaa ramadee mana Amantaa 35 ol gube hin Simannuu,

7, Warri Wallaggaa, Gujii, Boorana, Walloo, Hararghee, Baalee, Shawaa, Arsii…keessatti Ilmaan Oromoo fixe seeraaf dhiyyaachu qaba..fkkf Dhaadannoo boru dhageesiisnu kana maxxansi Qeerroo hunda biran nu ga’i”

Sagalee Qeerroo Oromiyaa Baalee irraa!

Waliif Dabarsaa?

Shukuradin Jamal



Wayyaane used to disrespect the Oromos a lot; now this guy is disrespecting our Southern brothers. Not only that, he has assigned long time corrupt big belly Abbaa Dulaa to represent him in the South to ‘reorganize’ the state. He has forgotten the constitution completely, he utters nonsense. He appears to have threatened to undue the Sidama referendum result. Our southern brothers will have to fight for their rights to self-determination, this guy is hellbent on depriving their rights.





Obbo Jawar itayyaa fi walaleessitoota Caalaa Carcarii fi Itachaa Dabalo

Obbo Lammaa Magarsaa akkuma guyyaa “Maddamar” ykn Walitti Baqsuu Paartiilee “Bilxiginnaa” mormuu isaa Miidiyyaan gadi bahee dubbateetti ammas duguugaa Sanyii (Genocide)Wallaggaa, Gujii, Boorana irratti Waraana inni hoogganuun raachatama jiru irratti dhugaa jiru Miidiyyaalee Oromoon ifa ummataaf godhuu qaba!! Usu isaafi Abiyyiis amma booda ijuma tokkoon ilaalla Qeerroo Oromiyaa irraa!



