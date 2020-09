Oduu Aagaa: Jeneraalonni Raayyaa Ittisa Biyyaa Walgahii Ariifachiisaa “Guyyaa har’aa sa’a booda dhimma Filannoo Tigraay fi Fincila xumura gabrummaa Qeerroo gaggeeffamaa jiru irratti Abiyfi Jeneraaloota Raayyaa ittisa Biyyaa wajjiin waltajjii dhooksan gaggeessa turan irratti Jeneraalonni Gaaffii jajjabduu Abiy irratti kaasanii; 1, Tigraay irratti lola labsuu irra maaliif waan Ummaatni barbaadu hin deebifneef? 2, Tigraay Filannoo gaggeesse Naannoon bira hoo yoo ni gaggeesina jadhe deebiin Mootummaa humna moo maal ta’a? 3, Jawar Mohammed hidha keessa ture biyya akkamiin nagaan bulchuu dandeenya? 4, Mootummaan Gaaffii ummata deebisu irra maaliif dhiiga Lammiilee dhangalaasu filate? 5, Humnaan hanga yoomitti Ethiopian Biyya taatee itti fufti? 6, Naannoo Koronaa Vaayrasii eeggatte Filannoo gaggeesite Mootummaa Federaalaa akkamiin Filannoo gaggeessuu dadhabe?…… waltajjii osoo kaayyoo waamameef hin milkaa’in fashalaa’eera!!

Abiy osoo Oromoon Caccabsa jadhu ofiifu bakka meeqatti caccabe jira! Abiy maqaaf teesso irra jira malee kufee jira! Qeerroo barana Injifannoon galaa itti muddi Tokkummaan!!” Dábessá Gemelal Jeneraalonni Raayyaa Ittisa Biyyaa Walgahii Ariifachiisaa Bishooftuu fi Dambi Doollootti ta’aa jiru. Sababiin loltoonni Raayyaa Ittisa Biyyaa nuti WBO hin lollu guyyumaan dhumaa jirra. Ajaja hin fudhannu Mariin xummuraa Humna Ol nutti ta’ee jira, Dargaggeessi Oromoo akka jirutti bosonatti galee humna hin to’amnetu garagalee jira jechuun Mooraan Raayyaa Ittisa Biyyaa raafama keessa jira. Qaxalee Amboo

“I looked into the future and from far, far away, I saw that there is a special place in hell reserved for Oromo gantuus, “house niggers” shown in the picture below.” Anonymous

ODUU GADDAA

=============

MAGAALAA DIILALLAA IRRAA

Fulbaana 08,2020 aduun dhiitee toora sa’aa 1:30

irratti waraanni mootummaa hawaasa irratti

dhukaasa banuun dargaggoo # Habtaamuu

Bayeeraa ajjeesaniiru.

Oromoo Jireenya bineensaa gadii jiraachun

Jireenya miti. Tokkummaan falmatanii diina of

irraa kaasutu furmaata. Hanga gabrummaan

jirtuu duuti nurraa hin haftu.

Dr Shigut Geleta and Jaal Gemechu Ayana are the symbol of Oromia Today!! Their physical appearances testified the volume of sufferings they faced in the notorious prison because of Oromo! Technically, we can say that, they sucked their blood!! Ver Sad!!

#TigrayElection2020 is not a national security issue but a political issue that needs urgent attention as are all our other problems. https://t.co/CVKiYtdOge — Mohamed Olad 🐪 (@oladmohamed) September 9, 2020