Obbo Dajanee Xaafaa dhukkubaaf saaxilamaa jiru jechuun maatiin yaaddoo qaban ibsan.

Obbo Dajjannee Xaafaa Galataa barreessaa ol-aanaa fi gorsaa seeraa KFO ti. Torban lama dura human Abiy itti bobbaaseen hidhaman. Yeroo kana keessatti yoo xiqqaate gara mana hidhaa shanii olitti hidhameera. Guyyaa kaleessaa kana moo mana hidhaadha baasanii sababa koronnaan shakkamtee jirta jechuun achii fudhanii gara hositalaa Kotoobee geessan. Hospitaala Kotoobee immoo kan deemu nama shakkame osoo hintaane, nama dhibee kanaan qabameedha. Guyyaa har’aa maatiin ache deemanii argachuu hindandeenye. Sababa kanaan maatiin obbo Dajjannee xaafaa yaaddoo hamaa keessa galanii jiru.

Obbo Dajanneen hojjii dhaabaa cinaatti hojjii Abukaatummaa( gorsaa seeraa) ta’uun maatii isaa nama tajjajiludha. Galiin achirraa argatunis maatii isaa tajjaajila. Yeroo amma kanas, haati manaa isaanii ulfa waan ta’aniif qobaa isanii maatii tajjaajiluun haalaan rakkisaa itti ta’eera. Kanaaf uummatni Oromoo keessaaf alaan isaaniifi hidhamtoota Oromoo hundaaf karaa danda’amaa ta’een sagalee haataanuf.

#FreeOromia #OromoProtests #FreeDajaneeXaafaa #FreeAllPoliticalPrisoners

This coupled with the other harrowing accounts that senior opposition figures are, inadvertently or otherwise, are exposed to #covid-19 would have devastating consequences!

