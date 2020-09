Norsk professor kvarhållen på flygplatsen i Etiopien Av Martin Schibbye

Den norska professorn Kjetil Tronvoll ska enligt uppgifter ha förts bort av polis på flygplatsen Bole i huvudstaden Addis Abeba. Han kom närmast från Mekelle i Tigrayregionen där han följt det av centralregeringen kritiserade ”illegala valet”. Efter förhör var han fri att fortsätta sin resa.

Enligt det norska Utrikesdepartementet ska man under kvällen ha fått information om att en norsk medborgare ska ha kvarhållits på flygplatsen.

– Vi har också blivit informerade om att han nu fått möjligheten att resa vidare, säger Ane Haavardsdatter Lunde vid presstjänsten på norska UD till Blankspot.

Kjetil Tronvoll är chef för tankesmedjan Oslo Analytica såväl som professor i freds- och konfliktkunskap vid Bjorknes Universitet. Han har under de senaste trettio åren på plats genomfört fältstudier i både Etiopien, Eritrea och Zanzibar och även arbetat som rådgivare och medlare i flera fredsprocesser.

Ett av hans specialområden är demokratiutveckling på den afrikanska kontinenten.

Men hans närvaro under valet, som vanns av det tidigare styrande partiet TPLF, har kritiserats av anhängare till premiärministern Abiy Ahmed för att innebära ett ställningstagande för oppositionspartiet.

Något som han tillbakavisat på twitter i veckan.

To make it clear, I observe the elections as part of my 30-years long research on pol. dev. in #Tigray / #Ethiopia. To study a process does not mean one supports it; but as an empirical reality it is key to observe to later analyse its implications. Some seem to confuse this … — Kjetil Tronvoll (@KjetilTronvoll) September 6, 2020

”Bara för att förtydliga. Jag observerar valet som en del av min 30 år långa forskning på den politiska utvecklingen i Tigray och Etiopien. Att studera en process innebär inte att man stödjer den, men den empiriska verkligheten är en nyckel för att senare kunna analysera situationen. Några verkar blanda ihop detta,” skrev den norska professorn.

I en annan uppföljande kommentar på twitter skrev Kjetil Tronvoll att det pågick en smutskastningskampanj mot hans närvaro med påståenden om att han är där och jobbar illegalt på ett turistvisum.

”Det är falskt! Jag är här som en del av mitt arbete som adjungerad professor vid universitetet i Mekelle på ett officiellt visum utfärdat av den etiopiska regeringen”

There is a smear campaign against me from certain constituencies arguing that I am in #Tigray illegally and on tourist visa. This is false! I am here as part of my work as adjunct professor at Mekelle University on official #Ethiopian government visa (GIV). — Kjetil Tronvoll (@KjetilTronvoll) September 12, 2020

Det var tänkt att hela Etiopien skulle gå till val i augusti men de sköts på framtiden. Tigrayregionens politiker har dock motsatt sig att de nationella valen skjutits framåt på obestämbar tid och kritiserat att premiärministern sitter kvar vid makten utan att ha vunnit något val. Det är därför regionens politiker arrangerat egna. I en intervju som Kjetil Tronvoll gjorde nyligen med Al-Jazeera lyfte han fram att både människorna i regionen och partiet TPLF genomgått radikala förändringar de senaste åren. Enligt det styrande partiet TPLF är det som nu skett ett historiskt val som gett medborgarna en möjlighet att välja mellan olika politiska alternativ. De har också varnat regeringen från att lägga sig i eller på något sätt försöka stoppa valet eftersom det enligt dem vore ”en krigsförklaring”. Relationen mellan Tigray och centralregeringen i Addis Abeba är ansträngd och tidigare har TPLF, det dominerande partiet i Tigray, hoppat av regeringssamarbetet. När premiärministern tillfrågats av statstelevisionen (EBC) om valet har han svarat att det är en ”mindre huvudvärk” och att ”valet är illegalt eftersom det enbart är landets nationella valkommission som kan arrangera val i Etiopien”. När professor Kjetil Tronvoll återvände till Addis Abebas flygplats Bole så fördes han enligt andra passagerare bort och kvarhölls. På twitter skriver The Economist korrespondent Tom Gardner att han fördes till ett hotell. Enligt det norska utrikesdepartementet har han nu möjlighet att fortsätta sin resa. Uppdatering måndag 14 september 08.40: På måndagsmorgon skriver Kjetil Tronvoll själv på twitter att han efter att ha förhörts hade en lång ”diskussion” med säkerhetstjänstens chef på flygplatsen Bole. Han förtydligade att han därefter var fri att resa vidare och även återvända till Etiopien för att fortsätta sin forskning och är alltså inte deporterad. Kjetil Tronvoll tackar för det stöd han fått och skriver också att säkerhetstjänstens chef och han själv skildes åt som ”bröder”.

Thx all #Ethiopia|n friends for ur support! After interregation by immigration for some time, and later a 1,5 hr intense, interesting, and at times heated, ‘discussion’ on Ethiopian politics with NISS head at Bole, we found some common ground I belive, and parted as ‘brothers’. — Kjetil Tronvoll (@KjetilTronvoll) September 14, 2020

Läs mer om valet här: "Etiopiens Tigrayregion utmanar genom att arrangera ett "illegalt val"