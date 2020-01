NEBE : Clear violation of the constitution, since when is ”Addis Ababa” a state? Or is NEBE taking the fact that ”Addis Ababa” is in Oromiyaa and Balderas is registered party in Oromiyaa? It has to be very clear.

Heerrii biyyatti akkamitti akka laaqamaa, dhiitamaa fi tuffatamaa jiru ilaalaa. Erga yoom kan ”Addis Ababa”n naannoo taate? Oromiyaa keessatti yoo ta’e hayyee? Akkam godheti bordiin filannoo waraqaa kana kan keenne? Finfinnee qophaa ishii akka naannootti ilaale moo, Oromiyaa keessatti akka taate beeketi kan kenneef? Kuni waan baay’ee nama wal-gaaffachisu.

Mootummaan Oromiyaa fi warrii mormiitu ni mugu ammas.

Biyya Oromiyaa

Manabni Abiyoota dhugaa tahe saa??? Milinik du’aa galeefi jira Yaa dhigaa qeerroo teenyaa ofii wareegamtee habashaaf Bilisummaa fidee.

