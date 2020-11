National Election Board of Ethiopia holds a discussion with political parties taking part in the 6th national election

የአውሮፓ ህብረት የሽምግልና ጥረት የሚደገፍ ነው። በትግራይ በኩል ያሉትን ጥያቄዎች እናውቃለን፦ ከመርህና ከመሰረታዊ አገራዊ ችግር የሚመነጩ ናቸው፤ ቡድናዊ አይደሉም። የትግራይ መንግስት ጥያቄዎች የኦሮሞና የደቡብ ኢትዮጲያዊያንን ሁሉ የሚመለከት ነው። ዐቢይ 10 ጊዜ ሽማግሌ ልኮ ይህን መስማት የማይፈልገውን እየነገሩት ነው ያልተስማሙት። እርሱ የሚፈልገው የትግራይ ፖለትከኞች በራሳቸው ጉዳይ ብቻ እንዲጠመዱና ከሌላ ተነጥለው ለጊዜው አቆይቶ በኋላ ላይ ለብቻ ሊመታቸው በማሴር እንጂ ከልቡ እርቅ ፈልጎ እንዳልሆነ ይታወቃል። ትግሯዋይ ይህን በሚገባ ያውቁታል። ብዙ ኃይል ከጎኑ ያሰለፈ ወገን ዞሮ ዞሮ እንደሚያሸንፍም ያውቁታል።

In the Abyssinian history, Menelik-II was one among the traitors & backward Amhara feudal warlords who did commit treason (by standards of his time) by collaborating with foriegn powers (Italy, France…) to settle internal political disputes — including through wars.

That was why/how today’s Eritrea, a tiny, so impoverished and dysfunctional state of a colossally colonial construct made by European powers [first made by Italy and then governed for a while by Britain] came to be a “country” in what is today’s global order.

Now, Abiy Ahmed, an infantile leader of an illegitimate govt in today’s Ethiopia (not just of Abyssinia proper) is committing same treason by counting on this Africa’s tiny impoverished dysfunctional despotic state, Eritrea —which in fact is the PROBLEM CHILD of Ethiopia itself.