Croce Rossa Italiana – Comitato di Milano

“La Croce Rossa ci ha salvato dal mare, Milano ha accolto noi e i nostri figli. Per questo motivo oggi abbiamo voluto dare un segno concreto della nostra solidarietà”. Grazie alla comunità Oromo di Milano che ha donato generi alimentari indispensabili che porteremo a famiglie e persone in difficoltà.

” The Red Cross saved us from the sea, Milan welcomed us and our children. For this reason today we wanted to give a concrete sign of our solidarity “. Thanks to the Oromo community of Milan who donated essential food that we will bring to families and people in need.