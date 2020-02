Naftegna’s government thinks will get: Magically Oromia’s land flowing with milk and honey by killing and jailing the leaders of OLF .

AGM:Gurraandhala 29/2020

Ethiopiatti ifaan Baduun Walqabtee Obbo Lammaa Magrsaa Ajjeefame jechuun Odeessi marsaalee hawaasa irra naannahaa ture soba tahuu fi Oduuwwan Biyyoleessaa fi Addunyaalessaa Qabannee dhufneera. Itti dhiyaadha.

Yeroo darbe Gafaa Ayyana Qillee Hooggannii KFO waliigaltee “Negotiation of Election” jedhu Sagalee Caalmaadhaan fudhachuun ibsaa tureera. Waliigalteen “Negotiation of election” jedhamu kun

1#Abiyyi filannoo boodaa Mummee ministeeraa ta’e akka ittii fufu.

2# PP Sagalee Jaarmiyaalee siyaasaa kanilleee argatan qoodamee ta’u 70% akka kennameef mootummaa dhaabu.

3# Jawaar Mahammed akka Perezedaantii Mootummaa nannoo Oromiiyaa akka ta’u lafa ka’a.

#Kana Keessaatti ABO ” Waanta jedhame kana kan murteessu Sagalee ummaatati malee Sagalee ummaataatiin dirmaa hojjeennee Angoo lafa jala qooduu gonkumaa hin fudhadhu”jechun didee jira.#Kanaafis Jaarsummaa fi Diisfinni hanga ammaattii hooggana ABO ejjennoosaa jijjirsisuu fi PP fi KFOn/Addatti Jawaar /gochaa turaniif Hoogganni ABO harka laachuu waan diideef ta’u mirkaneffannee jira.

Walumaa Gala :

“Sababni hidhamuu hooggantoota ABO har’aa dhimma Bira wajjin wal qabatu miti. Gamtaa ABO, KFO fi PBO keessatti shira ABO irratti gama Abiyyii fi Jawaariin shirame ejjennoodhaan waan didaniif akka tahe miseensi tokko naa himeera. Kanaaf, hooggantoota ABO kan hiisise Jawaar yommuu tahu kaayyoon isaa: (a) Sababa WBO tti filannoo keessaa isin baafna ykn Jawaar akka Pirezidaantii tahuuf dursaa isa filadhaa (b) Abiyyi MM tahee akka itti fufuuf immoo teessuma muraasa Paarlaamaatii argattanii waggaa dhaniif miindaa yoo argattan isin gaha (c) Marroon akka harka kennuuf ABO’n odeeffannoo guutuu Mootummaaf kennuu qaba kan jedhu ture

Targeting the Senior leadership of OLF for assassination and/or arbitrary arrest, as they did today, is the latest, most emphatic expression of intent on the part of Abiy Ahmed’s regime to eliminate any credible electoral challenge to his power. This act of imprisoning 5 of the Senior leadership and putting the leader (Mr Daud Ibsa) under house arrest (by deploying armed soldiers around the compound of his residence) is a tale tell sign that Abiy has completed his preparation to declare a total war on the Oromo nation.

1991 Deebi’ee dhufaa jira, Kan amma kan adda isa taasisu Namoota Qabsoo Oromootaaf dhiiga Qeerrootiin Afaan Oromoo dubbachaa Oromoo fakkaatanii Aangoo argannaan oolmaa Qeerroo dagachuun Qabsaa’oota gameeyyiif Qeerroo hidhaatti guuruu fi ummata Oromoo hidhaaf ajjechaan fixuun aangoo fi Oromiyaa dhuunfachuuf yaaluusaaniiti .

Asumatti dhumna malee namni Oromiyaa gadhiiseefii bahu hin jiru abjuu sodaatanii hirriba malee hin bulan.