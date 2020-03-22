Naannoon Amaaraa Vaayiresii Koronaatti Duuluuf Doolaara miliyoona Hedduu Ramade
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—Mootummaan naannoo Amaaraa faca’ina vaayiresii koronaa dhaabsisuutti duuluuf akkasumas qophee jiru deggeruuf qarshii miliyoons 150 ramadee jira.
Erga Itiyoophiyaa keessatti vaayiresiin kun argamuun gabaasamee as mootummaan naannoo sanaa yeroo jaqabaaf tuuta oduuf ibsa kan kenne yoo ta’u angawoonni eegumsa fayyaa vaayiresii kanatti duuluuf rakkoo inni guddaan hanqina meehaalee koronaa ittiin qoratan ta’uu beeksisaniiru.
በ corona virus የተያዘ እና የበሽታው ምልክት የታየበት ሰው በአስቸኳይ ወደ ICU ይወሰዳል: ከዛ የቤተሰቦቹ አባላት በሙሉ ለብቻቸው የተከለለ ቦታ ይወሰዳሉ: ይህ ማለት የታመመውን የበተሰባቸውን አባል መጠየቅም ሆነ ማየት አይችሉም:: አያርገውና ታማሚው ከሞተ በስልክ ይደወልና ይነገራቸዋል: ሬሳ ማየት የለም; መቅበር የለም: ሬሳው ይቀበር ይቃጠል ማንም አያውቅም: ይህ እንግድህ ለኛ ማህበረሰብ እንደ ሁለት ሞት ይቆጠራል: እዝህ አሜሪካ አገር እየተደረገ ያለው ይህ ነው:: በኛ አገርም ከዝህ የተለየ የምሆን አይመስለኝም: ይህን ለመግለፅ የፈለኩት የበሽታውን አስከፊነት ለማሳየት ነው::
እኛ ሀገር የሚገርም ቸልተኝነት እየታየ ነው። ህይወት እንደወትሮ ቀጥላለች። አውሮፕላኑም ምንም እንዳልተፈጠረ ቫይረስ ሲያመላልስልን ነበር፣ ብልጽግና ከሰው ህይወት የራሱን ስልጣን አስቀድሞ ካድሬዎችን ከሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች እየሰበሰበ በሽታውን በካድሬዎቹ አማካኝነት ወደ ሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች እያዳረሰ ይገኛል፣ እያሉ። ኢትዮጵያ ላይ ሊመጣ ያለው ነገር ያስፈራል! ቻይና በሽታውን የተቆጣጠረችው በሰላማዊ ሰልፍ; በሽታውን በማውገዝና በስብሰባ ሳይሆን የዘርፉ ባለ ሙያዎችና የምመለከታቸው አካላት በምይስቀምጡትን ትዕዛዝ የህይወት ዘይቤያቸውን በመቀየር ነው:: መንግስት እስከዛሬ ላደረገው እና አሁንም ለሚያደርገው ሀላፊነት የጎደለው እንቅስቃሴ ግን በሚመጣው ነገር ሁሉ የህዝቡ ደም በእጁ ነው!!
Kun yaaduma kiyya
Minalah Yousuf
Where is Social Distancing???Kunis Harargee aanaa Kurfaa Calleetti walgahii Bilxiginnaan waamtee dha. https://t.co/wb145bUIj7 pic.twitter.com/W6ja7oxcuR
— Kichuu (@kichuu24) March 22, 2020
People in Mekelle have made foot operated “water tap”.
This should be prepared in numbers and availed to society.@DrKindeya @hgodefay @meazaG_ @Leake_z pic.twitter.com/AC4k6EC08v
— Bisrat (@Bisr25) March 22, 2020
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