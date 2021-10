Mormii fi Salphina Guddaa Har’a Parlamaa Irratti Birhaanuu Naggaa Muudate Videowan Agarsiisan Ijoo

Soddom booroo

The Oromia Liberation Front is fully managing important districts in Oromia regions as the rebels most of the time they don’t use cars until they get power but now the cars of Oromia Liberation Front OLA are being used.

Kabajaa Ayyaana Irreechaa Birraa 2021, Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Kibbaa

Oduu Onkoloolessa 6,2021- Tarkaanfii WBO tii fi Butamuu fuula fb EBC duuba qaama jiru .