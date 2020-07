More than 500 killed and thousands arrested in Ethiopia/Oromia

Garuu biyya keessatti qeerroon osoo dhiibbaa hamaa tarkaanfii lagannaa dabalatee hiriira guddaa addaan hin citne taasifamee Mootummaan kuni naasun Jawaar fa’a gadhiisuu Mala. Amma Garuu calliseetuma nu ilaalaa nu madaalaa jira. uummanni aarii hin qabu hidhamuu Jawaarittis hagas hin gaddine kanaaf mana hidhaa Isa deddeebisna jedhee dhaadachuu mala.

Kanaaf yaa Qeerroo yaa Oromoo yoo ati dhuguma Jawaarif baqqalaa fa’adhaf deeggarsaaf jaalala qabaatta ta’e ka’i bakka jirtuu qeerroon fincili.

– karaa cufi

– haga guyyaa beellama Jawaar fa’a geejjiba dhaabsisaa

– gabaa lagadhaa

Teenye Kan mana murtii eegnu qofa taanan booda dhiiga bo’uuf taana. Hayyoota aktiiviistii warri jedhamtan kanneen teessoon keessan Ameerikaaf Awurooppaa taatan uummata kakaasaa. tarsiimoo dur Jawaar waliin dalagdaniin sana qeerroo biyyaatti bilbilaan dhaamaa uummanni haa fincilu.

Yaa Oromoo yeroon yeroo itti dhaaban wal hirruu miti yeroon yeroo itti ajaja nama kanaa nama Sanaa qofa dhageenyee qabsoofnuu miti. yeroon yeroo itti kiyyatu ta’aa kee hin ta’u waliin jennuu miti. waan ta’aa jiru hunduu ija isaatin argaa jira. kanaaf gahee kee bahi. akkuma hawaasni Oromoo biyya alaa bakkuma jirutti dhiibbaa uumuutti jiru kana biyyattis bilbilanii sochiin warraaqsaa daraan akka cimu taasifamuu qaba.

Sila teenyee tisiisarraa damma eegnaa?

Miidhaksaa Abbishuu

Af Gaaffii Jaal Marroon Radioni VOA Afaan Amaaraa Waliin godhe dhaggeeyfadhaa.

Jaal Marroo Lollis Dubbiinis irraa bareeddi baga siqabaanne dhiiroo.



የኦፌኮ አመራራር አቶ በቀለ ገርባና አቶ ጃዋር መሃመድ ፍርድ ቤት ቀረቡ

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 9፣ 2012 (ኤፍ.ቢ.ሲ) የአርቲስት ሀጫሉ ግድያን ተከትሎ አስክሬን በመቀማት እና ሁከት በመፍጠር ወንጀል የተጠረጠሩት አቶ ጃዋር መሃመድና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ሌሎች ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀርበዋል።

አቶ ጃዋር መሃመድ እና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ሌሎችም ተጠርጣሪዎች በዛሬው እለት ነው ልደታ ምድብ የመጀመሪያ ፍርድ ቤት እና አራዳ ምድብ ተረኛ ወንጀል ችሎት የቀረቡት።

ፍርድ ቤቱ ከድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ከተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ከሁለት ሳምንት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት የአቶ ጃዋር መሐመድን ጉዳይ ተመልክቷል።

አቶ ጃዋር በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፖሊስ የጀመረውን ምርመራ ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ቀናት እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል።

ይህንንም ተከትሎ የጃዋር ጠበቃ ደንበኛቸው በዋስ ከእሰር ቤት ውጪ ሆኖ ጉዳዩን መከታተል እንዲችል እንዲፈቀድለት ጠይቀው የነበረ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ያቀረበውን የተጨማሪ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ጥያቄ ተቀብሎታል።

በዚህ ጊዜ የተከሳሽ ጠበቆች ደንበኛቸው ምግብ ከቤተሰቡ የሚቀርብለት ቢሆንም፤ ግንኙነታቸው በርቀት በመሆኑ ባለበት ከርቀት አይቶ የመለየት ችግር ቤተሰቦቹን በቅርበት እንዲያገኝ እንዳልተፈቀደለት ለችሎቱ አቤት ብለዋል።

ፖሊስም ይህንን በተመለከተ በሰጠው ምላሽ ታሳሪዎችና ጠያቂዎች መካከል መቀራረብ እንዳይኖር የተደረገው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመቆጣጠር በወጣው ደንብ መሰረት መሆኑን ጠቅሶ ምላሽ ሰጥቷል።

በተጨማሪም አቶ ጃዋር ታስረው የሚገኙበት ክፍል በቂ ብርሃን የሌለው መሆኑና መጸዳጃ ቤት የመጠቀም ችግርን በማንሳት አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን በተጨማሪም ደንበኛቸው ጥፋተኝነታቸው ገና ባልተረጋገጠበት ሁኔታ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ምስላቸው እየቀረበ ዘገባዎች እንደሚቀርቡና ፍርድ ቤቱም ይህንን እንዲያስቆም ጠይቀዋል።

ፍርድ ቤቱም ፖሊስ ለእስረኞች መጸዳጃ ቤትን በተመለከተና በማረፊያ ክፍሎች ውስጥ ያለውን ብርሃን በተመለከተ አስፈላጊውን ማስተካከያ እንዲያደርግ ያዘዘ ሲሆን፤ በመገናኛ ብዙሃን ላይ ስለቀረበው አቤቱታም ጠበቆች ያሏቸውን ተቋማት በስም ለይተው እንዲያቀርቡ አዟል።

በዚህም መሰረት ፖሊስ ለምርመራ የጠየቀውን የ14 ቀናት ጊዜ ፈቅዶ ጉዳዩን ለመመልከት ሐምሌ 23/2012 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል።

ከእነ አቶ በቀለ ገርባ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አራዳ ተረኛ ወንጀል ችሎት ፖሊስ የጠየቀው ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሊሰጥ ይገባል አይገባም በሚለው ላይ ዛሬ ትዕዛዝ ሰጥቷል።

ባሳለፍነው ሰኞ ሐምሌ 6 2012 ዓ.ም ከአቶ በቀለ ገርባ ጋር በተያያዘ መርማሪ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ከመዋላቸው በፊት በኦሮሚያ ክልል ወደ ተለያዩ አካበቢዎች ስልክ በመደወል ሁከት እንዲቀሰቀስና ነዋሪዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ የመንግስት ደጋፊዎች ላይም ጥቃት እንዲፈጸም ትዕዛዝ ያስተላለፉበት የስልክ ልውውጥ በማስረጃ መልክ ማግኘቱን አስታውቋል።

ከዛም ባለፈ በአቶ በቀለ ገርባ ቤት ባደረገው ብረበራ ሁለት ሽጉጦች መገኘታቸውን እና ፍቃድ ይኑራቸው አይኑራቸው ገና እያጣራ መሆኑን መርማሪ ፖሊስ ማስታወቁም ይታወሳል።

አቶ በቀለ ገርባ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት የለኝም ለቅሶ ለመድረስ በአሸዋ ሜዳ ስሄድ መንገድ በመዘጋቱ ነው የተመለስኩት እና ወደ ኦሮሞ ባህል ማዕከል ያቀናሁት ቢሉም፤ መርማሪ ፖሊስ ግን አስክሬን በሃይል ቀምተው መስቀል አደባባይ ለ10 ቀናት አቆይተው ህዝብን በማስለቀስና ብጥብጥ ለመፍጠር አቅደው የፈጸሙት መሆኑን በምላሹ ጠቅሷል።

ከአቶ በቀለ ገርባ ሁለት ልጆች ጋር በተያያዘ መርማሪ ፖሊስ የአባታቸውን ትዕዛዝ ተቀብለው ሁከት ሲያነሳሱ ነው በቁጥጥር ስር ያዋልኳቸው ያለ ሲሆን፥ ጠበቆቻቸው ደግሞ ልጆቹ ለቅሶ ለመድረስ ከአባታቸው ጋር አብረው ስለተገኙ ብቻ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ብሏል።

በኤግዚቢትነት ከተያዙት እቃዎች ውስጥ ወደማስረጃነት የሚቀየሩ ጉዳዮችን ለመመርመር ጊዜ እንደሚያስፈልገው ፖሊስ አስታውቋል።

ሰባት መርማሪዎች በተለያዩ የአሮሚያ ክልል አካባቢዎች ጉዳት የደረሰባቸው የሰውና የንብረት ጉዳት መጠንን ለመመርመርና ማስረጃ ለመሰብሰብ በማቅናታቸው እነርሱ ይዘው የሚመለሱትንና ሌሎች ማስረጃዎችን ለማሰባሰበ 14 ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል መርማሪ ፖሊስ መጠየቁም ይታወሳል።

ጉዳዮን የተመለከተው ችሎትም በአቶ በቀለ ገርባ ላይ 11 ቀን ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሰጥቷል።

Dubbii Jabduu, Ministira Muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahimad waliin turtii OBN godhe

Gurbaa Kijibaa kana dhaggeeffadhaamee Waggaa tokko dura Gaafa Noobeelii Fudhate Miidiyaa Adduunyaa Fuunduratti Haadhikoo Amaara Jechaa ture”Hardhammoo Deebisee Haatikoos Abbeenkoos Oromoodha nuun jedha!



More than 500 killed and thousands arrested in Ethiopia in the last two weeks……

‘Baga Oromoon ajjeefame, Oromoo cunqursani bulchuun sirriidha; Oromoon genocide nutti geggeessaa jira’ jette Nafxanyaan hiriira bahaa jirti diyaasporaatti. OMN kanas agarsiisu qaba. Nafxanyaan yeroo Oromoon ajjeefamu akkamitti akka gammadan sirrittii ummata keenyaaf agarsiisu qaba. Nafxanyaan baate ‘Oromoo ajjeessun sirriidha’ jechuun ishii qabsoo keenyaaf guuzadha. Oromoon diina isaa ni beeka garuu diina fira fakkaate si rukutu kan afaan Oromoo hasawuutu rakkiisaadha, diinni kan akka Nafxanyaa ifa bahe ‘siin ajjeessa’ jedhu ofirraa dhowwuun salphaadha.



