AGM: Mootummaan Waraana Nyaachisuu Dadhabee Umanni Akka Waraana Nyaachisu Dirqisiisaa Jira
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ቀልዱን ያቁሙ
የአብይ መንግስት ከአሮጌው ኢህአዴግ አስተሳሰብ መላቀቅ ተስኖታል። የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ የሞቱ ሰሞን ለቅሶ ለማድመቅ ከተሰሩት ድራማዎች መካከል አንድ “የጎዳና ተዳዳሪ” በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ብሎ “እርሳቸውን ተማምኜ ነበር ወደ ጎዳና የወጣሁት” ያለበት አጋጣሚ የሚሊኒየሙ ታላቅ ቀልድ ሆኖ ተመዝቧል።
ዛሬ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፅ/ቤት “በጎዳና ተዳዳሪዎች ተጎበኘሁ” እያለ እልል በቅምጤ ሲል ውሏል። ኃላፊነቱን ጠንቅቆ የማያውቅ መንግስት እንዲህ ባሉ ተራ ነገሮች ውስጥ ተዘፍቆ ይዳክራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቬል ሰላም ሽልማት በተሰጣቸው ማግስት መንግስታዊ ሽብር ሀገር ማመሱን ስራየ ብሎ ተያይዞታል። ዛሬም ሁለት አይነት ዜግነት መኖሩን እያረጋገጥን ነው። ለአንዱ ሰላማዊ ሰልፍ ከልክሎ የሀገር ባለውለታ የሆኑ ሰዎችን ኃውልት ካላፈረስኩ ብሎ ለሚገለገል ኋላቀር መንጋ ደግሞ እንደፈለገ እንዲፈነጭ ተፈቅዶለታል። የአንድ መንግስት ኃላፊነት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ እንጅ ማሸበር አልነበረም።
እናም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆይ ቀልዱን ያቁሙና በወሳኝ አጀንዳዎች ላይ ያተኩሩ። ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ሁኔታ በቀጣይ በርካታ ዜጎች ወደ ጎዳና መውጣታቸው እሙን ነው። ስለዚህ ጎዳና ተዳዳሪነት ለቅንጦት ቤተመንግስት ጋብዘን ፎቶ ሚዲያ ላይ የምንለቅበት ሳይሆን ትኩረት የሚሻ ብሔራዊ ችግር ነው።
ኃላፊነትዎን ጠንቅቀው ይወቁ
Be the first to comment