Mootummaan Nafxanyaa: NFinfinneetti awwaaluu didanii helikooptaraan Ambo geessanii jiru reeffa hacaaludhaa.
በስናይፐር የሚዋጋህን በሰላማዊ ሰልፍ እና መንገድ በመዝጋት ታግለህ ትችለዋለህ ወይ? እስናይፐር መያዝ ግድ ይልሃል። ለህዝብ ከወደክ ኣይቀር ጠላትህን ኣጋድመህ ነው መውደቅ ያለብህ።
የጠላትህን ጽባይ ባማከለ መልኩ የትግልህን ጸባይ መቀያየር አለብህ። ጠላት ሃጫሉን በተራ ክላሽ ሳይሆን በእስናይፐር መኪናው ውስጥ መግደል የደረሰበት ጊዜ ላይ ነው የደረሰው። ያልታጠቀ ሚሊዮን ኦሮሞ ለታጠቀ ጠላት ምኑም አደለም። ይሄን ለማወቅ ሳይንስ አይጠይቅም። እስራኤል የፍልስጤምን ህዝብ የተሻለ ትጥቅ በመያዙዋ እያረገች ያለችውን መመልከት በቂ ነው። ኦሮሞ ብዛት አለው እንጂ እራሱን መከላከያ ምንም መሳሪያ የለውም። ኦሮሞ በብዛት መታጠቅ አለበት። ይሄ ደሞ የሁላችንም ሃላፊነት ነው። አዲሱ ጠላት መንግስት ላይ ያለው ቡድን ብቻ ሳይሆን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ህዝብ መሃል የራሱን የጎንዮሽ ጦርነት የሚያካሂዱ የከተማ ስኩዋዶች አሉት። ኦሮሞ ስለ ዲሞክራሲ ሲጮህ እነሱ የመንግስት ወንበር በመያዝ እና የራሳቸውን ቡድን በማስታጠቅ ነው ጊዜ ያሳለፉት። የኦሮሞ ህዝብ ቀጠናውን የውጊያ ቀጠና አርገህ ከመንግስት ሃይል ካላስጣልክ ነጻነትህን አታገኝም። እንደ በግ ያርዱሃል። በተግባር እያደረጉትምም ነው።
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