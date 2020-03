Message from Australian Embassy, Ethiopia!



Australian Embassy, Ethiopia

A message to Australians 🇦🇺 in Ethiopia 🇪🇹– if you wish to return to Australia you should do so now. Airlines are still operating, but options are narrowing. Please check with airlines to see what could work for you.

Thanks to the many of you who have got in touch with us over the past few weeks. The Australian Embassy in Addis Ababa is working hard to provide Australians with consular assistance and the latest advice.

Please contact us at consular.addisababa@dfat.gov.au or +251 (0) 967 941 377 if you need assistance. Alternatively, call the 24/7 Consular Emergency Centre on +61 2 6261 3305 (from overseas) or 1300 555 135 (from within Australia).

Please look after yourself and stay safe and healthy.

—————————————————

ይህንን መልእክት የማሰተላልፍላችሁ አዲስ አበባ ከሚገኘው የአውስትራሊያ ኤምባሲ ነው

እኛ እርስዎን ለመርዳት እዚህ መኖራችንን ለማሳወቅ በዚህ ሳምንት እንደገና ለማስታወሰ ፈለግኩ

የእኔ ቁልፍ መልእክት በኢትዮጵያ እና በአፍሪካ ቀንድ ለሚኖሩት አውስትራሊያዊያኖቼ ወደ አውስትራሊያ መመለስ ከፈለጉ አሁን ማድረግ አለብዎት ፡፡

አየር መንገዶች አሁንም ከአዲስ አበባ እየሠሩ ናቸው ፣ ግን አማራጮች በፍጥነት እየጠበቡ ናቸው

ለምሳሌ ፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁንም ወደ ለንደን በመብረር ላይ ሲሆን ከዚያ ወደ አውስትራሊያ በረራዎች አሉ

እባክዎ ለእርስዎ ምን ሊሰራ እንደሚችል ለማየት ከአውሮፕላን አየር መንገዶች ጋር ያረጋግጡ

ሁኔታው በፍጥነት እየተለወጠ ነው እና አሁን እርምጃ ካልወሰዱ ቤትዎ ከመድረሱ በፊት የተወሰነ ጊዜ ሊኖር ይችላል

ከእኛ ጋር ስለተገናኙት ብዙዎች አመሰግናለሁ። እስካሁን ድረስ ካልፈለጉ እና የሚፈልጉ ከሆነ እባክዎን ያድርጉ – የእኛን ፌስቡክ ፣ ትዊተር እና ድር ጣቢያ ይመልከቱ

እባክዎን እራስዎን ይንከባከቡ እና ደህንነት እና ጤናማ ይሁኑ