Maqaa Olaantummaa Seerri cabuun Oromiyaa keessatti jabaataa jiru,

Erga Ragaan irratti hin jirree Masliif Poolisii fi Raayyaa Ittisa Biyyaatiin hordofamee qabamee?

Rejeb Usman Hunde

#Breaking

President Mustafa is trying to orchestrate yet another serious constitutional manoeuvre to bypass the deadlock between him and the deputy speaker by using the regiomal Supreme Court president.

And there goes the endless political drama in the Somali region continues with its usual colorful twists and tales!

It was only a month ago ago that close to two-thirds of the region’s lawmakers walked out on the council’s session after they claimed to have been deprived of parliamentary due process. One of the agendas they tabled for discussion at the time was to extensively debate on Mustafa administration’s performance report which they believed to be cooked up and window dressed.

This time, the twist involves a serious deadlock between the president and the acting speaker, Mrs. Fardowsa Deyr, about the fate of seven lawmakers that the deputy speaker contends to have been abused and mistreated by stripping their legal immunity and eventually arresting them on trumped up charges.

The saga of the seven detained lawmakers, two of them ubducted from Addis, still continues. President Mustafa suspects these lawmakers to be the center of lawmakers’ resistance to his rule and is betting on holding them in a jail until he breaks this latest council mutiny for good to feel confident again. This latest political crisis, however, exemplifies how far the region has descended into the abyss and has put the region on a negative light in terms of openness and democratic reform.

As of now, dozens of lawmakers are in hiding in Jigjiga and elsewhere and region, some have already runaway and sought shelter and security in Addis, and with the federal government, other have fled to neighbouring countries while at least have a dozen of them are in custody. The lawmakers that are still under arrest include:

1. MP. Dr. Niman Hamarrie

2. Shaafi Ashir

3. Yusuf Elmi Isak

4. Nadiir Yusuf Adan

5. Abdrizak Abdilahi Bayle

Via Mohamed Olad

ውሸት እግር የላትም፤ ብዙ አትጓዝም፡፡ እውነት የመጣ ቀን ደግሞ ትፈረካከሳለች፡፡ ብልጽግናም ከጅምሩ ጀምሮ በውሸት የተመሰረተ፣ መሰረቱ ጥልቅ ያልሆነ ድርጅት ነው፡፡ ስንቶታችን እናውቃለን ብልጽና የተመረጠ ፕሬዝደንት እንደሌለው? ጠ/ሚ አብይ ለውድድር ብቀርብ በሙሉ ድምጽ እንደሚመረጥ ማንም አያጣውም፡፡ ነገር ግን አላደረገም፡፡ ተመርጧል የሚትሉ ካላችሁ እስቲ አንድ እንኳ መረጃ አቅርቡ? ወፍ የለም፡፡ ይህን ያላደረገው በሦስት ዋንኛ ምክያቶች ሊሆን ይችላል፡፡

አንደኛ ምረጡኝ ለማለት እንኳ የተጠየፋቸው የካድሬ ስብስብ መያዙ፡፡ ስለዝህ ያሻውን ቢሰራ ጠያቂ የለውም፡፡ ትዝ ይላችሁ እንደሆን ለብልጽግና ከተሰበሰበው 1 ቢልዮን ብር 100 ሚልዮኑን የብልጽግና አመራሮችን ሳያማክር መድረክ ላይ ነው ለኮሮና እንድውል ያደረገው፡፡ አሁን እየተሰሩ ያሉት የውበት ስራዎች ማንን አማክሮ እንደተሰሩ አምላክ ይወቀው፡፡ (ሁለቱም ጉዳዮች መጥፎ ናቸው ማለት አይደለም፡፡ ለማህበረሰቡ ትልቅ አስተዋጻኦ ያደርጋሉ፡፡ ነገር ግን መሰረታዊ ችግር አለባቸው፡፡ ከአመራሩ ጋር ምክክር አልተደረገበትም፡፡ ጠሚው አሰበ፣ ተመኘ፣ ፈጸመ፡፡ ሌላውን ያማከረ አይደለም፡፡ ሁለተኛ አገሪቷ ዛሬ የሚትፈልገው የውበት ስራ ነው ወይስ ሌላ ሁነኛ መሰራት ያለበት ሌላ ስራ አለ? እናንተው መልሱት)ሁለተኛ በእናቱ ንጉስ ትሆናለህ ብላው ትንቢት ስለነገረችው በሱ ቤት እርሱ ንጉስ ነው ንጉስ ደግሞ ከላይ፣ ከፈጣሪ ነው የሚሰየመውና የሚቀባው፡፡ ስለዝህ በፓርቲ አባላት መመረጡ ንግስናውን ያበላሽበታል ሦስተኛው ነጭ ዲክታተር መሆኑን ያሳያል፡፡ ሌሎች ዲክታተሮች ለድራማ ፍጆታ በማሰብ ከራሳቸው ጋር ይወዳደራሉ፡፡ አብይ ግን ውድድርን አይፈልግም፡፡ ከዝህ ለራሱ ፓርቲ ኃላፊነት ያልተወዳደረ ሰው ምርጫ ያደርጋል ብሎ በሙሉ አፍ መናገር ያስቸግራል፡፡ ስለዝህ ኮሮና ከዓለም እስኪጠፋ ድረስ ምርጫን መጠበቅ ግድ ሊለን ነው ማለት ነው በአባይ ጉዳይ የተነገረን ውሸት ከሁለት ሳምንት በኃላ መጋለጡ አይቀርም የዝያን ግዜ ምን አይነት ውሸት እንደሚነግሩን ከወድሁ የብልጽግና ካድሬዎች assignment ሳይሰጣቸው አይቀርም

RAJO MEDIA

Qalbii nama cabsa!

Waraanni mootummaa, maatii hojjetee jiraachisu ajjeesee, qabeenya saamee, akka hin dalagannes dhorkee beelaa fi rakkinaan ummata fixaa jira.

Oda Labsi Fajji

All Kush! #Boycott on Commercial Bank of Ethiopia

Dhimmaa BAANKII DALDALA ITIYOOPHIYAA uummatni Oromoo sirritti hubatee ilaaluu qaba. It is a burning issue:

CBE

“Yeroon itti nuuf haa ilaalaamuu. Baankii daldalaa itoophiyaa keessatti maaltuu deemaa jira?????

Maaliifis yeroo kanattii qoqqoodaan akkasii kun barbaachise?????

Erga piresidaanti duraanii obbo Baacaa Giinaa hoogganaan pp Abiy ahmed angoorraa kaasee booda ergaamni pp CBE keessatti lafaa qabachaa jira, akkuma Oromoon hundumtuu beeku ergaminni dhaaba kanaa kallattii hundaan maqaa Oromoo fi Oromiyaa jedhu biyya kana keessa balleessuudha. Akka itoophiyaatti CBEn distriktii 15 kan qabuu yoo ta’uu amma garuu gara 30tti guddisuuf wantii hundumtuu xumuramee ramaddii jalqabaa jira.

Ramaddii kana keessatti dameewwaan CBE oromiyaa keessaa kallattii hundaan naannoo biraa keessaa galfamaniruu. Akka fakkeenyattii naannoo salalee qabatee dameewwaan 40 ol oromiyaa keessaa distriktii haaraa banamaa jiru Debre birhan jalatti ramadamaniruu. Kara wallaggaa lixaa dameewwaan 34 ol district haaraa banama jiru Asoosaa jalattii ramadamaniiru. Karaa Booranaa fi naannoowaan biroo irraa dameewwaan 25 ol district haaraa banamaa jiru Dillaa jalattii ramadamaniruu. Kara arsii lixaa muraasnii Hawaasaa jala galaniruu.

Karaa harargee fi dirreedhawaa dameewwaan 15 ol district haaraa banamaa jiru jijjigaatti ramadamaniruu. Eegaa dameewwaan 150 ol harkaa naannoo ormaa jalaa gala jiru; as keessatti wanti hubatamuu qabu

1. Oromoon baratee dorgommiif naannoo biroo deemee doorgomaa jechudha. Debrebirhan ykn jijjigaa ykn diillaa ykn Asoosaa eenyutuu balbalaa isatti hojjechuuf achii deemee dorgomaa? Kana jechuun ormii caarraa hojii sitti cuufee ofii qabeenyaa kee irratti milkaa’aa jechuudha. Hojjetaan dameewwaan Oromiyaa kana keessaa hojjetaan dhimmaa dhuunfaa xumurachuuf fknf salale irraa ka’e debrebirhan birhan deemaa jechudha. Akkasumaa oromiyaa keessaa bahee dhimmasaa xumurachuuf Asoosaa, jijjigaa, dillaa fi kkf deemaa jechudhaa.

2. Qabeenyii oromiyaa keesatti funanamuu(deposit mobilization) naannoo birattii dhimmaa liiqii kan ooluu ta’usaatii sababni isaa abbaan qabeenyaa Oromiyaa tokko Salaaleedha ka’ee debrebirhaan deemee liqii process gochuuf nama afaan hiikuufi isaa barbachisaa, kanaf namni kamuu deemuufis feedhii hin godhatuu isaniyyuu process baayisuun ni ariiyuu.

3.Sirni pp kara baankii daldaalaa lafa qabachuu fi akka yaalitti dhufuun sirnaa awurajjaa ykn geographic federalism sana hojirraa oolchaa jiru. Kun immoo kaartaa itoophiyaa isa nannummaan (ethnic federalism) irratti hin mullanne inni isaan geography qoodanii social media irraa nanna’aa jiru sana kan dhugoomsudha.

Ergamnii presidantichaa maalii? Hojjeettootaa presidanti duranii Baacaa Giinaatin dhaabbataa kana sirnaa nafxanyaa qabamee baalleessuuf iddoo qabsisee kaasaa jiraachuu fi oloolaa iratti oofuu kan egalamedhaa. Akka fakkeenyaatti Daarikteera distriktii Naqamtee umna mootummaa pp kanaan ukkamsamee darara cimaa jala jira, dhimmi akkasii kun distrikitoota biraarraas sabboontota hojii isaaniitti cimoo ta’an hidhuuf ajjeesuun itti fufa. Presidantii amma obboo Abbee saannoon ittin nuuf gahaa. Baankiin daldala Itoophiyaa caaseffama Bilxiginnaa (kutaa biyyaa) hordofuun ‘district’ akka haaraatti hundeessaa jira kan jedhan dhugumaa? Abbii Saanoo ni balaxagee?

Uumaatnii keenyii haa hubatuu.

Hojjettootaa CBE irraa.”

Gaara Ilfataa tiin

Caalii Hinsarmuu