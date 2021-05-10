Look the game NEBE strat to Play! Need to tell them, you never finish this game!
And better not to start so badly! You are running faster than PP! But you will not even finish the funny game! R.I.P. W/or Birtukan! You failed!
አብይ ሌባ
ጁንታው ይሻላል ጅንታው ይሻላል
አብይ ሆይ በራስህ እጅ ውርደትህን ተከናነብው
እውነት ነው ከበጣም መጥፎ መጥፎ ይሻላል ይባል የለ
እጅጉኑ አዝኛለው-My Heart is Bleeding….
የብልጽግና መንግስትንና ሕዝበ ሙስሊሙን ለማስተሳሰር ብዙ ጥረት አድርጌያለው። ከታችኛው መዋቅር ጀምሮ እስከ ማዕከላዊ መንግስት ድረስ በአቅሜ ልክ አድካሚና ጠመዝማዛ ጉዞ ውስጥ ሔጃለው። ለሙስሊሙ ማሕብረሰብ ጥቅም ስል ክብሬንም ቢሆን አሳልፌ የሰጠሁባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ዛሬ ኢፍጣር ለመከልከል በዚህ መልኩ ጫና መደረጉ እጅግ ቅስሜን ሰብሮታል። ያሳዝናል፣ ያስቆጫልም። እስከትላንት ድረስ በመንግስት ፈቃድ ሰጪነት ዝግጅት ሲከናወን እንደነበር ሕዝባችንና መንግስት ያውቃሉ። ከቀናቶች በፊት ፈቃድ የሠጠው የፀጥታ አካል ዝግጅት አድርጎና ጥብቃ መድቦ መሆኑ እየታወቀ፣ በፀጥታ መዋቅር ውስጥ ያሉ አካላት ሕዝባችን በሰፊው ዝግጅት አጠናቆ ባለሥልጣናቱን ሳይቀር ጋብዞ ማዕድ ሊካፈል ጥቂት ሰዓታት ሲቀር ተጨባጭና እውነታነት ላይ ባላዘነበለ መልኩ በኦፊሺያልም ጭምር ሳያግድ እንግልት ፈፅሟል። ተምር ይዞ ለወጣ ምዕመን በዚህ መልኩ በአስለቃሽ ጭስ መቀበሉ ያሳዝናል።
ዝግጅቱ የኢፍጣር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የዜግነት ጉዳይ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ዜግነት በእኩልነትና በፍትሕ ይረጋገጣል። የዜግነት ማረጋገጫም በመሆኑ ከወረዳ ና ከክ/ከ ጀምሮ መካከለኛ አመራሮችን ጭምር ኃላፊነት በመውሰድ በተለይም የብልጽግና ሙስሊም አመራሮችን የመጠሪያና የመኪና ማለፊያ ካርድ ስሰጣቸው ደስታቸው ወደር አልነበረውም። በቦታውም ጭምር አስቀድመው በመገኘት ከሕዝባቸው ጋር ማዕድ ለመካፈል ጉጉታችው ልዩ ነበር።
ዛሬ እንደመንግሥት ነጥብ ተጥሏል። በቀጣይ በየትኛው መንገድ የተጣለው ከባድ ነጥብ ሊነሳ እንደሚችል አይገባኝም። አሁን ድረስ ማመን አልቻልኩም። በአይኔ፥በጆሮዬ እያየሁ- እያደመጥኩ ፈፅሞ ሊዋጥልኝ አልቻለም። የወንድሞቼን ለቅሶ፣ቁጭትና በግንባራቸው ላይ የሚንቀለቀል ንዴት ባየሁ ጊዜ እውነት ነው ብዬ ለመቀበል ተገደደኩ።
ሰዎች ሲሳደዱ፣ በጭስ ሲታፈኑና ሲወድቁ፤ ለዚያውም በፆመኛ አንጀታቸው እንግልት ሲፈጸምባቸው ምንም አለማድረጌ ራሴን መቆጣጠር ተሳነኝ። እኔ ማንነቴ እስልምና እንጂ ምንም አይደለም። ለዚህ እምነት ስል ራሴንም ቢሆን አዋርጄ የእምነት እህት ወንድሞቼ ከፍ እንዲሉ እሻለው።
ወንድም እህቶቼን መታደግ አለመቻሌ አሳዝኖኛል። ቀላል የፍትሕና የእኩልነት ጥያቄያችን ለመቀልበስ የተሄደበት መንገድ እጅጉኑ አስከፍቶኛል። ሀገሬ እንድትመነደግ ብሻም፤ ሙስሊሙን ገፍቶ መሻገር እንደማይቻል ስለማውቅ ለኢትዮጲያዬ እጅጉኑ ተቆጨሁ። ብቻ በተደረገው አሳዛኝ ድርጊት መታመሜን እንዴት ልሸሽግ? …ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ ለበርካታ ደቂቃዎች ሰውነቴን እንኳ መሸከም አቃተኝ…. ለዚያም ነው የጠፋሁባችሁ። የተጨነቃችሁ እህት ወንድሞቼ ሐሳብ ስለሆንኩባችሁ አውፍ በሉኝ። ከህመሜ አገግሜያለው፦ እንገናኛለን ኢንሻ አሏህ።
MUJIB AMINO
Be the first to comment