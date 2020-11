Labsii Shororkeessaa: Murni Nafxanyaa Diraamaa Sobaa Hojjetamaa Jira.

Nobel Peace Prize Winner To Belligerent Warmaker: Ethiopia Under Abiy Ahmed

Listen to these neoneftegna expansionist Individuals !!!”ከጦርነቱ በኋላ የአማራ ስትራቴጂክ አጀንዳዎች” – https://t.co/lNQAYEbTTE pic.twitter.com/hTKTELbvRf

Genocide Watch is updating its Genocide Emergency Alert on Ethiopia due to this war. – https://t.co/YB4katfgi7 pic.twitter.com/zvNKEAqt0O

Right Side