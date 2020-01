Kunoo, Bara Bilisummaa! Hawwiin gadi fagoon ummanni keenya tokkummaa jaarmayaalee siyaasaa isaaf qabu jechootaan kan ibsamee dhumuu miti.

Yeroo duraatiif sabnii oromoo tokkuummaaf gammachuudhaan suuraa Wal fakaataa waan hedduu dubbatu hunduu Wal harkaa fuudhaa FB Waliin yeroo gahu arguun gammachuu guddaadha.

Sabnii yaadaaf gochaan waliif galee tokkuummaadhaan cimee, INJIFANNOON golaabee, guyyaan bilisummaan dhiichisu fagoo miti.

Here is your country. Cherish these natural wonders, cherish the natural resources, cherish the history and romance as a sacred heritage, for your children and your children’s children. Do not let selfish men or greedy interests skin your country of its beauty, its riches or its romance.

Theodore Roosevelt

Wantii mootummaa kanaaf harki dhahamuuf hin tokkoollee hin jiru.

Ifaan magaalaa tokkootti yoo gale, bishaan magaalaa tokkootti yoo gale, yookin immoo daandiin konkolaataa yoo hojjatame, hospitaalaa , Mana baruumsaa fii wantootnii faayyidaa uumataatiif oromiyaa keessattii dhakaa bu’uuraa qofaayyuu mitii yoo ijaaramee hojjatameeyyuu wanti mootummaa ittiin galateefamuun hin qabu.

Sababbiin isaas

#TOKKOOFFAA, tajaajila kanneen argachuuf uummatnii aanichaa mallaqa dirqamaan Ittii murteesanii irraa Kan guurameen hojjatamuu bira darbee , nyaattamaa as geenyee waan ta’eef

#LAMMAAFFAA,,,. LAMMIIN BIYYATTII gibira kaffalaa jiruuf DIRQAMAAN Wantoota argachuu qabu waan ta’eef. Biyyoonnii BILISOOMAN faayidalee akkanaa BILISAAN argachuu biras darbanii, kaffaltiin lammuummaa kaffalamaafii Kan jiraataniidha.

Kanaaf tajaajila argachuu qabnu waan ta’eef wantii mootummaa ittiin galateefannuuf hin jiru.

Hawwiin gadi fagoon ummanni keenya tokkummaa jaarmayaalee siyaasaa isaaf qabu jechootaan kan ibsamee dhumuu miti. Saba tokkummaa jaarmayaa isaa dheebote akkasii irraa dhalatanii qabsaawuufii caalaa kan nama boonsus hin jiru. Odoma nama dhiigaan wal barbaadu taaneellee hawwii fi dheebuu ummata keenyaa kana caalaa kan walitti nu araarsuu danda’u hin jiraatu. Dhuguma dubbachuuf sabni akka Oromootti gatii tokkummaa beeku biyyattii kana keessa jiraachuu isaa nan shakka. Imaanaa saba qaroomaa akkasii baadhachuun haalaan ulfaataa fi of kenniinsa guddaa kan gaafatuu dha. Hogganoota siyaasaa keenyaas dhugaa kana caalaatti Waaqni itti mul’isee daranuu harka tokko isaan haa godhu jenna!

Yaya Beshir

“ባለኝ መረጃ መሠረት በፓርቲዎቹ መካከል 3 አይነት ድርድሮች እየተካሄዱ ነው::1ኛው ከምርጫው በፊት ሊኖራቸው ስለሚችለው ትብብር፣2ኛው ከምርጫው በኋላ እንዴት ሊሰሩ እንደሚችሉና 3ኛው ደግሞ አንድ ላይ ሆነው…” @TsedaleLemma https://t.co/hyCz6MycWk — Addis Standard (@addisstandard) January 3, 2020

“Haaammachuu + mooohachuu + kuuuffisuu + fedhii foonii” = Bilgi(xi)nnaaa=

feeling funny.=