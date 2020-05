KMN: Godina wallagga Lixaa aanaa aanaa Boojjii Coqorsaa ganda Sibuu Ebichaatti guyyaa gaafa 14/8/2012 ALI tti yakka sukkanneessaatu maatii tokkorratti raawwatame.

ጠዋት ተነስተን ከቤተሰቤ ጋር ቡና እየጠጣን 3ቱ ወንድ ልጆቼን ወስደዉ ሁለቱን ጫካ ዉስጥ እንጨት ላይ አስረዉ በሁለት ሁለት ጥይት ሲገድሏቸዉ አንዱን ደብድበዉ ሰባብረዉ መለሱልኝ

KMN:- May 31/2020

በምዕራብ ወለጋ ቦጂ ጮቆርሳ ወረዳ ሲቡ ኤቢቻ ቀበሌ በቀን 14/82012 በአንድ ቤተሰብ ላይ አሰቃቂ ድርጊት ተፈፀመ:: የሟች ቤተሰቦች ለKMN በስልክ እንደገለፁት ” እንደ ማንኛዉም ቀን የጠዋት ቡና አየጠጣን የመከላከያ ሰራዊት ግቢዬ ድረስ ገብተዉ ሲጣሩ ወጥቼ አናገርኳቸዉ ” ያሉት የሟቾች አባት አቶ በሊና ብርሃኑ ” ሰራዊቱ ልጆች አሉህ? ብለዉ ጠየቁኝ እኔም አዎን አሉኝ አልኳቸዉ:: ቀጥሎ ምንም ሳይናገሩ ቤቴ ድረስ ገብተዉ 3ቱ ወንድ ልጄቼን እያወከቡ ከቤት ይዘዋቸዉ ወጡ:: አር እባካችሁ ምን አጠፉ አር ተዉ ብዬ ብለምንም ሊሰሙኝ ፈቃደኞች አይደሉም ; እንዲያዉም መሰሪያ ደቀኑብኝ ዝም በል ብለዉ ልጆቼን ይዘዉ ሄዱ”

(አሉ በሲቃ ድምፅ ….. መልሰዉ መናገር ጀመሩ )

” እዉነቱን ለመናገር እስር ቤት የሚወስዷቸዉ መስሎኝ ነበር; እንጂ ለመግደል ይሆናል ብዬ አላሰብኩም:: እንዴት ምንም የማያዉቅ የ6ኛ ክፍል ተማሪ ይገድላሉ ብዬ አስባለውሁ ?”

(በለቅሶ ድምፅ ነበር የሚያወሩት)

“እንዴት ከቤቴ ጎን ሱቅ ከፍቶ ሱቅ ዉስጥ ቁጭ ብሎ ሲቸርችር የሚዉል ሚስኪን ልጄን ይገድላሉ ብዬ ላስብ እችላለሁ? እኔ እስር ቤት የሚወስዷቸዉ ነበር የመሰለኝ”

እያሉ በሲቃ ድምፅ በእለቱ የበረዉን ሁኔታ ተናገሩ::

” ሶስቱ ልጆቼ እጃቸዉ ወኃላ ታስሮ ሲወሰዱ ምንም ማድረግ አልቻልኩም”

(አሁንም በሲቃ እና ቁጭት ድምፅ…::)

በድብደባ ብች ከሞት የተረፈዉ እና የኮሌጅ ተማሪ የሆነዉ የሁለቱ ሟቾች ወንድም የሆነው ወጣት ስለሁኔታዉ ሲገልፅ …

“እኔ እና ወንድሞቼን እያዳፉ ሲወስዱን ያዉ እስር ቤት የማወስዱን ነበር የመሰለኝ እነሱ ግን ከቤታችን ወጣ ስንል ድብደባ ጀመሩ:: ምን አጥፍተን አር አትምቱን እኔ የኮሌጅ ተማሪ ነኝ መታወቂያዬን ላሳያችሁ ከመጣሁም ገና ሁለተኛ ቀኔ ነዉ:: እነዚህም ትንንሽ ልጆች ናቸዉ ምንም ያጠፋነዉ ነገር የለም ብዬ ብለምን ወታደሮቹ ግን አለሰሙኝም:: የአከባቢዉ ሰዉ ጭምር እሱ እንግዳ ነዉ ብሎ ስለ ለመናቸዉ መታወቂያዬን ተቀብለዉ አምስት ቦታ ቀዳደዉ እኔንም ቅጥቅጥ አድርገዉ ትተዉኝ ወንድሞቼን ይዘዉ ሄዱ:: ወንድሞቼን ለመጨረሻ ግዜ የተልየሁት በዚህ ሁኔታ ነበር”

(ለቅሶ..!)

” እኔ አሁንም እስር ቤት የወሰዷቸዉ ነበር የመሰለኝ:: ነገር ግን እነሱ ወንድሞቼን የወሰዱት ወደ እስር ቤት ሳይሆን ወደ ጫካ ነበር የወሰዷቸዉ:: ጫካ ወስደዉ እንጨት ላይ አስረዉ ኢላማ መለማማጃ በሚመስል መልኩ ነበር በሁለት ሁለት ጥይት የገደሏቸዉ”

(በለቅሶ ነበር ይገለፀዉ…!)

በልጆቻቸዉ መገደል እጅጉን ያዘኑት አቶ በሊና ብርሃኑ እና ወ/ሮ ጆምቤ አባተ አሁን ታማሚ ሆነዋል:: በዚህን ሰዓት ሁለተም ከሀዘን በተጨማሪ በኑሮ እና በበሽታ እየተሰቃዩ ነዉ:: የሟቾቹ ወንድም አሁን ቤተሰቦቹ ስላሉበት ሁኔታ ሲያስረዳ …

” ባለፈዉ እመት እርሻ ማረስ አልቻልንም በጦርነት ምክንያት የምንተዳደረዉ እኔም ኮሌጅ የምማረዉ ሟቹ ወንድሜ ሱቅ ዉስጥ ሰርቶ በሚያገኘዉ ገቢ ነበር:: አሁን ሱቋ ያለዉ እቃ ለወንድሞቼ ቀብር እና ለቤተሰቦቼ መታከሚያ ዉላለች አሁንም እናቴ እጅግ ታማለች መድኃኒት መግዣ ማሳከሚያ ያስፈልገናል:: ቡና ቢኖረንም ወደ ጫካ ሄደን መልቀም አንችልም እርሻችንን ማረስ አልቻልንም እናቴን አድኑልኝ”

ይላል::

Ijoollee 3 koo gana barii otuu buna dhugnuu mana seenanii fuudhanii deemanii tokko reebicha hamaa irraan gahanii yoo deebisan lameen immoo bosona keessatti mukatti hidhaniit rasaasa lama lamaan dhanii ajjeesan.

KMN:- Caamsaa 31/2020

Godina wallagga Lixaa aanaa aanaa Boojjii Coqorsaa ganda Sibuu Ebichaatti guyyaa gaafa 14/8/2012 ALI tti yakka sukkanneessaatu maatii tokkorratti raawwatame. Akka maatin KMNitti bilbilaan ibsanitti, guyyaa 14/8/2012 kana ganama kaanee akkuma yeroo kamiituu otuu buna dhugaa jirruu raayyaan ittisa biyyaa qeyee keenya dhufanii abbaa warraa Kan ta’an Obbo Ballinaa Biraanuutin “ijoollee qabdaa” jedhanii gaafatan “eyyeen” jedhanii deebisnaanif “mana kiyya ol seenanii ijoollee kiyya warra dhiiraa sadi reebaa fuudhanii deemaniin” jedhu.

“Ijoolleen koo sadeen harki duubatti hidhamee yoo isaan fuudhamanii deeman ani homaa gochuu hin dandeenye” jedhu gadda guddaadhan. “ ijoollee koo mana hidhaatti geessun se’e malee tasayyuu ni ajjeesu jedhee hin yaanne. Sababni isaa barataa kutaa 6ffaa daa’ima xiqqoo harka maaltu isaanif ajjeesa? Inni jabdichi kolleejjii barata erga mana baruumsaarraa dhufee guyyaa sididha. Inni giddu galeessaa ammoo mana kiyya bukkeedhaa/cinaadhaan suuqii baanatee ishee daldalaa nu jiraachisa isas guyyuu argu. Maal nu balleesse jedhaniit ajjeesu jedheen shakka?” Kan jedhan Obbo Ballinnaann daqiiqaa muraasaaf afuura baafatanii (Uffffffff iyyyyyyy) haasawuu eegalan

“Ilma koo isa kolleejjii baratu waraqaa enyummaa kolleejjii inni itti argisiifnan irraa fuudhanii akka cicciran natti hime. Isa karaadhaa deebisan.” Jedhan. Obbolaan Lijaalem Ballinaa fi Seedaa Ballinnaa ajeechaa irraa sababa waraqaa Kolleejjittii sanaa fi birmannaa hawaasa naannootin du’arraa hafe yoo dubbatu …” Nu sadeenuu harka keenya duubatti nu hidhaniit nu rukutaa nuun deemaa turan. Mana hidhaa nu geessu se’een maalan balleesse anoo dheengaddan kolleejjirra dhufee jedhee gaafadhe. Isaan garuu waraqaa Eenyummaa koo kan kolleejjii iddoo shanitti biinxan/kukkutan. Achiin hawaasni naannoo inni haaraadha homaa hin beeku ofiifuu kaleessa dhufe jedhee naaf kadhate. Hanga reeban na reebaniit hangan deemuu hin dandeenyetti na caccabsanii na dhiisanii obbolaa lamaan koo fuudhanii deeman.” Jedha sagalee booyichaatin.

Haala ajjeefamuu isaanii yoo ibsus..” Obbolaa koo lamaan bosona keessatti mukatti hidhaniit rasaasa lama lamaan ajjeesan” jedha. Abbaan ijoollee kanaa Obbo Ballinnaan haala ajjeechaa ijoollee isaanii wayita gaafannutti miira keessa waangalaniif ibsuu hin dandeenye.

Ergaa Xumuraa :- ilmi isaanii du’arraa hafe kun akka jedhutti “maatin koo duraanis dhukkubsatoodha amma inumaayyu dhukkuba duraanitirraan dabalata rakkoo xin sammuu guddaadhaaf saaxilamanii midhaanis hin nyaatan dhukkubarraayis damdamachuu hin dandeenye. Keessattuu harmeen koo guddaa dhukkubsachaa jiru. Waggaa darbe kana maasis qotannee waan hin qabneef rakkoo hiyyummaa duriitirraan dabalatee waan mana yaalaa ittiin geessee yaalchisus ta’e qoricha bituun dhabeen rakkachaa jira. Maatii koo naaf baraaraa” jedha.

Ergaan obbo ballinnaa inni maayidhaa “ ummanni oromoo akka na cinaa hiriirun gaafadha” jedhan.

Maatii guyyaa tokkotti ilmaan isaa dhabee amma du’aaf jiruu gidduu jiru kanaaf haa dirmannu. Ilmaan isaanii Orumummaatu yakka itti ta’ee ajjeefaman nuti maatii ilmaan isaanii oromoo waan ta’an qofaaf dhaban kana bira haa dhabbannuun ergaa keenya.

Kabajamtoota Hordoftoota KMN namoonni maatii kana gargaaruf fedha qabaattan iddoo kamuu jiraattan keessan nu dubbisaa.

#Inbox

“Mucaan kun Solomoon Taaddasee Tolaa jedhama. Hojii konkolachisummaan jiraata. Mandii keessatti Konkolaataa isaa keessaa buusanii reebani. Maaf na reebdu yeroo inni jedhu Magaalaa Mandiitti RIB rasaasa itti roobsani. Yeroo ammaa kana hospitaala Phaawuloos, Finfinneetti yaalamaa jira.”

—

“ይሄ ልጅ፣ ሰለሞን ታደሰ ቶላ ይባላል። ሥራው፣ መኪና ማሽከርከር (ማለትም፣ ሾፌርነት) ነው። በመንዲ ከተማ፣ ከመኪናው አውርደው ደበደቡት። “ምን አጠፋሁ? ለምንስ ትደበድቡኛላችሁ?” ብሎ ሲጠይቅ፣ የመከላከያ ሠራዊት አባላት፣ ጥይት አዘነቡበት። አሁን፣ ፊንፊኔ በሚገኘው ጳውሎስ ሆስፒታል ውስጥ በህክምና ላይ ይገኛል።”

—-

“The person in the picture below is called Solomon Tadesse Tola. He is a driver in Mandi. He was taken out of his car and assaulted. When he asked why he is being so assaulted, the members of the Ethiopian Defense Forces opened a torrent of fire on him. He sustained heavy, possibly mortal, injuries from their shootings. He us now being treated in St Paul’s Hospital in Finfinnee.”

#Abiy_must_be_removed!