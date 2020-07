Qophii Roobii. #VOAAfaanOromoo



QOQQOBBII DINAGDEE FINFINNEE: Hamma Finfinneen Kaatee Oromoo Waliin Dhaabbattee Mootummaa Mormitutti Kuni Itti Fufa!

Mootummaan Amhaaraa Oromoo ajjeesaa Amhaarri Mootummaa Oromoo Ajjeesuu fi Hidhu deggertee Quuftee Jiraachuu Hin Qabdu.

Ka’anii Mootummaa balaaleffatanii aangoo irraa buusuuf Oromoo waliin haa dhaabbatani. Didnaan sichi itti fufa! Yoo isheef hin taane ammoo Oromiyaa (Finfinnee) gad dhiiftee iddoo dhuftetti haa deebitu!!

Qeerroo should continue to shutdown ”Addis Ababa”. The roads are not completely 100% cut but disruptions have caused significant economic turmoil in the city. Now it has to boil over and burn down the palace where the evil force is menacing the country from.



Sead Usmael Yusuf

Jiratooni Magaalaa Finfinnee qaalawiinsa Kuduraa fi muduraatin rakkanne jiraachuu dadhabne jedhu dhumnee jecha jiru. Qeerroon Oromoo guyyaa takkatti Finfinnee harkaa kennachise.

Mootummaan Amhaaraa Dhiibbaa CIAn Ammuma Jawar Mohammad Baaftee Yoo Aangoo itti Kennite iyyuu WBOn TUMUU Itti Fufa!

Kaleessa Diasporaa taa’ee WBOtti bobba’aa ba’e; biyya erga gales bilisoomneerra qawween nu hin barbaachisu jedhee Mootummaa waliin dhaabbatee WBO diiguu fi hiikkachiisuuf Koree ijaaree fiffiigaa ture Jawar Mohammad fi Baqqalaa Garbaa DIINA WBO fi Diina Ummata Oromoo ti. Jawar Media OMN Oromoota harka micciiree irraa fudhatee ittiin duroomee media mataa isaa godhatee sagalee qabsoo WBO ukkaamse takkaa fira WBO ta’uuf hin deemu. Sodaan Jawar nama QAWWEE qabatee jiru injifatanii ykn iyyaalummaa lafa gabaan dhabamsiisuun akka hin danda’amne waan beekuuf WBO jibba; diiguuf hojjeta.