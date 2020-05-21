Itoophiyaa: Gujiitti walitti bu’iinsa uumameen qaamoleen nageenyaa ajjeefaman
Aanaalee Godina Gujii keessatti humna nageenyaa mootummaafi humnoota hidhatanii bosona jiran gidduutti walitti bu’iinsi itti fufee jiraachuu bulchiinsi godinichaa himeera.
Walitti bu’iinsa kanaanis lubbuun namaafi hawaasi naannoos gidirfamaa jiraachuu himan Bulchaa Itti-Aanaan Godinichaa Obbo Maallicha Diqqaa.
Humnoota mootummaarras miidhaan ga’aa jiraachuu kan dubbatan aanga’aan kun torbanoota lamaa as poolisoonni humna addaa Oromiyaa 12 ajjeefamaniiru jedhan.
‘’Godina keenya keessatti walitti bu’iinsi aanaalee hedduu keessatti raawwatamaa jira. Aanaalee akka Gumii El-Dalloo, Sabbaa Boruu, Liiban, Gooroo Doolaa, Shaakkisoo keessatti humnoonni nageenyaa mootummaafi kanneen hidhatanii bosona jiran walitti bu’aa jiru,’’ jedhan.
Akka Obbo Maallicha Diqqaa jedhanitti mootummaan nagaa hawaasaa eegsisuuf qaamolee nageenyaa ramadus qaamni hidhatee bosona keessa socho’u kan ABO shanee ofiin jedhu gammoojjii keessa deemee hawaasa gidirsaa jira jedhan.
‘’Mootummaan qaamolee nageenyaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa, poolisii Oromiyaa hanga hidhataa gandaatti nageenya hawaasaa eegsisuurratti ramadee jira.
- Gaazexeessituu Beteliheem akka hojii gadhiistu maaltu taasise?
- Wal dhabdee dhimma Hidha Haaromsaarratti ‘UN’ maal jedhe?
Haata’u malee, qaamni waraana Adda Bilisummaa Oromoo yookaan ammoo ABO shanee jedhamu sababii hin beekamneen callisee aanaalee gammoojjii kanneen keessatti hawaasa rakkoo garaagaraaf saaxilaa jira.’’
Rakkoon kun nu dadhabsiisaa jira kan jedhan qondaalli kun ,’’namni guyyuu du’a, caasaan mootummaa ajjeefamaa jira, maaliif akkanni ajjeefamu hin beeknu. Godinuma keenya aanaa Gumii El-Dalloo ganda Bulbulii jedhamtu tokko keessatti walitti bu’iinsi uumamee ijoolleen humna addaa Oromiyaa hedduun miidhamaniiru. Kanneen ajjeefaman haga nama 12 ni ga’an,’’ jedhan.
Miidhaan qaamaafi gaaga’amni lubbuu kan humnoota nageenyaa Oromiyaa kanneen irra ga’e dogoggoruma isaan uumaniin kan jedhan Aab Mallicha Diqqaa,’’qaawwaa humnoonni nageenyaa keenya uumanitti fayyadamanii humnoonni bosona jiran torbanuma lama dura tarkaanfii kana fudhatan,’’ jedhan.
Akka isaan jedhanitti torbanuma kana keessallee aanaalee akka Sabbaa Boruufaa keessa walitti bu’iinsi uumamee jira.
‘’Walitti bu’iinsi yoo uumamu gama lamaanirraayyuu namni ni du’a. Waraana bosona jiru keessaa namni meeqa akka du’e baruun rakkisaadha. Seeratti dhiyeessuunis hin danda’amu. Kanaan, duras yeroo hedduuf abbootiin gadaa waraanni kun akka galuuf kadhatanii dadhaban. Kanaaf ammatti waliin mari’annee sadarkaa seeratti dhiyeessuu dandeenyurra hin jirru.’’
Hawaasni kallattii garaagaraan miidhamaa jira
Walitti bu’iinsa uumamu keessatti garmalee kan miidhamaa jiru hawaasa kan jedhan Aab Mallicha Diqqaa,’’uummanni nagaadhaan qonnasaa qotataa hin jiru, horii horsiifachuu hin dandeeye,iddoo garaagaraatti ni ukkaamsan, halkanfaa dhufanii mootummaa deggerte jedhanii doorsisu, kan lubbuun darbellee hedduudha.’’ Jedhan.
Walumaagalatti hawaasi jireenya ilma namaa jiraataa hin jiru jedhan Aab Mallicha Diqqaa, kanaaf falli isaa mootummaan tarkaanfii karaa humna nageenyaatiin fudhachuu eegale cimsee itti fufuudha jedhan.
‘’Karaa nagaan furuu hin dandeenye. Abbootii gadaas itti erginee araarri didameera. Kanaafuu mootummaan humna nageenyaa ramaduun kanneen nageenya booressan qulqulleessuu qaba.’’
Mootummaan Itoophiyaa erga erga Addi Bilisummaa Oromoo waraana hidhate bosonaa hin qabu jedhee karaa nagaan qabsaa’uuf waadaa galee as kanneen hidhatanii bosona jiran irratti tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhachaa tureera.
Keessattuu Godinaalee Wallaggaa fi Gujii keessatti bulchiinsa komaandipostiitiitiin qaama hidhatee bosona keessa socho’u irratti duulaa tureera.
Hooggana Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa dabalatee qondaaltonni nageenyaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkasumas aanga’oonni paartii biyya bulchaa jiruu qaama bosona jiru , kan shanee jedhanii waaman, irra aanneerra jechuun dubbachaa turan.
Haata’u malee, maqaa shanee jedhuun namoonni hidhamaa jiraachuu paartilee siyaasaa mormitootaarraa tibbana irra deddeebiin dhagahamaa jira.
Jeneraalli Bilxiginnaa Biraanuu Juulaa ji’a dabre Kibba Oromiyaa konyaa Gujii Lameeniifi Booranaa keessaa Shiftaa/WBO Barbadeeysinee Biyyaa fi Ummata Bilisa gooneerra nuun hin jennee dhiiroo?
#ኤርትራና ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ህዝብ የክፉ ቀን ወዳጆች ነበሩ፣ አሁንም ወዳጆች ናቸው።
ዛሬ የኢትዮጵያ ብሄራዊ ደህንነት፣ አንድነት፣ ሰላምና የማህብረሰቦች እብሮነት (የትግራይ ህዝብና በተቀረው የኢትዮጵያ ህዝብ መካከል ያለውን አብሮነት ጨምሮ) ዋናው ጠንቅ፣ ዋነኛ ጠላት፣ ስትራቴጅካዊ ጠላት ህወሃት ነው። ምክነያቱም ግልጽ ይመስለኛል። በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ህዝብ ኪሳራ 27 ሙሉ አመታት ሰፍኖ የነብረው የጥቂት የትግራይ ዘረኞችና ጨካኞች ሁለንተናዊ የበላይነት ሳያስበውና ባልጠበቀውም ፍጥነት ከእጁ እንዳፈተለከበት ይታወቃል። የቀደመው መንግስታዊ ዘረፋና የፈጸሙት ግፍ ሳያንሳቸው፣ ማእከላዊ መንግስቱን መልሶ ለመቆጣጠር የነበራቸው ቀቢጸ ተስፋ ስለመከነባቸው፣ ላለፉት ሁለት አመታት በየአካባቢው ትርምስ ሲፈጥሩ፣ የተጀመረውን የለውጥ ጅምር ለማሰናከል ዘርፈ ብዙ የትርምስና የሁከት እንቅስቃሴዎች በመላው ኢትዮጵያ ሲያቀናብሩ፣ ሲያደራጁ፣ ሲደግፉ ከረሙ። የገንዘብ፣ የመረጃና ፣ የስልጠና፣ የመሳሪያ ድጋፎችም ሲያደርጉ ቆዪ። ቅልበሳ ለማድረግ ያደረጉት ጥረቶች ሁሉ እስካሁን ሰአት ቢከሽባቸውም ልባቸው ግን ገና ገና አልሞተም። መሳሪያው፣ ድርጅታዊ አቅሙ፣ መረጃው፣ የገንዘብ አቅማቸው እስካሁን ቀን አልነጠፈባቸውምና። ከድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ የዘረፉት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር ዛሬ ላይ በሚገባ ለአፋራሽ እንቅስቃሴያቸው እየዋለ መሆኑ በቅርቡ በውጭ የተቋቋሙ የሳተላይት ሚዲያቸውና ሌሎች እንቅስቃሴዎቻችውን ማስተዋል በቂ ነው።
ህወሃት ኢትዮጵያ ብትበታተን፣ ሀገራዊና በአፍሪካ ቀንድም ጭምር ትርምስ ቢፈጠር ተጠቃሚ እሆናለሁ የሚል ቅዠት አለው። ራሳቸውም በተደጋጋሚ እንደሚናገሩት ፣ ዛሬ ላይ በድፍረትና በደም ፍላትም ጭምር፣ እየነገሩን ያሉት “የታገልነው ለትግራይ ነጻነት ነበር” ኢትዮጵያን በዚያ በከረፋ ዘርኝነታቸው በበላይነት ካልገዛናት እጥንቷ እስኪቀር በድጋሚ እንደ ጥገትም ማለብ ካልቻልን በአፍንጫችን ትውጣ ነው የሚሉን። ጎበዝ በቅጡ እናዳምጣቸው። ህወሃት ያ ከእጁ የወጣውን በኢትዮጵያ ስርአተ መንግስት-፣ መከላከያ፣ ደህነት፣ ኢኮኖሚ፣ ወዘተ፣– የነበረውን ሁለንተናዊ የበላይነትም መልሶ ሊመጣ እንደማችል ስለገባው ፣ ኢትዮጵያ ብትፈርስ ምንም ቁብ የማይስጠው መሆኑንም ይፋ እያደረግ ፣ ቱባዎቹም የህወሃት መሪዎች በአደባባይ እየደነፉ፣ እየተናገሩ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ እየተከታተለው የሚገኝ ጉዳይ ይመስለኛል።
የህወሃት መሪዎች በልዩ ልዩ ግዜዎች ይህን ፍላጎታቸውን ግልጽ እንዳደረጉ ሁላችንም የተከታተልን ይመስለኛል። በቅርብ ሳምንታትም የኢንሳ ዳይሬክተር የነበረው ጀነራል ተብዬው ተክለብርሃን በሰጠው ቃል ምልልስ ጥላቻውን ፣ ዘረኝነቱና ፣ ድንቁርናውን መጠን ባስመስከረበት በዚያው መድረክ ፍላጎቱንም ሳይደብቅ ተናግሮ ተመልክተናል። የሱም ሆነ የቀድሞው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የህወሃትም የውጭ ጉዳይ ሃላፊ የነበረው ስዪም መስፍን ፣ ሌሎቹም ህወሃቶች በቅርብ ጊዜዎች የሰጡዋቸው ቃለ ምልልሶች ሁሉ ሙሉ ምስል ስጥተውናል። የህወሃት መሪዎችን ስብእና ምንነትና ማንነት፣ ፍላጎት ምን እንደሆኑ ለማወቅ ከዚህ በላይ ወዋተት ማክተም አለበት።
አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም ካልሆነ ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ፣ ጸሃይ የሞቀው ሃቅ ይህ ይመስለኛል። ይህን እውነታ የሚክዱና የሌለውን አለ፣ ያልሆነው እንደሆነ እየቀባጠሩ ፣ አይናችሁን ጨፍናችሁ ላሞኛችሁ የሚሉት ፣ ሆዳቸው እሰክሞላ ምንም ለመሆን ከማንም ጋር ለመሰለፍ አይን ሳያሹ የኖሩ በ11ኛው ሰአት ብቅ ያሉ የድል አጥቢያ አርበኞች ብቻ ናቸው።
ለዚህ ጽሁፍ መነሻ የሆነው አንድ የፓለቲካ ድርጅት መሪ “ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ ጠላት” ነው የሚል ጠንካራ አስተያየት ከጥቂት ቀናት በፊት ሰንዝሮ ነበር። ለጊዜው ስሙን ለማንሳት የማልፈልገው ለዚህ ግልሰብ የምሰጠው መልስ ኤርትራና ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወቂ የኢትዮጵያ ህዝብ የክፉ ቀን ወዳጆች ናችው የሚል ነው። የኢትዮጵያ ዋነኛ ስጋት ህወሃት እንጂ ኤርትራ አይደለችም።
አሁንም ህወሃትን እንቅልፍ የነሳው የኤርትራ አቋም ነው። ወደ ማእከላዊ መንግስት መመለስ ካልቻለ ኢትዮጵያን እዳክሞና አፍርሶ ኤርትራ ውስጥም የመንግስት ለውጥ(Regime Change) እንዲመጣ ብዙ ጥረት እያደረግ ይገኛል። በመሆኑም ነው በኤርትራና በኢትዮጵያ ሀገራዊ ትርምስ ላይ የትግራይ ትግሬኝ ሀገረ መንግስት እንመሰርታለን የሚል ቅዠት ያላቸው ህወሃቶች ናቸው የምንለው። ለዚህ የህወሃቶች ቅዠት ትልቁ እንቅፋት የሆነው፣ አንዱ ትልቅ የጎንም የጀርባም ውጋት የሆነባቸው የኤርትራ መንግስትና ፕሬዝደነት ኢሳያስ አፈወርቂ መሆናቸውን ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ መሆን አለበት።
አዎን ኤርትራውያን ለነጻነታቸው ተዋግተውል፣ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በኤርትራ በርሃ በጀግንነት ሲዋጉ አልፈዋል። ብዙ የኤርትራ ወጣቶችም በጀግንነት ለነጻነታቸው ተሰውተዋል። ያ ጦርነት የተደረገው በዘመኑ ከነበሩ በኢትዮጵያ መንግስታት ጥቂት የማይባሉ የፓሊሲ ስህተቶችም ጋር የተያያዘ፣ ውስብስብም፣ መራራም የታሪካችን አካል ነው። ሆኖም ግን የማይካደው ሃቅ ፣ በዚያች በቀውጢው ጊዜ ለኢትዮጵያ ህዝብ የቆሙለት ኤርትራውያን ነበሩ። የህወኣቶች አረመኔዊ አገዛዝ ጋር በተደረገው ይህ ነው የማይባል ትንንቅ ከፍተኛ ድጋፍና ለኢትዮጵያ አርበኞችም መጠጊያ ፣ መጠለያ የሰጡት የትኛውም በአለም ላይ የሚገኝ መንግስትና ህዝብ ሳይሆኑ የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ብቻ እንደነበሩ ለአፍታም መዘንጋት የለበትም።
ይህ የማይረሳ ትልቅ የኤርትራ ህዝብና መንግስት ውለታ ነው። ለነጻነታችን ለመብታችን ባደረግነው ትግል ብቸኛው የኢትዮጵያ ህዝብ አጋር መንግስትና ህዝብ የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ብቻ ነበሩ። በእርግጥ ለራሳቸው ብሄራዊ ጥቅም ስሌት ፣ ከወያኔ ጋር በነበረው ከፍተኛ ቅራኔ ሳቢያ ነበር የሚል የመከራከሪያ ነጥብ ሊነሳ ይችላል። ይህም ቢሆን እንኳን ኤርትራ ብዙ ሪስክ/ስጋት ፣ ብዙ ጫና እንዲሁም በአሜሪካ አስተባባሪነት ፣ በወያኔ አጋፋሪነት ፣ በአለም አቀፍ ማህብረሰብ ማእቀብ ተደርጎባት ፣ የኤርትራ ህዝብ እየተሰቃየ ፣ ያን ሁሉ ጫና ተቋቁመው የተደረገ ድጋፍ ነበር።
ያ ድጋፍ ተደምሮ ፣ እንድ ራሱን የቻለ ግብአት ሆና ጭምር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ጎምርቶና ተጠናክሮ በተደረገው ትግል ፣ በትግሉም ግለት ያመጡዋቸው ግፊትችና ፣ ቅሬኒዎች፣ የመንግስት መጨቆኛ ተቋማት መዳከም፣ የውጭ ምንዛሬ/ በተለይ ሃዋላ መምከን፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ የደህነት ቀውሶች መባባስ፣ በሰራዊቱና በድህነቱ የደረሱት የሞራል ቀውሶች፣ ወዘተ ተደምሮው በኢህአዴግ ውስጥ የለውጥ ሃይል እንዲወጣ አስገዳጅ ሁኔትዎች ተፈጠሩ። እንደ መንግስት ለመቀጠል የማያስችል ሁኔታዎች ተባባሱ። የቲም ለማም ወደ ፓርቲ መሪነትና መንግስት መሪነት ወደፊት መጣ። ብሎም ህወሃቶች ወደ መቀሌ ተገፍትረው እንዲመሽጉ ያስግደዱ ሂደቶችና ሁኔታዎችም ተከተሉት። ይህን በብዙ ድሮችና ማጎች የተያያዘ በውጭም በሀገር ውስጥ የተጠመዱ የህዝብ አመጽና የህዝብ እምቢተኝነቶች የትግል እንቅስቃሳኤዎች የለውጥ ዳይናሚክስ ፈጽሞ መዘንጋት የለብንም።
ባጠቃላይም በሀገራችን ኢትዮጵያ የመጣው ለውጥ የበርካታ ውስጣዊና ውጫዊ የህዝብ ትግሎች፣ ግፊቶችና ጫናዎች ድምር ውጤት (synergy) አንደነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ማንኛውም ዜጋ፣ በትግሉም ተሳታፊ የነበረን ሁሉ ለእንድ ለአፍታም መዘንጋት የለበትም።
እኛ የቀደሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ከፈተኛ አመራሮች የነበርን ከኤርትራ መንግስት ፍላጎት በሚገባ እንተዋወቃለን፣ ለበርካታ አመታት ከ 2011 ጀምሮ ከፕሬዝደንቱም ሆነ ከሌሎች የኤርትራ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣኖች ብዙ ብዙ ውይይቶች አድርገናል። ቢያንስ በቀጠናው ሰላም፣ መረጋጋት፣ ደህነት፣ በኢትዮጵያ አንድነት ዙሪያ አይን ለአይን መተያየት የሚቻል መሆኑን ያመንበት ሁኔታ ነበር። ሰላም ፣ ደህነትና ፣ የኢትዮጵያ መረጋጋት፣ ሰላምና ደህነት ለኤርትራ ኢኮኖሚያዊና ፓለቲካዊ ፋይዳም ስላላቸው ጭምር ። ይህን እውነታ የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ሊለው ፣ ሊያውቀው ይገባል።
ዛሬ ላይ ደግሞ ይህን ለመመስከር አለመቻል ህሊና ቢስ ፣ ወለታ ቢሲነትም ይሆናል። እንደ እንዳንዶች ሆዳቸው እያወቀ ሌላ ሌላ እንደሚወሽክቱ ህሊና ቢሶችም መሆን የለብንም። ፈጽሞ ይህን ማድረግ የለብንም። ለጊዚያዊ የፓለቲካ ቁማርና እንዳው ከጳጳሱ ቄሱ እንዲሉ ፣ ዋና የኢትዮጵያ ታጋይና ጠበቃ አብይ ኢትዮጵያዊ ብሄረተኛ (super patriot) መስሎ ለመታየት ሲባል፣ ያልነበሩትና ያልሆኑትን ሆነው ለመገኘት የዛሬዋ ኤርትራን “የኣትዮጵያ ጠላት”፣ ህወሃቶችን ደግሞ የኢትዮጵያ ዋና ባለውለታ ወይንም ፣ ለኢትዮጵያ ጥቅምና ለህዝብ መብቶች፣ ነጻነቶች የቆሙ እስመስሎ ለቀባሪው ለማርዳት መሞከር ፡ ህዝብን ለማወናበድ በየመድረኩና በተገኘው ሚዲያ ሁሉ መደንፋት፣ ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ እንደሚባለው ይሆናል።
ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ሁሉ፦
እስቲ በጥሞና አስቡት ፣ ዛሬ ላይ ህወሃትና መለስ ዜናዊ ያዋረዳቸው፣ አስሮ የገረፋቸው እነ አቶ ስዬ አብርሃን ጨምሮ የቀድሞ ህወሃቶችና አሁን ላይ አመራሩን የያዙት በጋራ ሆነው ምን እየመከሩ ነው? ምን በጓዳ እየሰሩና ምንስ በአደባባይ አየተናገሩ ናቸው? ለምንስ አላማና ግብ እየተቀሳቀሱ ነው ? የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት የነዚህ እክዮች፣ ዘረፋ ፣ ጭካኔ፣ ዘረኝነትና ግፍ ሰለባ ለነበረው ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሁሉ በቅጡ መመርመር ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ጠላትስ ዛሬ ማን ነው? ማንስ ምን ይፈልጋል ለምን ? የሚለውን በውል መመርመር ወቅቱ ይመስለኛል። የህወሃቶችና የአጃቢዎቹ ፍላጎት ፣ እነዚህ ደግሞ ለሀገራችን እጣ ፈንታ ምን ያመጣሉ ? ወዘተ ጥያቄዎች ፈትሾ በንቃት መጠበቅ ያለብን ወቅት ላይ የምንገኝ ይመስለኛል።
ከዚህ በታች የሚገኘውናና የዛሬውን የዘሃበሻ ዝግጅትና ሌሎችም መረጃዎች በቅጡ ማዳመጥና በሆዳችንና በኪሳችን ሳይሆን በህሊናና በእእምሮአችን መፍረድ አግባብ ይሆናል። አመሰግናለሁ ።
https://www.youtube.com/watch?v=Cbr_l8TXOng
What a good news to colonel abiy even if he does not care!
Mengistu fled to Harare. Oromos should not let colonel abiy escape and flee to Asmara. I am immensly grateful and proud of the achievments of our selfless sons and daughters. We have to end ethiopian colonial rule in Oromia once and for all.