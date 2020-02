Itoophiyaa, Eertiraa: Dubbii pireezidant Isaayyaas marsaalee hawaassa irratti falmii kaase

Hariiroo biyyoota gaanfa Afrikaa lamaan Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisuun yaadni pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii kennan marsaalee hawaasaa irratti falmii kaaseera.

(bbcafaanoromoo)—Pireezidantichi gaaffii fi deebii Guraandhala 7 miidiyaalee biyyaalessaa biyyattii lama Eri-TV fi Raadiyoo ‘Dimtsi Hafash’ jedhamu waliin taasisaniin dhimmaa Itoophiyaa irratti yeroo dheeraa fudhatanii yaada bal’aa kaasan.

Gaaffiif deebiin kun Afaan Ingiliziitti hiikamee marsariitii ministeera Odeeffannoo biyyattii irratti Guraandhala 21 kan maxxanfame yoo ta’u marsaalee hawaasaa irratti xiyyeeffannaa kan argate garuu erga Ministirri Odeeffannoo biyyattii Yamaane Gabramasqal fuula ‘twitter’ isaanii irratti maxxansanii booda ture.

Pireezidantichi maal jedhan?

Pireezidantichi dubbii isaanii kanaan jijjiirama erga MM Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii Itoophiyaa keessatti raawwataa jiru dinqisiifatanii, rakkoolee duraan turaniif ammoo ‘TPLF’ cimsanii qeeqaniiru.

Kan marsaalee hawaasaa keessumaa ‘twitter’ irratti falmii kaase garuu waa’ee siyaasaa sabummaa bu’ureeffate irratti yaada kennan Obbo Yamaaneen maxxansani.

“Our position is not ambivalent. We strongly believe that the policy of institutionalized ethnicity is toxic & obsolete. In our view, eradication of this malaise will serve the best interests of Ethiopia. Furthermore, Eritrea & the whole region will benefit from this.” — Yemane G. Meskel (@hawelti) February 22, 2020

“Tarsiimoon siyaasaa sabummaa irratti bu’uureffate summaawaa fi kan yeroon irra darbe, bu’aa tokkollee hin qabne ta’uu jabeessinee amanna” jedhan.

“Dhukkuba kana dhabamsiisuun Itoophiyaaf faayidaa qabeessa. Irra darbees Eertiraa fi biyyoota naannoo keenyaa ni fayyada,” jedhan.

Yaadni pireezidantichi kennan kun lammilee Itoophiyaa hedduu biratti akka dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuutti fudhatamee dheekkamsa kaase.

Keessaahu kanneen yaadichi sirna federaaliizimii sab-daneessaa Itoophiyaan hordoftu irratti kan aggaamamedha jedhan mormii isaanii ibsaniiru.

Someone tell PIA that Abiy Ahmed & co are not & will never be the only partners Eritrea is going to have to deal with to make a lasting peace. There are emerging political powers in Ethiopia who are not willing to gamble with the multinational federalism we have in place now. https://t.co/OzpndGmZjp — Tsedale Lemma (@TsedaleLemma) February 23, 2020



Humnoonni siyaasaa sirna federaalizimii sab-daneessaa amma Itoophiyaan hordoftu kanarratti araarama hin qabne jiru jechuun kan katabde gaazexeessituufi gulaaltuu olaantuun barruu ‘Addisstandard’ Tsadaale Lammaa, pireezidantichi hariiroon nagaa biyyoota lamaanii akka itti fufu kan fedhu yoo ta’e ajandaa qaamolee muraasaa qofa hafarsuu hin qabu jette.

Itti dabaluunis “sirni federaalizimii Itophiyaa yoo kufe, akka pireezidant Isaayyaasiif ta’utti osoo hin taane akka nuuf ta’utti kan sirreeffatu nuyi lammilee Itoophiyaati” jette.

Jawaar Mohaammad dabalatee lammileen Itoophiyaa kaani fi dhimma Itoophiyaa irratti barreessuun kan beekaman pirofeesar Kijeetil Tiroonvool kun ‘dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuudha’ jedhani.

Wayita Itoophiyaan ce’uumsa siyaasaa daddaaqamaa keessa jirtutti yaada akka kanaa kennuun biyyattii nagaa dhabsiisuuf akka yaadametti fudhatama jedhan pirofeesar Tiroonvool.

Nothing new in the anti #ethnic #federalism statement by #Eritrea, this has been #PIA’s position since 1991. But to insert such polaraising and politicised view into the fragile #political #transition #Ethiopia is undergoing, must be interpreted as an attempt of #destabilisation. https://t.co/yvd9pcfdQ9 — Kjetil Tronvoll (@KjetilTronvoll) February 23, 2020

የራሷ አሮባት የሰውን ታማስላለች In our view, free and fair elections will serve the best interests of Eritrea and the region. The one-man dictatorial rule must be eradicated. Fix your own government first before recommending solutions for Ethiopia. ደፋሮች — ፀደይ Tseday (@Tseday) February 22, 2020

“Pireezidant Isaayyaas Eertiraan federeeshinii jalatti akka bultu didee, ofii walabummaa erga filatee booda, Oromiyaa fi naannoleen kaan federaalizimiin of danda’anii akka hin bulle waakkachuun waan wal faallessu” jedhe xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammad.

Isn’t ironic that PIA who rejected federation as option for Eritrea and opted for outright independence now wants to deny even minimalist federated autonomy for Oromia and others nations? https://t.co/LZRBC2IPUe — Jawar Mohammed (@Jawar_Mohammed) February 23, 2020

Gama kaaniin ammoo lammileen Eertiraa pireezidant Isaayyas deeggaran namoota yaada pireezidantichaa morman falmuun barreessaa jiru.

Gazexeessaa fi qorataa lammii Eertiraa kan ta’e Eeliyaas Amaaree yaadni pireezidant Isaayyaas akka hin malletti hiikkaan itti kenname jechuun falma.

Akka namni kun jedhutti wanti preezidantichi qeequu fedhan sirna federaalizimii Itoophiyaa osoo hin taane, ‘siyaasa sabummaa bu’uura godhate’ kan TPLF biyyattii qoqqooduuf itti dhimma bahaa turtedha.

Lammileen Eertiraa biroo ammoo Jawaar ofii isaatii dhimma Eertiraa keessa galee yaada kennaa ture amma Isaayyaas dhimma Itoophiyaa keessa galuu qeeqa jechuun addatti Jawaar irratti yaada kan kennan jiru.

@Jawar_Mohammed barking because of #PIA‘s criticisms of ethnic federalism in #Ethiopia, of which he was officially asked to give opinion back in the 90s, needs this reminder 👇🏾👇🏾. He was not just meddling, but rooting for coup and chaos in our peaceful #Eritrea. pic.twitter.com/yPJGYSmYUb — ዮናስ (@semaetatina) February 23, 2020

Hogganoonni TPLF hedduun yaada pireezidant Isaayyas qeequun dubbataniiru.

Ministirri haajaa alaa Itoophiyaa duraanii Siyyuum Masfin, “Isaayyaas uummata Eertiraa harka walakkaa bittimsee ka’ee, biyyatti otoo bulchuu hin dandeenye, Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaatti nageenyaafi misoomaa fiduu hin danda’u” jedhaniiru.

‘Dhimmaa Itoophiyaa keessaa harka galfachuu hin dhiisu yoo ta’e harka isaa murra’ jechuunis dhaadatanii turan.

Dhimmi dubbii pireezidant Isaayyaas kun ammallee ijoo dubbii ta’ee lammilee Itoophiyaa fi Eertiraa marsaalee hawaasaa irratti falmisiisaa jira.