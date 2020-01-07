It is a challenges to get a balanced information in the monolingual Ethiopian media landscape today.
“ኢትዮጵያ ውስጥ 27 የቴሌቭዥን ጣብያዎች አሉ ተብሏል፡፡ ከሬድዮ ጋር ሲጨመር በሀገሪቱ ብዙ ሚድያ አለ፡፡ በሙሉ ብታዳምጥ በተለይ የኦሮሞን ህዝብ ሃቆች ለመቅበር ነው የሚሰሩት፤ አብዛኞቹ፡፡ ይህንን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው፡፡ የሚድያ አወቃቀሩ ፀብአጫሪና ፀረ ብዝሃነት ነው፡፡ አንድ ቋንቋ ነው የሚናገሩት፤ አንድ አይነት ሀሳብ ነው የሚያሰራጩት፡፡ ብዙ የማውቃቸው ጋዜጠኞች አሉ፡፡ ‘እስኪ ተጨማሪ ቋንቋ ለመጨመር ሞክሩ፤ የቋንቋ ብዝሃነት ሲኖር የሀሳብ ብዝሃነትም አብሮ ይመጣል’ እላቸዋለሁ፡፡ ይህን የምላቸው ከልምድ ስላየሁት ነው፡፡ አንድ ቋንቋ ብቻ የሚናገሩ አብዛኞቹ ሐሳባቸው አንድ አይነት ነው፤ ልሙጥ፡፡ ለማስመሰል ይሽኮረመማሉ እንጂ የብዝሃነት ፀር ናቸው፡፡ አንተ ለኦሮሞ ህዝብ መናገርህን እንደ ዘረኝነት ነው የሚቆጥሩት፡፡ ‘የወላይታ ህዝብ፣ የሲዳማ ህዝብ መብቱ ይጠበቅ፣ የራሱ አገር ራሱ ያስተዳድር’ ብሎ መናገር በእነሱ አስተሳሰብ ዘረኝነት ነው፡፡ የትም ዓለም ላይ አሉታዊ ትርጉም ሊሰጠው የማይችል ነገር እዚ አገር በአሉታዊ ጎኑ ነው የሚታየው፡፡ እዚህ አገር ዘረኝነትና ድንቁርና የተለመደ (normalized) ሆኗል፤ ይህንን አስረግጬ ነው የምናገረው፡፡ አንተ ‘ዘረኝነት ይቁም’ ስትል አንተን ነው ዘረኛ የሚሉት፡፡ ስለዚህ የሀገሪቱ የሚድያ መዋቅር በእንዲህ አይነት ዘረኝነትና አድልዎ ላይ ነው የቆመው፡፡ አንድነት ብለው የሚናገሩት ነገር የህዝቦችን አንድነት የሚያፈርስ ነው በተግባር፡፡ በሀሳብ ሲሸነፉ ደግሞ ‘እገሌ ይጥፋልን፤ እገሌ ይታሰርልን፤ እገሌ ከአገር ይባረርልን’ ወደሚል [ዘመቻ] ይገባሉ፡፡ ይሄ ነው ስራቸው፡፡
የሚድያ አወቃቀሩ ታሪካዊ ዳራ አለው፡፡ ወያኔዎች የሚሉት ነገር ነበረ፡፡ የደርግ ወታደሮች የነበሩ ደርግ ከወደቀ በኋላ የወታደር ልብሳቸውን አውልቀው ጋዜጠኞች ሆኑ፡፡ ጦር ሜዳ ተሸንፎ በሚድያ ነፃነት ስም ሌላ ጦርነት ገጠመህ ማለት ነው፡፡ ጦር ሜዳ ተሸንፎ፣ ሸሽቶ አዲስ አበባ ገብቶ የጦር ልብሱን አውልቆ ጋዜጠኛ ሆነ……..፡፡ እነዚህ ናቸው እንግዲህ በጦር ሜዳ የተሸነፉትን ሽንፈት በውሸት ፕሮፖጋንዳ ያንተን ስም በማጥፋት፣ በዘረኝነት በመክሰስ ድል የሚገኝ የሚመስላቸው፡፡ እነሱ (ኢሳትን የመሰሉ የአሀዳውያን ሚድያዎች) ገና ብዙ ሀዘን አለባቸው፡፡ አቶ ሺመልስ ነፍጠኛ ተሰበረ አለ ብለው ብራ ከረዩ ያሉት ኦፒዲኦ የነፍጠኛ ጠላት መሆኑን አያውቁም ነበር ማለት ነው እንዴ? በወያኔ ዘመን በኦሮሞዎች የፓርቲ ታሪክ የምንልክ ሐውልት ይፍረስልን ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የጠራ ኦፒዲኦ (ኦዴፓ) ነው፡፡ ይሄ የነጋሶ ጊዳዳ መፅሐፍ ላይ አለ፡፡ ድሮም ቢሆን ነፍጠኛ ለኦፒዲኦ ጠላታቸው መሆኑ ግልፅ ነው፡፡ ምን አዲስ አለ ዛሬ? ከሺመልስ በፊት የነበረው የኦፒዲኦ አመራር በሙሉ ሲለው የነበረ ነው፡፡
የOMN አዲሱ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ግርማ ጉተማ ቀደም ብሎ ከተናገሯቸው ንግ ግሮች የተወሰደ”
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N.B: I floated this message captured and inboxed to me by an OMN viewer cus I believed it’s packed with some potent points worth underscoring about the challenges we have in the monolingual Ethiopian media landscape today.
አቶ ዳውድ ኢብሳና ፕሮፌሰር ብርሀኑ ነጋ – ልዩ የገና በዓል ዝግጅት በአሻም ቲቪ
Truth! Listen to this legend! pic.twitter.com/cuygz8m8aV
— Proud Oromian (@jamals35) January 6, 2020
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