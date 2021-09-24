It has been heard that prosperity fole is going to stop Irreecha from cooperating.
ብልጽግና ፎሌዎችን የኢሬቻን በአል ከማስተባበር ሊያግዳቸው እንደሆነ ተሰማ
የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር በኢሬቻ በዓል ላይ ፎሌዎች በተለመደው ባህላዊ አሰራር የኦሮሞን ባህላዊ ልብስ ለብሰው በሰላም ማስከበሩና ማስተናገዱ ላይ እንዳይሳተፉ ያቀረበው ሃሳብ ውዝግብ ማስነሳቱን ውስጥ አዋቂ ምንጮች ገለጹ።
በአዳነች አቤቤ እየተመራ ባለው የፊንፊኔ ከተማ የኢሬቻ በዓል አስተባባሪ ኮሚቴ በኢሬቻ ባህል መሰረት ፎሌዎች የኦሮሞን ባህላዊ ልብስ ለብሰው ሰላም በማስከበር፣ በማስተባበርና እንግዶችን በማስተናገድ ላይ መሳተፍ የለባቸውም የሚል ሀሰብ መቅረቡ ተሰምቷል።
የወጣቶች ወይም የፎሌዎች ተሳትፎ አስፈላጊ አይደለም የሚለው ሀሳብ በብልጽግናዎቹ ከፍተኛ የአመራር አባላት በእነ መለስ አለሙ፣ ዣንጥራር አባይ፣ አዳነች አቤቤና በሌሎች የብልጽግና አመራሮች ይሁኝታ ማግኘቱ ብሄርተኛ የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆችን ማስቆጣቱ ተሰምቷል።
የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ህዝባዊ ጫና ተደርጎበት እቅዱን ካልቀየረ በስተቀር የበዓሉ አስተናጋጆች በኦሮሞ ባህላዊ ልብስ ምትክ ነጭ ልብስ የሚለብሱ የሌሎች ህዝቦች ተወላጆችና የብልጽግና አባላት ይሆናሉ ሲሉ ውስጥ አዋቂ ምንጮች ከስፍራው ገልጸዋል።
Source: OMNglobal.
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