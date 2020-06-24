Investment Commission Commissioner, Abebe Abebayehu, resigns.

June 24, 2020

Investment Commission Commissioner, Abebe Abebayehu, resigns. Did he resign by way of jumping off the sinking ship, or was he pushed?

Time will tell.

ለማንኛውም… ያንን ‘የመደመር መሠረታውያን’ የሚለውን ስንክሳርም ይዞልን ይሂድ።

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ አበበ አበባየሁ

የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ከኃላፊነታቸው ለቀቁ

22 June 2020

ዮሐንስ አንበርብር

(ethiopianreporter)—-የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበበ አበባየሁ ከኃላፊነታቸው ለቀቁ።

ላለፉት ሁለት ዓመታት ገደማ በኮሚሽነርነት ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበበ በራሳቸው የግል ምክንያት ከኃላፊነት ለመልቀቅ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ጥያቄ አቅርበው ውሳኔ ሲጠባበቁ ነበር።

ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ አበበ ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ ሰሞኑን እንደተቀበሉት ሪፖርተር ከታማኝ ምንጮቹ ለማረጋገጥ ችሏል።

በአቶ አበበ ምትክ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙት ሌሊሴ ነሜ እንደሚተኩ የሪፖርተር ምንጮች ጠቁመዋል።

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