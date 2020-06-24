Investment Commission Commissioner, Abebe Abebayehu, resigns. Did he resign by way of jumping off the sinking ship, or was he pushed?
Time will tell.
ለማንኛውም… ያንን ‘የመደመር መሠረታውያን’ የሚለውን ስንክሳርም ይዞልን ይሂድ።
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ከኃላፊነታቸው ለቀቁ
(ethiopianreporter)—-የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበበ አበባየሁ ከኃላፊነታቸው ለቀቁ።
ላለፉት ሁለት ዓመታት ገደማ በኮሚሽነርነት ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ አበበ በራሳቸው የግል ምክንያት ከኃላፊነት ለመልቀቅ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዓብይ አህመድ (ዶ/ር) ጥያቄ አቅርበው ውሳኔ ሲጠባበቁ ነበር።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ አበበ ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ ሰሞኑን እንደተቀበሉት ሪፖርተር ከታማኝ ምንጮቹ ለማረጋገጥ ችሏል።
በአቶ አበበ ምትክ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙት ሌሊሴ ነሜ እንደሚተኩ የሪፖርተር ምንጮች ጠቁመዋል።
We warmly welcomed this morning our newly appointed Commissioner @Lelise_Neme. Senior management and advisors gave her status updates and briefings on the major works of @EthioInvestment . I wish you a very successful tenure and commit to provide support for smooth transitioning. pic.twitter.com/uTFGqe6S86
— Abebe Abebayehu አበበ አበባየሁ (@AbebeAbebayehu) June 24, 2020
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