Interview with Birhanemeskel Abebe Segni – Pt 1 – SBS Amharic
BB$: Qabsoo TPLF injifannee kan Nafxanyaatu nuuf hafe.
Dr. Birhaanemasqal Abbabee Sanyii itti dhayaadhaa.
BBS: Bultum Broadcasting Services
BB$: አርዳ ቢሊሳ:- አሀዳውያንና የኢትዮጵያ ፍዳ
“በኦሮሞ ላይ የሚካሄደው ዘመቻ መዋቅራዊ ነው”
ዶክተር ብርሃነመስቀል አበበ ሰኚ
BBS: Bultum Broadcasting Services
እስከ ዛሬ ድረስ ህዝባችንን “ጋላ” እያለ በሚጠራ ዘረኛ እና ሸፍጠኛ ስረዓትን ለአገር አንድነት እና ለህዝቦች አብሮነት ስንል ብዙ ዘረኛ መድሎዎች እና ስድቦችን ችለን ኖርናል።
አሁን በቃን። የዚህ ዘረኛ እና ሸፍጠኛ ቡድን ግበዓተ መሬት መፈፀም አለበት።
እኛ አማርኛ ተናጋሪ የኦሮሞ ሙሁራን፣ አማርኛ ለማይናገረው ህዝባችን የማይቻለውን፣ እንደሚቻል ተስፋ ሰጥተን፣ ህዝባችን ለእኩልነት፣ ለፍትህ እና ለርዕትህ ባለው የኢትዮጵያ ማዋቅር ውስጥ እንዲታገል ብርቱ ዋጋ ራሳችንም ከፍለን፣ ምድር መሸከም የማትችለው እና እግዚአብሄር መስማት የማይችለውን ስቃይ እና መከራ የዋሁን እና ደጉን የኦሮሞ ህዝብ ለ150 ዓመታት በላይ አስከፍለናል።
በአፄ ምንልክ እና በአፄ ሃይለስላሴ መንግስት፣ የህዝባችንን እኩልነት የጠየቁ አባቶቻችን ሰቅሎ፣ ህዝባችንን በአባት አገሩ ላይ ሲሶ ሰፋሪ ጭሰኛ አደረድርጓል።
የደርግ መንግስት በርካታ የኦሮሞ መሪዎችን ገሏል፣ ከአገር አሳዷል።
ህወሃት በተራው የነፍጠኛውን ስረዓት በጉልበት አስገብሮ ለራሱ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ጥቅም ስጠቀምበት ለ27 ዓመታት ቢኖርም፣ የኦሮሞ ህዝብን ግን በኢትዮጵያ አንድነት ስም፣ ለዘረፋ እና ራሱን በስልጣን ላይ ለማቆየት ገሏል፣ አሰሯል፣ አፈናቅሏል፣ ከአገር አባረሯል።
በህዝባችን ትግል እና መስዋዕትነት በመጣ በአሁኑ ለውጥ፣ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ ብቻ የጭሰኛው ስረዓት አቀንቃኞች ለህዝባችን ያላቸው ጥላቻ እና ዘረኝነት ጥልቀት እና ስፋት፣ በዓለም ላይ ቢፈለግ በየትም አገር አይገኝም።
በዚህ ለ500 ዓመታት በተገነባው ፀረ ኦሮሞ ህዝብ የነቀዘ፣ የበሰበሰ ዘረኛ እና ሸፍጠኛ ስረዓት ላይ የእኩልነት፣ የፍትህ እና የርዕትህ ስረዓት በፍፁም በኢትዮጵያ መገንባት እይቻልም።
በዚህ ዘረኛ እና ሸፍጠኛ ስረዓት ውስጥ አንድም የሚመለስ የቋንቋ፣ የመሬት፣ የእኩልነት፣ የአገር ባለቤትነት እና መሰል የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በጭራሽ አይኖርም።
ዛሬ ድረስ ህዝባችንን “ጋላ” እያለ ጥላቻ መስበክ ብቸኛው ተከታዮቻቸውን በፖላቲካው፣ በኢኮኖሚው እና በማህበራዊ(ሃይማኖትን ጨምሮ) መቀስቀሻ፣ የተቀሰቀሱትን ማቆያ ብቸኛ መሳሪያው ከሆነው ዘረኛ እና ሸፍጠኛ ቡድን ጋር የሚገነባ የእኩልነት ስረዓትም ሆና የእኩልነት አገር በጭራሽ አይኖርም።
አሁን፣ የኦሮሞ ህዝብም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ጭቁን ህዝብ፣ ይህን ዘረኛ እና ሸፍጠኛ ስረዓት ሙሉ በሙሉ በማፈራረስ፣ አዲስ እና ሁሉንም የኢትዮጵያን ህዝብ በእኩልነት፣ በፍትህ እና በርትዕህ አብሮ የሚኖርበትን አዲስ ስረዓተ መንግስት ለመገንባት መነሳት አንድ የቀረችን ብቸኛ አማራጭ ነች።
ስለዚህ በኢትዮጵያ፣ የመንግስት ለውጥ (Regime Change) ለማምጣት ሳይሆን የሀገረ መንግስት(sysyem change) ለማምጣት የተቀናጀ ትግል ማድረግ ወቅቱ የሚጠይቀው አገራዊ እና ህዝባዊ ግዴታ ነው።
ለአገራዊ እኩልነት፣ ስረዓታዊ ለውጥ!
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