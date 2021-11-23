Oduu Sadaasa 23,2021- Injifannoo WBO fi TDF goonfacha jirani fi Fokora Abiy gara Duulan deema
Oduu: Abiy Duulee Duulchisuuf?
በጀግንነት ፈገግታ እንደተሰናበትከን… አንዲሁ በፈገግታ በድል አድራጊነት #እግዚአብሔር_በቸር_ይመልስህ
ዶር #አብይ #በኢትዮጵያ ላይ በተደረገው የምእራባውያን ከፍተኛ ጫና… ሃገር ጥሎ እንዲሸሽ ቢሞክሩም ….ነገር ግን እሱ ባንዳነትን አልቀበልም በማለት… ሃገር ጥሎ ከመሸሽ ይልቅ… ወደ ጦር ሜዳ ገብቶ በጀግንነት መፋለምን መርጧል….
በታሪክ #ኢትዮጵያ ብዙ ጀግኖች ልጆች እንዳላት ሰምተናል ተነግሮናል አንብበናል…ዛሬም በኛ ዘመን… በኛ ታሪክ…በታሪክ የሰማነው በአይንና በተግባር እውን ሆኖ ያየነው ጀግናው መሪ…በገሃድ አንተን ነው….
መላው #የኢትዮጵያ_ህዝብም የመሪውን አርአያ በመከተል…. ሃገሩን ከወራሪ ጠላት ለመከላከል…. ሆ ብሎ የሚነሳበት ጊዜውና ወቅቱ ዛሬ ነው….ለነገ ብሎ ጊዜ መስጠት ዋጋ ያስከፍላልና….
ዘመቻ ማለት ወደ ጦር ግንባር መሄድ ብቻ አይደለም…ዘመቻውን ሁላችንም በያለንበት ሃገር አካባቢና ቦታ በመሆን…. በተለያዩ መንገዶች መስዋዕት ለመክፈል በጦር ሜዳ ሃገርን ለማዳን ለሚፋለሙ ወገኖቻችን…. አቅማችን በሚፈቅደው መጠን…. ድጋፍ ለመስጠት መረባረብ አለብን…
አንግዲህ ወደ ጦር ሜዳ በፈገግታ እንደተሰናበትከን… አብረውክ ከዘመቱ ጋር በድል አድራጊነት ተመልሰህ..በፈገግታ…በደስታ…በሆታና በእልልታ እንድንቀበልህ…. #የእግዚአብሔር_መልካም_ፈቃዱ_ይሁን ብያለሁ
#ድል_ለኢትዮጵያ_ህዝብ…
Hanisha Solomon
ቃሊቲ ምን ተከሰተ?
ሰሞኑን ቃሊቲ ከሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች ደህንነት ጋር በተያያዘ የተለያዪ ስጋቶች ሲንፀባረቁ እና አስተያየቶች ሲሰጡ ቆይተዋል:: ጉዳዩን ለማጣራት ባደረግነዉ ሙከራ የሚከተለውን ለማወቅ ችለናል::
ሀሙስ ህዳር 9 ቀን 2014 ከምሽቱ 2:40 ላይ የፌደራል ፖሊስ ዩኒፎርም የለበሱ ታጣቂዎችና 3 ሲቪል ልብስ የለበሱ ሰዎች የጫኑ መኪናዎች የቃሊቲን ማረሚያ ቤት ግቢ ያለማረሚያ ቤቱ ሀላፊዎች እዉቅናና ፍቃድ ጥሰዉ ገቡ:: ዉስጡ የነበሩ ታጣቂዎች ወርደዉ እነጀዋር የታሰሩበትን ቤት ሲጠይቁ ጥበቃ ላይ የነበሩ አባላት ከየት እና እንዴት እንደመጡ በመጠየቅ ትንሽ ከተጨቃጨቁ በኃላ እንዲመለሱ ተደረገ::
ከታማኝ ምንጮች እንደተረዳነዉ ቡድኑን መርተዉ የሄዱት ክፍሌ እስመለአለም የተባሉ በብሔራዊ ደህንነት የፀረ-ሽብር መምሪያ ሀላፊ ናቸዉ:: አቶ ክፍሌ የተወለዱት ጎንደር ጋይንት ንፋስ መዉጫ ሲሆን ከታማኝ በየነ ቤተሰቦች ዉስጥ ያደጉ የቅርብ ዘመድ ናቸዉ:: ከለዉጡ በፊት የደህንነት ሰራተኛ ነበሩ:: ነገር ግን በተቋሙ ዉስጥ የግንቦት 7 ኤጀንት ሆነዉ በመስራት ተጠርጥረዉ ከስራ ታገዱ:: አሁን መልሰዉ በተቋሙ ውስጥ የፀረ-ሽብር መምሪያ ሀላፊ ሆነዋል::
አቶ ክፍሌን የላኳቸዉ አቶ እንግዳዉ አበባዉ የተባሉ በብሄራዊ ደህንነት ተቋም የዉስጥ ደህንነት ዋና መምሪያ ተጠባባቂ ዳሬክተር ሲሆኑ ተጠሪነታቸዉ በቀጥታ ለብሄራዊ ደህንነት ዋና ሀላፊ ለአቶ ተመስገን ጥሩነህ ነዉ:: አቶ ክፍሌ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ስላሉ የፖለቲካ እስረኞች እየተመላለሱ መረጃ ሲሰበስቡ የነበሩ ስለመሆናቸው ታዉቋል::
እነዚህ በጉዳዩ ዙሪያ ስማቸዉ የተጠቀሱት ባለስልጣናት ከአንድ ብሄር መሆናቸዉ; ያለ ፍቃድ ከስራ ሰአት ዉጪ ግቢዉን ጥሰዉ መግባታቸዉና ድርጊቱን የፌዴራል ፖሊስ የበላይ አካላት አለማወቃቸዉ ጉዳዩ በአስቸኳይ መጣራት ያለበት መሆኑን ያመለክታል::
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