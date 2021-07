Oduu Adoolessa 28,2021- Ilmaan Oromoo Lolaf kaaba deema jiran TPLF caala Amaaraan dhuma jirachuu

ODUU SIMBIRTUU -Injifannoo WBO lixaa fi Zoonii kibba oduu guyyaa hara’a Afaan Oromoo -GAMTAA MEDIA

Oduu Oowwituu: WBON Ilkaan Baase. Milishaa Amaaraaf Dhumate. Waldiyaa fi Gondar Balaa Keessa Jiru.

Breaking news there is a strong war in Oromia regions between the Oromia army and the Ethiopian army.

OLA’s rebel fight is taking advantage of the heavy commander of Addis Ababa in the northern Ethiopia.

There is an agreement between Oromo and Tigre.

ODUU AMMEE! Cibraan 30 Booroo Kuufamaa diinaa Aanaa Gumii “Cibraan 30 Booroo Kaambii – https://t.co/APm7BsGxT1 pic.twitter.com/KlHL34PdBP — Kichuu (@kichuu24) July 27, 2021