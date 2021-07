Oduu Adoolessa 11,2021 -Humni Addaa Oromiyaa Lola N. Amaaraatti oofama jiraachuu fi Odeessa biroo

The photo of the day!. Jabaan Waaqa han OROMOO gane dhuminni isaanni kana like a #Tegaru PP. photo Yeron Ketim

Oduu Adoolessa 11,2021-Abiy Itoophiyaan baga injifatte jechufi Qeerroo App Oromiyaa agarsisu tolche