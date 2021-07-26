Hogganoonni ABO mana hidhaa Awaash Arbaa irraa garaa Poolisii Galaanitti deebifaman

July 26, 2021

OduuAmmee : Hogganoonni ABO mana hidhaa Awaash Arbaa irraa garaa Poolisii Galaanitti deebifaman

Hogganoonni ABO mana hidhaa Waraanaa Awaash Arbaa irraa fuudhamanii bakki geeyfaman dhabamee ture yeroo ammaa mana hidhaa Boolisii Galaanitti deebifamuu maddeen amanamoo irraa mirkaneeffannee jirra
ሰበር ዜና
ከተለያዩ እስርቤቶች ባልታወቀ ምክንያት ታፍነው አዋሽ ተወስደው የነበሩና ከአዋሽ የእስረኞች ማጎሪያ በድጋሚ ወዳልታወቀ ቦታ ተወስደው ከህዝባቸውና ከቤተሰቦቻቸው ሰውረዋቸው የነበሩ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች እነ፦
#ገዳ_ጋቢሳ እና #ሌሎችም የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ከአዋሽ እስርቤት ወደ ገላን ፖሊስ ጣቢያ ተዘዋውረው እዛ መታሰራቸው ከአስተማማኝ ምንጭ ተረጋግጧል።

Breaking news 

Leaders of the OLF prisoners who were taken from Awash Arba prison camp are now found in Galan Police custody.

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