OduuAmmee : Hogganoonni ABO mana hidhaa Awaash Arbaa irraa garaa Poolisii Galaanitti deebifaman
Hogganoonni ABO mana hidhaa Waraanaa Awaash Arbaa irraa fuudhamanii bakki geeyfaman dhabamee ture yeroo ammaa mana hidhaa Boolisii Galaanitti deebifamuu maddeen amanamoo irraa mirkaneeffannee jirra
ሰበር ዜና
ከተለያዩ እስርቤቶች ባልታወቀ ምክንያት ታፍነው አዋሽ ተወስደው የነበሩና ከአዋሽ የእስረኞች ማጎሪያ በድጋሚ ወዳልታወቀ ቦታ ተወስደው ከህዝባቸውና ከቤተሰቦቻቸው ሰውረዋቸው የነበሩ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች እነ፦
Breaking news
Leaders of the OLF prisoners who were taken from Awash Arba prison camp are now found in Galan Police custody.
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