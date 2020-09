Hacee !!#Si Eegnumoo Hin Haftee?? #Irreecha!!

1. Abbootiin Gadaa biroon diinaaf bitamtanii shira kana keessatti qooda fudhachuurraa jabeessaa of eegaa. Namni an abbaa gadaati jechaa Goobanaa Hoolaa dura dhaabattu, diina waliin dhaabattee isarratti shira shirtu yoo jiraatte dafii of sirreessi.

