Hacaaluu ajjeesanii raaw´atanii maqaa isaatiin ummata irraa maallaqa saamuutti jirani.

July 22, 2020

Hacaaluu ajjeesanii raaw´atanii maqaa isaatiin ummata irraa maallaqa saamuutti jirani.
#OromoProtests in Seattle
#FreeRedwanAman Coach Eric

Team Oromia Seattle

Hacaaluu ajjeesanii raaw´atanii maqaa isaatiin ummata irraa maallaqa saamuutti jirani. Hojjetoota mootummaatiin mindaa keessanirraa 50% kafalaa jedhan. Hojjetoonnis akkas jedhan. Amma dura nu nyaattanii jirtan, har´a garuu nu hin nyaattani. Yoo dhuguma maatii Hacaaluuf quuqamtan tahe lakk. account haadha manaa isaa ifa godhaatii 50% dhiisii 100% gumaachinaaf jedhani.
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“Yaya የፒፒ ሰዎች በኦሮሚያ መስሪያ ቤቶች እየዞሩ ለሃጫሉ ብር አዋጡ ሃውልት ልንሰራለት ነው እያሉ ሰውን እየጨቀጨቁ ይገኛሉ የፒፒ ባለስልጣናት እንደሚሉት ከደሞዛቹ እስከ 50% ጠይቀን ይዘን እንድንመጣ ተብለናል ብለው ሰውን ቢለምኑም ባለፎ ለሃረርጌ ያዋጣነውን ብር በልታቹ አሁን ደግሞ በሃጫሉ ስም መጣችሁ ብሎ እምቢ ብሏል ሰራተኞችም የሃጫሉን ሚስት አካውንት ይፋ አድርጉልንና የደሞዛችንን 100% እንስጣት እንጂ dhaባ ደበሌ የመሰለ ሙሰኛ ብራችንን አይበላም እያሉ ነው።”

Yaya Beshir

#የአገው #ብሄር #ተወላጅ #የሆነው #አክቲቪስት Amaha Alemayehu

ጃዋርን የጠላቹሁት ሙስሊም ስለሆነ ነው ጃዋርን የጠላቹሁት ኦሮሞ ስለሆነባቹህ ነው እንጂ ጃዋር አማራ ኦርቶዶክስ ቢሆን ኖሮ ሀውልት ታቆሙለት ነበር በማለት እውነቱን አፈረጠው።

Dursaa O Abaadir

ከ45 አመት በፊት የነበረው ታሪክ ዛሬም እየተደገመ ነው። የነፍጠኛው ትውልድ ቢቀየርም ለሕዝቦች ያለው ጥላቻ ግን አልተቀየረም። በጊዜው የተዘገበ ዘገባ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ: “በሰፊው ህዝብ ላይ ለማመፅ ሲሞክሩ ተይዘው የሰፊውን ህዝብ ፍርድ የሚጠባበቁ ወንጀለኞችና ግብረ አበሮቻቸው እነዚህ ናቸው::”

ግን ሀቁ ለኦሮሞ ህዝብ መታገል ነው ወንጀሉ::

ጀነራል ታደስ ብሩ ኮሮኔል ኃይሉ ረጋሳ እና ሌሎችንም ምንም የማያቁት አርሶ አደር ገበሬዎች ያለምንም ፍርድ በደርግ ተረሸኑ:: አሁንም ታሪክ እራሱን እየደገመ ነው:: የኦሮሞ ትግል አሁንም ወደፊትም ይቀጥላል::

ድል ለኦሮሞ ህዝብ!!

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