Hacaaluu ajjeesanii raaw´atanii maqaa isaatiin ummata irraa maallaqa saamuutti jirani.
#OromoProtests in Seattle
#FreeRedwanAman Coach Eric
Team Oromia Seattle
Hacaaluu ajjeesanii raaw´atanii maqaa isaatiin ummata irraa maallaqa saamuutti jirani. Hojjetoota mootummaatiin mindaa keessanirraa 50% kafalaa jedhan. Hojjetoonnis akkas jedhan. Amma dura nu nyaattanii jirtan, har´a garuu nu hin nyaattani. Yoo dhuguma maatii Hacaaluuf quuqamtan tahe lakk. account haadha manaa isaa ifa godhaatii 50% dhiisii 100% gumaachinaaf jedhani.
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“Yaya የፒፒ ሰዎች በኦሮሚያ መስሪያ ቤቶች እየዞሩ ለሃጫሉ ብር አዋጡ ሃውልት ልንሰራለት ነው እያሉ ሰውን እየጨቀጨቁ ይገኛሉ የፒፒ ባለስልጣናት እንደሚሉት ከደሞዛቹ እስከ 50% ጠይቀን ይዘን እንድንመጣ ተብለናል ብለው ሰውን ቢለምኑም ባለፎ ለሃረርጌ ያዋጣነውን ብር በልታቹ አሁን ደግሞ በሃጫሉ ስም መጣችሁ ብሎ እምቢ ብሏል ሰራተኞችም የሃጫሉን ሚስት አካውንት ይፋ አድርጉልንና የደሞዛችንን 100% እንስጣት እንጂ dhaባ ደበሌ የመሰለ ሙሰኛ ብራችንን አይበላም እያሉ ነው።”
#የአገው #ብሄር #ተወላጅ #የሆነው #አክቲቪስት Amaha Alemayehu
ጃዋርን የጠላቹሁት ሙስሊም ስለሆነ ነው ጃዋርን የጠላቹሁት ኦሮሞ ስለሆነባቹህ ነው እንጂ ጃዋር አማራ ኦርቶዶክስ ቢሆን ኖሮ ሀውልት ታቆሙለት ነበር በማለት እውነቱን አፈረጠው።
ከ45 አመት በፊት የነበረው ታሪክ ዛሬም እየተደገመ ነው። የነፍጠኛው ትውልድ ቢቀየርም ለሕዝቦች ያለው ጥላቻ ግን አልተቀየረም። በጊዜው የተዘገበ ዘገባ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ: “በሰፊው ህዝብ ላይ ለማመፅ ሲሞክሩ ተይዘው የሰፊውን ህዝብ ፍርድ የሚጠባበቁ ወንጀለኞችና ግብረ አበሮቻቸው እነዚህ ናቸው::”
ግን ሀቁ ለኦሮሞ ህዝብ መታገል ነው ወንጀሉ::
ጀነራል ታደስ ብሩ ኮሮኔል ኃይሉ ረጋሳ እና ሌሎችንም ምንም የማያቁት አርሶ አደር ገበሬዎች ያለምንም ፍርድ በደርግ ተረሸኑ:: አሁንም ታሪክ እራሱን እየደገመ ነው:: የኦሮሞ ትግል አሁንም ወደፊትም ይቀጥላል::
ድል ለኦሮሞ ህዝብ!!
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