Gantuun kan kaayyoo sabaa dabarsee kenne!!

November 4, 2020

Gantuun kan kaayyoo sabaa dabarsee kenne!!

Ethiopian Press Agency /Bariisaa
“Humna gantuu balleessuuf waantota barbaachisoo hunda ni goona” -Dr Abiyyi Ahimad
 
Gaazexaa Bariisaa
 
Humna gantuu qaanessuufi balleessuuf waan barbaachisaa hunda ni goona jedhan Ministira Muummee Dr Abiyyi Ahimad. Humni badii Adda Bilisummaa Ummata Tigiraay Kaampii Raayyaa Ittisa Biyyaa RFDI birmadummaa biyyatti tiksuurratti haleellaa bane ilaalchisuun Ministirri Muummee Dr Abiyyi Ahmad ibsa kennaniiru.
Ibsasaaniin humni gantuu kun Itoophiyaanootaa waraaneera kan jedhan Ministirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad, dhimmi kun Itoophiyaaf waan gaddisisaa yoo ta’eeyyuu har’as humnoota badii kana qaaneessuufi balleessuuf waan barbaachisaa ta’e hunda ni goona jedhaniiru.

By Solomon Ungashe
Hacaaluu Hundeessaa was killed and violence orchestrated subsequently as a pretext to put Oromo political leaders in prison and prevent them from participating in elections.
More than two dozen Amharas were killed in Gullisoo, Western Oromia to justify the looming war of aggression on Tigray. The calculus is not as complicated as its designers wish it to be.
It is sad Ethiopia has to shed the blood of innocent citizens perpetually to justify her continued existence.
Pathetic!
ህገ ወጥ ቡድን ህገ መንግስት አስከብራለሁ ብሎ የመናገር አንዳችም መሰረት የለውም!
ስልጣን ለህዝብ ያስረክብ::
የኢፌድሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት በትግራይ ክልል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ

የኢፌድሪ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ጥቅምት 25/2013 ባደረገው 21ኛ አስቸኳይ ልዩ ስብሰባ መንግሥት የሀገርን ሰላምና ሕልውና፣ የሕዝብንና የዜጎችን ደህንነት የማረጋገጥ እና ሀገሪቷን ወደ ሁከትና ብጥብጥ የሚወስዱ ማናቸውንም ድርጊቶችን የመከላከል ሕገ መንግሥታዊ ኃላፊነት ያለበት መሆኑን በመገንዘብ፤ እንዲሁም በትግራይ ብሔራዊ ክልል ውስጥ ሕገ መንግሥቱንና ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን እንዲሁም የሕዝብን ሰላምና ፀጥታ አደጋ ላይ የሚጥሉ በተለይም የሀገርን ሉዐላዊነት የሚገዳደሩ፣ የፌደራል መንግሥት በሕገ መንግሥቱ የተሰጠውን ሥልጣንና ኃላፊነት በክልሉ እንዳይወጣ እና ሀገሪቷን የጦር አውድማ የሚያደርጉ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔዎችን ጭምር በመጣስ በርካታ ሕገ ወጥ ተግባራት እየተፈፀሙ በመሆኑ፤ ይህን ሁኔታ በመደበኛው የሕግ ማስከበር ሥርዓት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የማይቻልበት ደረጃ ላይ መደረሱን በመረዳት፤ በሕገ መንግሥቱ በተደነገገው መሠረት ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱን ለመጠበቅ ልዩ እርምጃዎችን መውሰድ የሚያስችል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ እና ተግባራዊ በማድረግ ሁኔታውን በመቆጣጠር በሀገሪቱ ሰላምና ሕልውና ላይ የተጋረጠውን አደጋ መከላከል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 93/1/ሀ መሰረት የሚከተለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆዋል።

የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለስድስት ወራት ተፈጻሚ የሚሆን ሲሆን፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚያስፈፅም በኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሰብሳቢነት የሚመራና አግባብነት ካላቸው አካላት የተወጣጡ አባላት ያሉት ግብረኃይል በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል። ግብረኃይሉ ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሆን ‘‘የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረሀይል’’ ተብሎ ይጠራል።አዋጁ በመላው የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መስተዳድር ተፈፃሚ የሚደረግ ሲሆን፣ እንደያስፈላጊነቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈፃሚ ወይም ቀሪ የሚሆንባቸውን ተጨማሪ አካባቢዎችነ ግብረኃይሉ በሚያወጣው በመመሪያ ይወስናል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ዝርዝር መርጃዎች በየጊዜው ለህብረተሰቡ የሚሰጡ ይሆናል።

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.