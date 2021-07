Gabrummaa mataatti baatanii alagaaf daboo lolaa dhaabachuun fafa! Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Lolli Tigiraayitti eegale kun ka’umsi isaa Oromiyaa keessa ture. Ammas lolichi kaaba biyyattiitti kan xumuramu utuu hin taane, gara Oromiyaattis dhangala’uu waan danda’uuf ilmaan Oromoo jabeessanii of ijaaruudhaan humna waraanaa isaanii kan uummata isaanii bilisoomsanii biyya walaba kan gammachuudhaan keessa jiraatan ijaaruuf qabsootti jiran tumsuufi waliin hiriiruun fardii/dirqama akka ta’e beekuun barbaachisaadha. Poolisiin Oromiyaa kan bakka hin malletti ajjeefamuuf deemu kunis booda gaabbiidhaan quba of nyaachuurra gara uummata isaanii dhaabbatanii balaa as deemu qolachuuf utuu qophaa’anii filatamaadha jenna.