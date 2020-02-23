Finfinneen Kan Oromooti. ABOn dhimma Finfinneerratti qaama kamiyyuu waliin marii hintaa’u. Oromoonni magaalaa Finfinneetti dhalatan ABO waliin deemsa eegalaniiru. Jabeessinee itti fufna.
የእለቱ መልእክት!
” ከእግዲህ ለፊንፊኔ ነዋሪዎች በገባችሁ በማንኛውም ቋንቋ እናወያያለን አብረን እንሰራለን።በፊንፊኔና በኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ኦሮሞ ያልሆኑ ሁሉም ከኦሮሞ እኩል መብት አላቸው። የኦሮሞ ነፃነት ግንባር(ኦነግ) ድሮም የታገለው አሁንም የሚታገለው ለኦሮሞና ለኦሮሞ ብቻ አይደለም።
‘እናተ ፊንፊን የተወለዳችሁ አፋን ኦሮሞ መናገር የማትችሉ ኦሮሞና የኦሮሞ ወዳጆች የሆናችሁ የኦሮሞ ነፃነት ግንባርን(ኦነግን) ውሰዱት የእራሳችሁም አድርጎት።”
ዶ/ር ሽጉጤ ደሬሳ [የኦነግ ሊቀመንበር አማካሪ]
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