“Finfinnee keessatti namootni tokko tokko maqaa Afaan Oromoon barreffame gaafa argan Jinniitu itti ka’a..,

Maqaa Gadaatti qaana’uun Oromootti qaana’uu wajjin tokkuma. Dheengadda, “Pirojektii addababayii Masqalaa kan hojjechaa jiru Geda Construction General Contractor dha” jedhanii komatan Iskindir Naggaa faa. Kan Oromooti jechuu isaaniiti. Dhaabbatichi kan Oromoo ta’uus, ta’uu dhiisuus danda’a. Har’a kunoo maqaa Gadaa jedhu sanarratti waan biraa maxxansanii dhoksaniiru.

Eenyummaafi duudhaa keenyarratti duula guddaatu taasifamaa jira. Tasa hin milkooftan!

Leta Kenei Aga



ከመስቀል አደባባዩ ድራማ ጀርባ ፣ ከንቲባዉ እና ጃዋር… | Jawar Mohammed | Takele Uma Banti | Meskel Square | Ethiopia

Gadaa jaamsuutti akka ofii hin jaamne…!

Warri Maqaa haqes, warri harka keessaa qabus turtii muraasa booda adda baafamanii qorannoon seeraa irratti akka jalqabamu Biiroon Nageenyaafi Poolisiin Finfinnee hojii jalqabaniiru.

Takele Uma Banti

Few extreme haters call call you ሜንጫው without any reason.

Other groups of haters/ignorants call you ከበቡሽ to undermine his effort in building a nation!! These who are afraid to call your real name (***phobia) call you ግለሰቡ when they appear on TV!! Few complexa’ም ካድሬ call you ግራዝማች/ደጃዝማች ግሪሳ..bla bla bla to defame you/drag down you to their level!! Most rational thinkers call you Jawar Mohammed!!

Some of your fan call you Ayatollah! and other call you an international political analyst!!International medias refer you as influential man!!

Most of your fan/supporters call you ጃ/ጃዌ/ጀዋር !!

እንኳን ተወለድክ

ጃ😍😍

Tamiru L Kitata

Jarana namicha kana waan isaa wallale jirra warrumti lamma lamma jecha oltan kun oso nudhiftani maltatan namichi yaro Mara Dr ashagire bira hin dhabamu harkka lafa jalan Dr ashagire walin dalagatuma oromo ficisiisa jira warri lamman qabsso oromo hinganne jettan kun nudhisa gane jira

አውድማ – May 12, 2020 – ወቅታዊ ትንታኔ ከአዲስ አበባ – Awedema – አባይ ሚዲያ – Ethiopia

Addis Ababa is part of Oromia. Who are you? to question that, you are feftegna. Ha, ha,