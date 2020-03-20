Finfinnee “… በዚህች ሀገር ላይ አንድ ሰው የፊንፊኔ ከተማ ከንቲባ ከመሆን ቄስ መሆን ይሻለዋል
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“… በዚህች ሀገር ላይ አንድ ሰው የፊንፊኔ ከተማ ከንቲባ ከመሆን ቄስ መሆን ይሻለዋል ለምን ከተባለ የፈለገ ቦታ መርጦ ቤቱን መሥራት ይችላል። ከዚህ በታች የምታዩት ቤት አንዱ ቄስ በስሙ የተቋቋመ በተክርስቲያን ስለሌለው ገቢ የለዉም ተጎድተዋል ተብሎ ወ/ሮ ሽብሬ ቤኛ የተባሉትን የቦሌ ቡልቡላ 93 መዞሪያ አከባቢ ነዋሪን በማታለል በአንድ ሌሊት ተሰርቶ ያደረ ቤተክርስቲያን። እንግዲህ አስቡ በቤተክርስቲያን ስም ከግለሰብ መሬት ቀምቶ ለግለሰብ ቤት ስሰራ ቁጭ ብሎ እጅ የሚያጨበጭቡ አመራሮችን የያዘ ፓርቲ ለሃገር ብልፅግና ሳይሆን ለቡድን ብልፅግና የተቋቋመ ነዉ።”
Tsegaye Ararssa
የማስተር ፕላኑ ቀንደኛ ተዋናይ ህወሀት ሳይሆን ኦፒዲኦ -ብልፅግና መሆኑ አሁን ግልፅ ሆኗል:: https://t.co/4Pw8RsDXsS pic.twitter.com/7ZdYMrSlsN
— Kichuu (@kichuu24) March 20, 2020
Koyyee faccee maal godhan fi Mootummaa Ethiopia
Shukshukta (ሹክሹክታ) – የሕወሓቷ ትርፉ ኪዳነማርያም ሽሽት ከአምባሳደርነት ወደ ኢንቨስተርነት | Tirfu Kidanemariam | TPLF | Abay
ሁሉም ነገር የጊዜ ጉዳይ ነው!
ሞቲ ቢያ
በሕይወት የሚኖር ሁሉ ይተነፍሳል። የሚተነፍስ ሁሉ ግን “እየኖረ” አይደለም። አብዘኛው በላቡ፣ በደሙና በሕይወቱ ጥቂቶችን የእውነት ኑሮ ያኖራል። የሁሉም መጨረሻ ግን አንድ ነው። ቤታቸውም አንድ ይሆናል። ምክኒያቱም ሰማይ ላይ የተሰቀለው ወደ ምድር ይወርዳል። ከቪላው ወጥቶ በከርሳ ምድር ውስጥ ይሆናል። ጎጆው ከፈረሰችበት ድኃ ጎን ይጋደማል። በቀብሩ ላይ ሙጃ ይበቅላል።ሁሉም ነገር የጊዜ ጉዳይ ነውና..
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