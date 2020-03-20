Finfinnee “… በዚህች ሀገር ላይ አንድ ሰው የፊንፊኔ ከተማ ከንቲባ ከመሆን ቄስ መሆን ይሻለዋል

March 20, 2020

Finfinnee “… በዚህች ሀገር ላይ አንድ ሰው የፊንፊኔ ከተማ ከንቲባ ከመሆን ቄስ መሆን ይሻለዋል

#Finfinnee (Inbox)

“… በዚህች ሀገር ላይ አንድ ሰው የፊንፊኔ ከተማ ከንቲባ ከመሆን ቄስ መሆን ይሻለዋል ለምን ከተባለ የፈለገ ቦታ መርጦ ቤቱን መሥራት ይችላል። ከዚህ በታች የምታዩት ቤት አንዱ ቄስ በስሙ የተቋቋመ በተክርስቲያን ስለሌለው ገቢ የለዉም ተጎድተዋል ተብሎ ወ/ሮ ሽብሬ ቤኛ የተባሉትን የቦሌ ቡልቡላ 93 መዞሪያ አከባቢ ነዋሪን በማታለል በአንድ ሌሊት ተሰርቶ ያደረ ቤተክርስቲያን። እንግዲህ አስቡ በቤተክርስቲያን ስም ከግለሰብ መሬት ቀምቶ ለግለሰብ ቤት ስሰራ ቁጭ ብሎ እጅ የሚያጨበጭቡ አመራሮችን የያዘ ፓርቲ ለሃገር ብልፅግና ሳይሆን ለቡድን ብልፅግና የተቋቋመ ነዉ።”

Tsegaye Ararssa


Koyyee faccee maal godhan fi Mootummaa Ethiopia

Shukshukta (ሹክሹክታ) – የሕወሓቷ ትርፉ ኪዳነማርያም ሽሽት ከአምባሳደርነት ወደ ኢንቨስተርነት | Tirfu Kidanemariam | TPLF | Abay

ሁሉም ነገር የጊዜ ጉዳይ ነው!

ሞቲ ቢያ

በሕይወት የሚኖር ሁሉ ይተነፍሳል። የሚተነፍስ ሁሉ ግን “እየኖረ” አይደለም። አብዘኛው በላቡ፣ በደሙና በሕይወቱ ጥቂቶችን የእውነት ኑሮ ያኖራል። የሁሉም መጨረሻ ግን አንድ ነው። ቤታቸውም አንድ ይሆናል። ምክኒያቱም ሰማይ ላይ የተሰቀለው ወደ ምድር ይወርዳል። ከቪላው ወጥቶ በከርሳ ምድር ውስጥ ይሆናል። ጎጆው ከፈረሰችበት ድኃ ጎን ይጋደማል። በቀብሩ ላይ ሙጃ ይበቅላል።ሁሉም ነገር የጊዜ ጉዳይ ነውና..

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