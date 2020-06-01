#Fiigichi_Ijoollee_Hamma_Mana_Daabbooti
#Bilxiginnaan dhaadachuu itti fufteerti garuu dhaadannoon isii hamma oromoon obsa fixatuutti qofa. Amma oromoon obsa fixateera gorsees fixaateera dhoksees fixateera wanni #Oromoo harkaa mucucaattee amma #Bilxiginnaa qoma dhiibsisaa jiru #Tokkummaa akka bara wayyaanee san dhabuu oromooti dhaabboleen oromoo wal jala dhaabbachuudha anaaf ebaluukoo yoo hin taane jechuudha malee gaarummaa bilxiginnaa oromoon jaalatee miti warra lafa kaareen fudhatee callisees miti warra zayitaaf sukkaaraan afaan qabatees miti warra furtuu konkolaataan karaa irraas maqee miti warri qabsoo oromootti gufuu ta’ee socho’uu dhoorkee #Bilxiginnaa ganamaa galgala akka ummata arrabsan taasise warra quba abbuudduu qabatee moggee muree gatuu barbaaduudha
Garuu wanni hubatamuu qabu oromoon onnee diina ittiin sodaatu onnee ibsa ijjannoo gantuu ittiin sodaatus hin qabu inumaa itti nu jabeessa malee
Oromoo dammaqi.
#Finfinne (Inbox)
“ትላንት የኦሮሚያ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የሀሆነው ግለሰብ ሲናገር የነበረው ኦሮሚያን በሚያህል ክልል ውስጥ የቢሮ ሀላፊነት ቀርቶ ተራ ሰራተኛ ለመሆን እንኳን መመዘኛዎችን የሚያሟላ ኤደለም፡፡ ለነገሩ ለካ ሁሉም የቢሮ ሀላፊዎች የሚሾሙት በእውቀት ሳይሆን መመዘኛው የሌብነት ችሎታ፣ በጉበኝነት፣ በሰባዊ መብት ጥስት የሚፈለጉ፣ በተላላኪነትና አጎብዳጅነት፣ በሴሰኝነት፣ በሰካራምነት(ባንኮኒ ተደግፎ ሚያደር)፣ ባጠቃላይ በጸረ ህዝብ አመለካከታቸው ነው፡፡ ለዚህም ነው ህሊና የሚባል ነገር ያለፈጠረባቸውና እርስ በርሱ የሚጣረዝ ሀሳብ የሚሰነዝሩት፡፡ ለምሳሌ ይህ ሰው ከተናገራቸው ውስጥ፤
1. “አምንስቲ ኢንተርናሽናል ከደር ጀምሮ ስለ ሀገራችን ጥሩ ነገር ተናግሮ አያውቅም“ አለ፡፡ እንደዚህ ግለሰብ አገላለጽ በወያኔ ዘመን የተፈጸሙ ግፎች እነ ይህ ድርጅት ያወጣቸው ሪፖርቶች ሁሉ ስህትት ነበሩ፡፡ በወቅቱ ያለተፈጸመን ድርጊት ነው ተፈጸመ ተብሎ የተዘገበው ማለቱ ነው፡፡ ለዚህ ሰው አብረውት ሚሰሩት የክልሉ ካቢኔ አባላት ያፈሩበት ይሆን ??? አይመስለኝም፡፡ ምክንያቱም ኮካ ስለሆኑ አስተሳሰባቸው አንድ ነው፡፡
2. “ስለ 86 ሰዎች መገደል ስላልተዘገበ መግለጫው ስህተት ነው፡፡“ አለ፡፡ ሌላው ሁሉ እንተወወና ለዚህ ደርጊት ሙሉ በሙሉ ተጠያቂው በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞዋቸውን ለመግለጽ ባዶ እጃቸውን የወጡ ዜጎች ላይ መሳሪያ የተኮሰው፤ ያስተኮሰው፤ በገጀራና ጩቤ ሰዎች ሲታረዱ ዝምታን የመረጠው ማን ሆነና ነው? የአዳማውንና ሌሎች አካባቢን ጥቃት የረሳን መሰለው፡፡ ገዳዮቹን ማን እንዳደረጀና እንዳሰማራ ጠንቅቀን እናውቃለን፡፡
3. “በሌሎች ታጣቂዎች (ጫካ ያሉ) የተገደሉትን ሪፖርቱ አለካተተም“ አለ፡፡ ነገሩ ለምን እኛ የገደልነው ብቻ ይወራል የሚል ትረጉም ይሰጣል፡፡ ጫካ ያለ ታጣቂ ስለገደለ መንግስትም ሰላማዊ ዜጎችን በመግደሉ መወቀስ የለበትም ብሎ መከራከሩ ነው፡፡ ግለሰቡ በማንም ይሁን በማን ዜጎች ጥቃት ሲደርስባቸው መንግስት ሙሉ ሃለፊነት እንዳለበት የማያውቅ የጸጥታ ቢሮ ሀላፊ፡፡
4. ዜጎች ላይ ጥቃት ሲፈጸም እውነታውን ለህዝብ አይንና ጆሮ ያደረሱ እና የአምንስቲ ኢንተርናሽናልን ሪፖርት ሽፋን የሰጡ ሚዲያዎችም እንደሚጠየቁ ዛቱ፡፡ ለነርሱ ሚዲያ ማለት ህዝባዊ ወገንተኝነትና እውነትነ መናገር ሳይሆን የፓርቲ ወገንተኛ መሆንና እውነትን አዛብቶ መዘገብ ነው፡፡
5. ሪፖርቱ እኛ ሳንጠየቅ ለምን ወጣ አሉ፡፡ አስገራሚው ነገር ውጪ ጉዳይ ተጠይቀን ጊዜ አጣን ሲል፤ በሪፖርቱም ከርሳቸው ቢሮ ምላሽ ማጣቱ ሲገለጽ፤ ለማድበስበስ የማይመስል ወሸት ከአንድ ቢሮ ሀላፊ፡፡ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች መረጃ ፈለገን ነው ሲሉ ዋቸው ስልክ ደርግሞ የሚዘጋ ሁላ ልማድ ሆኖበት ምላሽ መሽጠት አቅቶት ሌላው ላይ ጣት ሊቀስር ይሞክራል፡፡
“አቦ በቃ መቸውንም ይህ ፓርቲ በእንደዚህ አይነት መሳቂያ ሰዎች ተሞላ ነው፡፡”
~ከፊንፊኔ።
Tsegaye Ararssa
Dhiiga Ilmaan oromoon
Harka kan kee dhiqattee
Ilmoo bofaa akka taate
Afaan keetiin himattee
Lafeen ilmaan oromoo
Ijaartee mana guddaa
Saba bal’aa kiffisuuf
Cabsitee lafee dugdaa
Gaayyoon qottee darbatte
Hin taatu sanyii garbuu
Hamma fedhes bubbulu
Hin hafu barri darbuu
Bakka ilmaan oromoo
Dhaabbatte lafa hamtuu
Atilleen hin hanqattuu
Sana beekkadhu gantuu
Isa dhiigaan uffatte
Har’as dhiigaan mulqatta
Qixxaa gogaa hammattee
Bishaan raafuun unatta
Qeerroon kalee si aangomse
Gumaachee lafee dhiiga
Har’a didee fincilee
Ijaarsa kan kee diiga.
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