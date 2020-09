Federal police is totally compromised. It serves Bilxiginaa and lunatic Abiy Ahmed.

All states should absolutely expell or at least monitor all and any movement of this cabal force.

በመቀሌ ከተማ ያለ ክልሉ መንግስት ፈቃድ ከ ግቢ ወቶ ካሜራ ገጥሞ ሲንቀሳቀስ የነበረዉ የፌደራል ፖሊስ ፒክ አፕ መኪና በቀበሌ 15 SOS ባጃጅ ፌርማታ አካባቢ ሲደርሱ በትግራይ ልዩ ኃይል ከነ ሾፌሩና ከአራት የፌደራል ፖሊስ አባላት ጋር ተይዞ ታስሯል።

Viidiyoon kun Waggaa tokko dura 𝗞𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗺𝗺𝗮𝗰𝗵𝘂𝘂 𝗔𝘆𝘆𝗮𝗮𝗻𝗮𝗮 Jia 11 erga hidhamee bahee kan dubbate ture.Yeroo sana iyyuu Oromoo kuma 9tu hidhaa jira jedhe.Har’a hoo eessa jirra.Koloneelichi Dubbiinsaa waan dinqiiti. 𝗞𝗼𝗹𝗼𝗻𝗲𝗲𝗹 𝗚𝗮𝗺𝗺𝗮𝗰𝗵𝘂𝘂 𝗔𝘆𝘆𝗮𝗮𝗻𝗮𝗮 Ammas Marsaa Lammaffaa hidhamee jira.