Ethiopia’s PM has gone to the battlefront: State-affiliated media

November 24, 2021

Ethiopia’s PM has gone to the battlefront: State-affiliated media

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1 Comment

  1. እግር ጭንቅላትን ተክታ ማሰቢያ ማሰላያ ሆና ልታገግል አትችልም፥ነገር ግን እዚህ ሁለት የታሪክ አተላ ሆው ሳለ ታሪክ መሥራት የአማራቸውና በአማራይቷ ኢትዮጵያ ታሪክ መመዝገብ የቋመጡ ኢትዮጵያውያን እግር ከጭንቅላት እደምትበልጥና የተሻለ ኑሮን ለመምራት እንደምታስችል ሩጠው አሯሩጠው ቀድመው በመግባት በሚሊዮናት የሚቆጠሩ ሀብትና ንብረትን አፍርተዋል(Mr Haile gebresilassie and feyisa lelisa)፥፥ ነገን ማንያውቃል ፈርጥጠው ከባልንጀሮቻቸው ቀድመው ከሸዋሮቢት ገስግሠው በሩጫ ጅቡቲ ለመግባት ይችሉ ይሆናል፥፥ሠራዊታቸው ከመቀሌ ኮሞቦልቻ ፈርጥጦ እንደደረሰ ሁሉ እዚህ አትሌቶች ተፈጥሮ የቸረቻቸውን ሥጦታ ተጠቅመው በፈጥነትና አሥገራሚ በሆነ የአሯሯጥ ስልት አስመራ ካልሆነም ጅቡቲ ሪከርድ መሥበር ከቻሉ ዱባይ ይገቡ ይሆናል ፥እግር አላቸው ፤፤ጭንቅላታቸው እንደማይሰራ ግን ከሌላ ጊዜ በበለጠ አሁን እያሳዩን ነው፥፥የጥፋት መልዕተክኛ የሻቢያ ቅጥረኛን አቢይን ተከትለው መሄዳቸው በቂ ማሳያ ነው፤፤የሚዳቋ ተፈጥሯዊ የሩጫ ችሎታ ከነብርና ከአንበሳ እንደማያድናት ሁሉ እግራቸው ከጥይት እንደማያጥላቸው እሙን ነው፥፥ጊዜ ይፍታው፥፥የተጋሩ እሥራትና ዕንግልት ይቁም፥፥የጅምላ ዕልቂት አቀናባባሪዎችና ደጋዎቻቸው ለፍርድ ይቅረቡልን፥፥በብልፅግና የሀሰት ክስ ተመሥርቶባቸው የታሰሩት ሁሉ ይፈቱልን ፥የዘር ተኮር የጅምላ እሥራት ዘርፊያ እና ግድያ ማንገላታትን ጨምሮ ይቁምልን፥፥

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