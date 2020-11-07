Ethiopia’s parliament votes to approve interim gov’t for Tigray -media
ADDIS ABABA, Nov 7 (Reuters) – Ethiopia’s parliament voted on Saturday to approve the formation of an interim government for Tigray region, state-affiliated Fana broadcasting said.
A simmering row between Prime Minister Abiy Ahmed’s federal government and his former Tigrayan allies exploded on Wednesday after Abiy ordered a military campaign after accusing the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) of attacking a federal military base and trying to steal equipment. (Reporting by Dawit Endeshaw; editing by George Obulutsa and Jason Neely)
ዘመቻው ህወሃትን እንዳይጠቅም ጥንቃቄ ይደረግ
ቀደም ሲል በህወሃት ላይ የሚደረገው ዘመቻ በዋናነት የመከላከያ ጉዳይ ነው የሚል ሃሳብ ሰንዝሬ ነበር።
ይሄንን ሃሳብ በአጭሩ በመጻፌና ባለማብራራቴ አንዳንዶች በተሳሰተ መንገድ ካሰብኩት ውጭ እንደተረዱት ተገንዝቢያለሁ።
ምንም እንኳ መከላከያ በውድቅት ለሊት በከሃዲው ቡድን ቢጠቃምና ከፍተኛ ጉዳት ቢደርስበትም፣ በእኔ እምነት መከላከያን የሚያህል ግዙፍ ሃይል ወያኔን በአጭር ጊዜ ያለጥርጥር ዶጋ አመድ ማድረግ ይችላል። ህወሃትን በዘመነ ደርግ የረዱት ሁኔታዎች አሁን የሉም። ሱዳንን እንደፈለጉ መወጫና መግቢያ መነገጃ ማድረግ አይችሉም።
ወዳጃቻቸው አልበሽር እንኳን እነርሱን ሊታደግ ለራሱም ተከርችሞ ሞቱን እየተጠባበቀ ነው። በሰሜን በኩልም ጋራ የሚያህል ጠላት አላቸው። ሻአብያ ሃይሉን አሰባስቦ እየጠበቃቸው ነው። በአፋር በኩልም የትም አይደርሱም። ማለቂያ የሌለው ግፍና ዝርፍያ የፈጸሙበት የአፋር ህዝብም የማርያም መንገድ አይሰጣቸውም። በስተደቡብ ተዘርዝሮ የማያልቅ በደል፣ ግፍን፣ ክህደት ሰቆቃ የፈጸሙበት የአማራ ህዝብ በቃ ብሎ ተነስቷል። ህወሃት ታሪኩ በሙሉ የክህደት፣ የዘርፋ፣ የጭካኔ፣ የበደልና የሽብር በመሆኑ አንድ እንኳ ለይስሙላ ከንፈር የሚመጥ ወዳጅ የለውም። ፋሽታዊው ቡድን የመጨረሻው ውድቀቱ የከፋ ነው።
Ethiopia’s parliament voted on Saturday to approve the formation of an interim government for Tigray region, state-affiliated Fana broadcasting said.
አስተያየቴ ወታደራዊ ጥበብና ስትራቴጂ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን የአንድ ዜጋ ሃሳብ ነው። በእኔ እምነት ህወሃት የትግራይን ህዝብ እየለየ ተወረርክ እያለ ግጭቱን ህዝብ ለህዝብ ለማፋጀት እንዳይጠቀምነት የሚል ስጋት አለኝ። ህወሃት ለአገርና ለህዝብ ደህንነት ዴንታ ስለሌው ግጭቱን ህዝብን በህዝብ ላይ ለማነሳሳት እንደሚጠቀምበት መገመት ቀላል ነው።
ትብብሩ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ህወሃት የኢትዮጵያ ህዝብ ዋነኛው ጠላት መሆኑን ብዙ ብለንበታል። ሆኖም ከክልል ሚሊሽያና ሰራዊት ይልቅ መከላከያ እጅግ በተሻለ መንገድ ህወሃትን ድባቅ መምታት ስለሚችል ሁኔታዎች እንዳይወሳሰብ ከሚል እሳቤ እንጂ ዘመቻው ለመከላከያ ብቻ ይተው በሚል አይደለም። ይሁንና የእኔ እይታ የግለሰብ ሃሳብ ነው። ከእኔ የተሻለ በተለይ በወታደራዊ ስትራቴጂና ጥበብ የተካኑ የተሻለ ሃሳብ መሰንዘር እንደሚችሉ አልጠራጠርም።
ጉዳዩ ሊያውያይ የሚችል ሃሳብ በመሆኑ የተለያየ ቅን ሃሳብ የጠራ ግንዛቤ እንዲኖረን ያስችላል የሚል ግምት አለኝ። በተረፈ ህወሃት እንደ ናዚ ፓርቲ ካልተደመሰሰና በህግ ካልታገደ እንኳን ለኢትዮጵያ መላው የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና እፎይታ አግኝቶ መኖር እንደማይቻል የህወሃት ቆሻሻ ታሪክ በቂ ማስረጃ ነው።
Abebe Gellaw
ድል ለኢትዮጵያ ጭቁን ሕዝቦች!
Victory to the oppressed people of Ethiopia!
Wolaita stands with Oromo , Oromo stands with Tigray, Tigray stands with Somalia, Somalia stands with Gambela , Gambela stands with Sidama , Sidama stands with Amhara, all we the nations nationalities of Ethiopia , who have been oppressed and marginalized we stand together until democracy, peace, development and rule of law is prevalent in our one and only one Country , Ethiopia.
ፈዴራሊዝም ይለምልም!
We will prevail!
Be the first to comment