Ethiopia’s Defense Minister, Lemma Megersa, is under house arrest.

Hearing from credible sources that Ethiopia’s Defence Minister, Lemma Megersa, is under a house arrest as of this morning. Last night, the Chief of the Army, General Adam, called Lemma and told him that: (1) the PM doesn’t believe his services are needed any longer, and (2) that he should not leave his house until further notice.

Not sure where to start on this but if there is one thing that exposes Abiy Ahmed’s zero-sum politics and his dangerously Machiavellian mindset, it is his betrayal of Lemma Megersa. Yes, he betrayed the Oromo cause that brought him to power and singled out Oromo nationalism and unity as a threat to his power and things that must be eviscerated, but Lemma is the man who put Abiy ahead, and made him a PM. Without Lemma, Abiy would not have become a PM, and indeed the entire OPDO cabal would not have received the backing of the Oromo public. If he is capable of betraying Lemma Megersa, everyone else must be expendable cogs within his political machine.

His party is now purged of all dissenters and critical voices and the opposition camp is totally muzzled. Abiy is so intolerant that he even arrested Lidetu Ayalew. What kind of threat does Lidetu represent to Abiy? Most people might see this as a momentary power-struggle between individuals and groups but it is impossible to isolate this event from the larger events that dominated Ethiopia's politics since Haacaaluu's assassination. And it goes to the core of whether the Ethiopian body-politic, as an idea and a project of the future, will survive or not. Awol Kassim Allo

Ani PP ta’ee hin beeku. PP isa kam keessaa akka na ari’an anuu hin beeku. Dhiifama gaafatee ture kan jedhan soba guddaadha.

~ Obbo Lammaa Magarsaa

Bilxiginnaan damee Bahir Dar har’a walgahii irra turan. Walgahii kana dursanii karoorfatan. Garuu maddi amanamaa FI akka jedhutti haasaa Shimallis irratti marii godhaniiru. Dubbi himaan Abiyyi Ahimad Nigusuun gara magaalattiiti bobba’eera. Har’a achi jira. Boruus walgahii waliin itti taa’an qabu. Haasaa Shimellis kaleessa baheen wal qabatee ADP fi ODP gidduu wal garreffannaan uumamuun isaa shakkii hin qabu. Hoggantoonni naannoo Amaaraa jiraattoota naannichaa fi roggeeyyii isaanii irraa dhiibbaa guddaatu itti godhamuuf deema. Ammas ODPtu isin fe’aa jira jedhaanii itti duulaa jiru (dhugaan jiru faallaa kanaa ta’uun beekamaadha). Kanaaf ADPn Abiyyiin Shimallis fi nurraa tokko filadhu jechuun isaanii hin hafu. Abiyyi eenyu akka filatu ifa. He will throw Shimelis under the bus. Shimellis ergamaa amanamaa Abiyyi ta’uun isaa shakkii hin qabu. Ta’uus Abiyyi Bilxiginnaan (his brainchild) kufuurra Shimellis aangoorraa darbuu filata jedheen yaada. Shimallis filannaan wal shakkii fi kufaatiin PP daran ni haammaata.

Shimallis waan fedhe jedhuus bilxiginnaan Oromoof fedhii addaa wayii akka hin argamsiifne hoggantoonni lachuu beeku. Haasaan kun Oromoo afaanumaan mirqaansuun ni danda’ama amantaa jedhuurraa madda. Garuu ADPin carraa kana ODP irraa “additional concessions” gaafachuuf itti fayyadamti. Kanaan dura wanti ADP fi finxaaleyyiin amaaraa gaafatanii Abiyyin dhoowwaman baay’een hin jiran.

⚡️Ministeera hajaa alaa nutu fudhachuu qaba jedhan. Abiyyi kenneef.

⚡️Ministeera galiwwaanii nutu fudhachuu qaba jedhan, Abiyyi kenneef.

⚡️Homaan waraanaa harka isaanii jira. Dhiheenya kana tika akka fudhatan eegama

⚡️Jawaar hidhamuu qaba jedhan. Abiyyi hidheefi.

⚡️Lammaan sabboonaa Oromooti ofirraa ari’i jedhaniin. Abiyyi Lammaa hisiisuuf qophiirra jira.

⚡️Midiyaleen Oromoo dhabamuu qabu jedhan, Abiyyi OMN dabalatee hunda cufeef.

⚡️Qeerroo irraatti olola jibbinsaa hamaa oofaa bahaan. Abiyyi dargaggoota Oromoo kuma dhigdamaa ol hidhaatti naqeef.

⚡️Naarativiin siyaasaa biyyattii jijiramuu qaba sabni cunqurfame hin jiru jedhan, Abiyyi dhugaadha jedheen.

⚡️Mootota keenya kan xiqqeessu arguu hin feenu jedhan. Abiyyi kanas isaan cinaa dhaabatee falmeef.

⚡️Miidiyaa fi bitamtoota Oromiyaa keessatti bobbaasanii maqaa saba kanaa yeroo xurreessan MNOn deeggarsa godhaafii jira.

⚡️Miidiyaan bilxiginnaa inni guddaan har’a ESAT ta’eera.

⚡️Har’a deeggartoonni Abiyyi Finfinnee keessatti bookkissan janaraaloota darguu fi leellistoota sirna moototaati.

⚡️Faajjiin sabaaf sablamii bakka bu’u alaabaa isaanii irratti hin mul’atu fi kkf..

Walumaagala jijjiirama kanarraa wanti Oromoon fayyadame jiraannaan akkuma Haaceen jedhe abaarsa qofa. ADPin ammas haasaa Shimellis kanaan wal qabatee gaaffilee deebii hin arganne qabna jechuun isaanii hin hafu. Kana keessaa tokko Finfinnee nutu bulchuu qabaadha. Haasawa Shimellis keessa jechoota fi yaadoonni isaan muufachiisan baay’eetu jira. Dhugaa dubbachuuf hasaan isaa kun siyaasa akka hin beekne agarsiisa. Namni akkamitti “amaarri du’aa jira” jedhee waltajjii irratti dubbata? Ee magan. Saniis ta’e kana ADPn waan kana akka salphaatti gadi hin dhiiftu. Kanaaf Abiyyi wal gaarreefannaa hirdhisuuf jecha kan isaan gaafatan caalaa gochuufii danda’a. Miseensoota ADP tasgabbeesuuf maal akka godhuuf kan waliin arginu ta’a. Shimellis fi bilxginnaan garuu rakkina keessa jiru. Gumgummiin naannoolee hundarraa dhagahamaa jira. Dhiibbaan alaa itti cimnaan PPn umuriin ishii xiqqaadha.

THE FINFINNE INTERCEPT

ዘመቻ ግብአተ ስኦል

” ከዚህ በሃላ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በአንድ ፖርቲ መቀጠል ማለት ከአማራ ህዝብ ጋር ፊት ለፊት መላተም ማለት ነው፡፡ ለራሳችንንና ለህዝባችን ክብር ሲባል ከዚህ ቀን ጀምረን ሽመልስ አብዲሳ በፖለቲካዊ ውሳኔ ከብልፅግና እንዲባረር ብቻ ሳይሆን በህግ አግባብ እንዲጠየቅም ማድረግ ካልቻልን አንቅሮ የተፋን የአማራ ህዝብ፤ የቀረችው እንጥፍጣፌ ትእግስት ጨርሶ አርቆ ቆፍሮ እንደሚቀብረን እርግጠኛ ነኝ፡፡ በቆየ የአጎብዳጅነት ባህሪያችን ህዝቡ በማንም ውርጋጥ እንዲሰደብ አድርገነዋል፡፡ እውነት እንነጋገር ከተባለ ከሽመልስ በላይ የአማራ ህዝብ ዋና ጠላቶቹ እኛው ነን፡፡ ስለዚህ በበኩሌ አብይ አሕመድ ወይ ሽመልስን ወይ እኛን መምረጥ አለበት”

አቶ ላቀ አያሌው