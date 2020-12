Ethiopians Flee To Sudan Amid Conflict

Thousands of Ethiopian refugees have poured into Sudan to escape the month-long fighting in Ethiopia. Eyder Peralta is at the makeshift camps.

100 ህወሃት ለመያዝ ይህ ሁሉ?

የአብይ ሞላ እዝ ከነ አየር ሀይሉ የአማራ ልዩ ሀይልና ምልሻ የአፋር ሰራዊት የሱማሌ ሀይል የኤርትራ 70% ሰራዊት የEUA ድሮን መላው የክክሎች አስተዳደር ድጋፍ መላው የክልሎችና የመንግሥት እና የሀበሻ ሚድያዎች ዘመቻ

ከዛስ የትግራይ ከተሞችን በቦንብ በአየርሀይል ሚግ ማጋየት፣ የትግራይ ህዝብ ሀብትና የሀገር ሀብት ማጋየት