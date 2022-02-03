Ethiopian – Anger in Afar – Abiy Ahmad in Borena. Lubbuun dhala namaa qaaliidha.
Ethiopian Orthodox Church mass demonstration against govt – Anger in Afar – Abiy Ahmad in Borena
Lubbuun dhala namaa qaaliidha. Dhiigni namaa waan akka salphatti dhiqatanii namarraa bahuu miti.
ODDUU AMEE Waranii Waloo 2WBO fi Gambelaa Guyaa Araa Tarkanfii
Stop mass killing, arrest and torture of Tegaru, Oromos and all other ethnic members. Open humanitarian corridor to the people in need.Victory to the oppressed and defeat to those who wage war against civilians based on their ethnic background and political views. Actors , sponsors and supporters of Mass killings of Tegaru, Oromos, Kimant, Agew, Gumuz, Shinasha, Welayata, Gurage etc to the ICC and must face justice.
#Stop delivering genocidal machines to Ethiopian governement and its accomplice the Eritrean leader-arche of terrorists!!!
በነፍጠኛቹ መንደር በሊሂቃኖቹ ሸፍቶ ጫካ መግባት የተለመደና ሲወራረስ ቆይቶ እስከ ዘመናችን ነፍሰ በላዎቹ ሌቦች ፋኖዎች የደረሰ ታሪካዊ ቅርሳቸው ነው፥፥ ብዙዎች ለዚህ ዓይነቱ የጥፋት ተግባር አድናቆታቸውን ሲለግሱለት ለፉከራ የሚያገለግል ስንኞችንም ያለ ንፍገት እያበረከቱ ነፍስ አጥፍቶ የጎረቤትን ፍየሎችና ምሽቱን ደፍሮ ጫካ መግባት ከባህላዊ እሴቶች አንዱ ሊሆን አብቅተውታል፥፥ይህ የሚከናወንበት ኮምፓሱ ለጠፋቹ ከነ አማራ ሊሂቃኖቹ መንደር ነው፥ከፋኖዎቹ ፦፦የአመፅና የጅምላ ግድያ ዋናዎቹ፥፥
ትውልዱ ይህን አገር አጥፊ ትውፊት ሽፍታነት እንደ ጀብዱ ቆጥሮት ሲቀባበለው ቆይቷል ፥፥በንጹሓን ደም የሚታጠቡት የጸሓይ ግለት ያከሠላቸው ሊሂቃኖቹ(ጥቁር አፍሪካዊነታቸውን የሚጠየፉት እንደ ኖራ የነጣን ምርጥ ዘር አምሓራ ነን ባዮቹ ልሂቃን) ሰላምን ጠልተው ፍፃሜ ለሌለው እልቂት ሕዝባቸውን ሲያሰናዱ ይታያሉ፥፥
ፋኖ ና የብልፅግና መሪዎች ሁሉ ጎሣ ፆታ ሳይለይ ሁሉም ወደ ፍርድ ይቅረቡልን ፥፥ሀገር አፍራሽ የብሔር ብሔረሰቦች ጠላት ፋኖ ና ብልፅግና እንጂ ህውሃት አይደለም፥፥ሀገረ ትግራይ የኢትዮጵያ የታሪክ መፍለቂያ፥መገኛ፥ ና ማህደር ብቻ ሳትሆን የውድ ልጆችዋን አጥንትና ደም ከሥክሳና አፍሥሳ ያለንፍገትም ለግሣ ኢትዮጵያን ለዘመናት ያቆየች ባለውለታዋ ናት፥የትግራይ መሪዎችና ሕዝቧ ለኢትዮጵያ እድገትና ከፍታ እንጂ ለመፍረሷ ተጠያቂ ና ምክንያት አልነበሩም ለወደፊቱም አይሆኑም፥፥በአንፃሩ የአማራ ልሂቃን እንደ አውራዎቻቸው ሚኒሊክና መሰሎቹ ከባዕዳን ጋር በመመሳጠርና ሀገራዊ ሀብቶቻችንና ፥መዛግብትን አሳልፎ በመሥጠት የሀገር ክህደትን እንደ ቅርስና ርስት ሲያወርሱ ለዚህ ጊዜ አድርሰውናል ፥፥የዘመናችን ልሂቃኖቹም ይህንን ርኩሰት ከአባቶቻቸው በመውረስ ከቀደምቶቻቸው የባሰ ግፍና የጅምላ ጭፍጨፋ እየፈፀሙ ቆይተዋል፥፥ይህ የደም ጥማታቸውን አላረካ ቢላቸው ከሠላም ይልቅ ጦርነትን መርጠው በህፃናት ልጆቻችንና አረጋውያን አባቶቻችን የረሀብ ዕልቂት ሲሳለቁ የበለጠ ጥፋትን ሲያቅዱና ሲመኙልን ከመስማት ባለፈ በተግባር ሌተ ቀን ሲያሳዩንሕፃናትንና ወጣቶችን በትግራዋይነታቸው ብቻ ሲገድሉ ሲያሰቃዩ ይውላሉ፥፥ ዘር ጎሣ ብሔር ሳይለይ ፍትሕሕና ፋታ በአማራና በኤርትራ ወታደሮች ለሚሰቃዩና ለሚንገላቱ ሁሉ ይምጣልን፥፥በግፍ ክቡር ሕይወታቸው ላጡ ሁሉ ነፍሳቸውን በአፀደ ገነት አላምክ ያኑርን ያሳርፍልን፥፥ አሜን፦፦