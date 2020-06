Ethiopia says set to begin filling disputed dam in 2 weeks

By ELIAS MESERET, Associated Press

ADDIS ABABA, Ethiopia (AP) — Ethiopia on Saturday said it is set to begin filling a $4.6 billion hydroelectric dam on the Blue Nile within the next two weeks and that construction will continue, hours after the leaders of Egypt, Sudan and Ethiopia agreed late Friday to return to talks aimed at reaching an accord over its operation.

“It is in this period that the three countries have agreed to reach a final agreement on few pending matters,” a statement from the Ethiopian prime minister’s office said.

በመሰረቱ የኦሮሞ ህዝብ ደም እንደ ውሃ እየፈሰሰ ስለ ውሀ የማውራት ፍላጎት የለኝም:: ነገር ግን የአባይ ጉዳይ የአሻግሬን ፊኛነት ራቁቱን አቁመው ካሳዩን ነገሮች አንዱ መሆኑ ሊሰመርበት ይግባል:: ወይ አላወቀ ወይ አዋቂዎችን አልሰማ: ወይ የአገሪቷን የዲፕሎማሲ መርሆችን አክብሮ እልሰራ:: ፊኛ መሆኑን እያወቀ ብቻውን በአየር እየበረረ ዝም ብሎ ፊሽካ እየነፋ ይሄው ማንም ሳይነካው ፈነዳ:: አይ አሻግሬ:: #ፊኛ #ፊሽካ

~by Etana Habte

“የማይነጋ” መስሎአቸው፣ የፈጸሙትን የክህደት ተግባር ለመሸፈን፣ ሰውን ‘ባንዳ፣ ‘ተላላኪ’ ሲሉ የነበሩት ብልጥግናዎች፣ ዛሬ ተጋለጡ። ድሮም መላላክን፣ ክህደትን፣ ማስመሰልን፣ እና የአደባባይ ቅጥፈትን የአስተዳደር ስልትና የአኗኗር ዘይቤው ያደረገ ቡድን፣ መጨረሻው፣ ተጋልጦ መዋረድ ነው። The truth will always catch up with you. ገና ለፍርድ ትቀርባላችሁ። And then, as always, we will have the last laugh.

#አብይ_ከሃዲ_ነው!

#Abiy_must_be_removed!

ትናንት ምሽት የተካሄደውን ውይይት የመሩት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝደንት ሳይሪል ራሞፎዛ ሀገራቱ በህዳሴ ግድብ ዙርያ በመጪዎቹ ጥቂት ሳምንታት በአፍሪካ ህብረት በሚመራ ሂደት ስምምነት ላይ እንዲደርሱ መስማማታቸውን ከደቂቃዎች በፊት ገልፀዋል። pic.twitter.com/eHF9i0txkp — Elias Meseret (@EliasMeseret) June 27, 2020

የፈጣን የከተማ አውቶቡስ መንገድ: ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ሥነ ሥርዓት pic.twitter.com/fpB9IwpITW — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 27, 2020

True! That’s why ETH has been sleeping for the last many decades! STOP being so naive in such a brutal world order! https://t.co/oT23ME2Jcl — Henok G. Gabisa (@henokgabisa) June 27, 2020

“ከግብፅም ሆነ ከኤርትራ ገንዘብ ቢደርሰን ደስ ይለናል”

የቀድሞ የኢሳት ስራ አስኪያጅ አበበ ገላው።

የኢሳት ቲቪ መስራች ደግሞ፣ የቀድሞው የግንቦት 7 ልቀመንበር፣ የአሁኑ የኢዜማ ፓርቲ ልቀመንበር፣ በ2013 ከግብፅ 500,000 $ Dollar (ግማሽ ሚሊዮን ዶላር) የተቀበለው ብርሃኑ ነጋ ነው።