Ethiopia says set to begin filling disputed dam in 2 weeks
By ELIAS MESERET, Associated Press
ADDIS ABABA, Ethiopia (AP) — Ethiopia on Saturday said it is set to begin filling a $4.6 billion hydroelectric dam on the Blue Nile within the next two weeks and that construction will continue, hours after the leaders of Egypt, Sudan and Ethiopia agreed late Friday to return to talks aimed at reaching an accord over its operation.
“It is in this period that the three countries have agreed to reach a final agreement on few pending matters,” a statement from the Ethiopian prime minister’s office said.
በመሰረቱ የኦሮሞ ህዝብ ደም እንደ ውሃ እየፈሰሰ ስለ ውሀ የማውራት ፍላጎት የለኝም:: ነገር ግን የአባይ ጉዳይ የአሻግሬን ፊኛነት ራቁቱን አቁመው ካሳዩን ነገሮች አንዱ መሆኑ ሊሰመርበት ይግባል:: ወይ አላወቀ ወይ አዋቂዎችን አልሰማ: ወይ የአገሪቷን የዲፕሎማሲ መርሆችን አክብሮ እልሰራ:: ፊኛ መሆኑን እያወቀ ብቻውን በአየር እየበረረ ዝም ብሎ ፊሽካ እየነፋ ይሄው ማንም ሳይነካው ፈነዳ:: አይ አሻግሬ:: #ፊኛ #ፊሽካ
~by Etana Habte
“የማይነጋ” መስሎአቸው፣ የፈጸሙትን የክህደት ተግባር ለመሸፈን፣ ሰውን ‘ባንዳ፣ ‘ተላላኪ’ ሲሉ የነበሩት ብልጥግናዎች፣ ዛሬ ተጋለጡ። ድሮም መላላክን፣ ክህደትን፣ ማስመሰልን፣ እና የአደባባይ ቅጥፈትን የአስተዳደር ስልትና የአኗኗር ዘይቤው ያደረገ ቡድን፣ መጨረሻው፣ ተጋልጦ መዋረድ ነው። The truth will always catch up with you. ገና ለፍርድ ትቀርባላችሁ። And then, as always, we will have the last laugh.
#አብይ_ከሃዲ_ነው!
#Abiy_must_be_removed!
ትናንት ምሽት የተካሄደውን ውይይት የመሩት የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝደንት ሳይሪል ራሞፎዛ ሀገራቱ በህዳሴ ግድብ ዙርያ በመጪዎቹ ጥቂት ሳምንታት በአፍሪካ ህብረት በሚመራ ሂደት ስምምነት ላይ እንዲደርሱ መስማማታቸውን ከደቂቃዎች በፊት ገልፀዋል። pic.twitter.com/eHF9i0txkp
— Elias Meseret (@EliasMeseret) June 27, 2020
የፈጣን የከተማ አውቶቡስ መንገድ: ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ሥነ ሥርዓት pic.twitter.com/fpB9IwpITW
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) June 27, 2020
True! That’s why ETH has been sleeping for the last many decades! STOP being so naive in such a brutal world order! https://t.co/oT23ME2Jcl
— Henok G. Gabisa (@henokgabisa) June 27, 2020
“ከግብፅም ሆነ ከኤርትራ ገንዘብ ቢደርሰን ደስ ይለናል”
የቀድሞ የኢሳት ስራ አስኪያጅ አበበ ገላው።
የኢሳት ቲቪ መስራች ደግሞ፣ የቀድሞው የግንቦት 7 ልቀመንበር፣ የአሁኑ የኢዜማ ፓርቲ ልቀመንበር፣ በ2013 ከግብፅ 500,000 $ Dollar (ግማሽ ሚሊዮን ዶላር) የተቀበለው ብርሃኑ ነጋ ነው።
ባንዳዎችን ነበር ላካ ይህንን ሁሉ ዘመን ታቅፈን የተቀመጥነው?
Credit Segni Gudina
“የግድቡን ውሃ እንሞላለን ተብሏል፤ መሞላት ኣለበት ነው የኢትዮጵያውያን ጥያቄው መሆን ያለበት፤ ህዝቡ መሞላት ኣለበት ብሎ ግድቡን ራሱን ይጠብቅ።”
(ኣቶ ጌታቸው ረዳ የህወሓት ስራ ኣስፈፃሚ ኣባል የጉንበት-20 የልማት ፍሬዎች ኣንዱ የታላቁን የህዳሴ ግድብ መሆኑን ከገለፁበት ሃሳብ የተወሰደ ነው)
ህዳሴ ግድብ ሊሰዋ ትንሽ ነገር ነው የቀረቺው ድራማው ይቀጥላል።
ኣንድን ነገር እርግጠኛ ሆኜ የምንነግርህ ጠቅላይ ሚ/ር ኣብዪ ማንንም ሰው ማንንም ኢ/ያ ውስጥ ያለ ሰው ባንዳ ለማለት ሞራልና ብቃት የላቸውም።
እንሞላለን ተብሏል መሞላት ኣለበት ነው፤ የኢትዮጵያውያን ጥያቄው መሆን ያለበት መሞላት ኣለበት ብሎ ግድቡን ራሱን ይጠብቅ።
የህዳሴ ግድብ በመሸጥ የመጨረሻ ፌርማ ለማኖር የሆነ ድራማ በቅርቡ ይፈጠራል፤ ስለዚህ የኢ/ያ ህዝብ በዚህ ድራማ ሊሸወድ ኣይገባም።
የኣገር ሉኣላዊነት እንደ እቃ ለኣንድ ሰው ወንበር ሲባል የሚሸጥበት እድል እንዳለ ግን ራሳችን ማሞኘት የለብንም።
ኣሁንም በግድቡ ድርድሩ ኣልቆመም በቅርቡ ደግሞ ሌላ ድራማ ሊነገረ ነው።
የስልጣናቸው እድሜ ለማራዘምና በስልጣን ላይ ለመቆየት ሲሉ የማይሸጡትና የማይለውጡት ብሎም የማይፈፅሙት የኣገር ክህደት ኣለ ለማለት ይከብዳል።
#ኣቶ ጌታቸው ረዳ እንዳሉትም #ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የውሃ ሙሌት ለማራዘም ጠቅላይ ሚ/ር ኣብዪ ኣህመድ ተስማሙቷል።
#ባንዳው የአብይ አህመድ ጉዳዩን እየሸፋፈነ ለሀገር ያሰበ ይመስል ችግኝ ተከላና የፈጣን ባስ ማስጀመርያ ምረቃ እያደረገ ሲሆን በተቃራኒው
ዛሬ የነበረውን (ፕረዚደንት አል ሲ ሲ) በአፍሪካ ህብረት መሪነት የተካሄደው ስብሰባ አስመልክተው የሰጡት መግለጫ:: ኢትዮጵያ ከስምምነት በፊት የውሃ ሙሌቱን እንደማትጀምር አረጋግጠዋል::
Another part of President Sisi’s speech today at the African mini-summit on the Renaissance Dam, where the summit ended with an agreement that Ethiopia would not initiate unilateral filling without reaching an agreement.
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