Ethiopia said that many members of TPLF will be sentenced this week.
Deputy Attorney General of Ethiopia. The report says that this week will be brought to justice ‘ 42 members of ‘ TPLF ‘ who were accused of ‘ trying to destroy the country and breaking the constitution ‘ is how it speaks…
The report said that the investigation has been concluded ‘and will be brought to court’..
Sihaam Ahmed Ogadenia Media Addis Ababa.
‘የአውሮፓ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ መጣል አለበት’— ጆሴፍ ቦሬል
የአውሮፓ ህብረት የውጭ ፖሊስ ኃላፋ ጆሴፍ ቦሬል ‘በትግራይ ሠላም ለማምጣትና ሰብዓዊ ዕርዳታ ተደራሽ ለማድረግ ህብረቱ ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል መዘጋጀት አለበት’ አሉ።
የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስለ ግጭቱ ተወያይቶ የኢኮኖሚ እቀባ፣ የጉዞ ገደብ እና የንብረት ማንቀሳቀሻ እግድ አማራጮች ላይ ምክክር ካደረገ በኋላ ጆሴፍ ቦሬል ለጋዜጠኞች ‘ግጭት ገዳቢ አማራጭ እርምጃዎች ሁሉ ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ አለበት’ ሲሉ ተደምጠዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረት ሰብዓዊ መብት ካውንስል በትግራይ ሰብዓዊ መብቶች፣ ሰብዓዊ መብቶች በHIV/ኤድስ ነባራዊ ሁኔታ እና በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ በሚደርስ ጥቃት ዙሪያ ሶስት የውሳኔ ሃሳብ (resolution) አስተላልፏል። የውሳኔ ሃሳቡን የተባበሩት መንግስታት ሰብዓዊ መብት ካውንስል ተቀብሎ በአብላጫ ድምጽ አጽድቆታል።
ውሳኔውን በተመለከተ መግለጫ ያወጣው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በተባበሩት መንግስታት ሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ቢሮ እና በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሸን ጥምረት እየተደረገ ያለውን ጥናት የሚቃረን ነው በማለት ለማጣጣል ሞክሯል።
ማለዳ ሚዲያ
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